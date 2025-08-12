Test Trigkey Key R8 : un mini PC puissant et évolutif à prix serré

Équipé d'un excellent processeur Ryzen 7 8745HS, le tout nouveau Key R8 Trigkey fait des étincelles dans tous les domaines, y compris en jeu vidéo. Un mini PC puissant et polyvalent, qui plus est proposé à un tarif très raisonnable.

Une marque peut parfois en cacher une autre. C'est le cas depuis longtemps dans l'industrie automobile, où quelques grands groupes comme Stellantis ou Volkwagen rassemblent plusieurs constructeurs indépendants à l'origine. Mais cela le devient aussi, plus discrètement, dans l'univers informatique. Et, plus précisément, dans le petit monde bouillonnant des mini PC qui ne cesse de voir les modèles se multiplier sous une multitude de marques, avec des positionnements différents.

Ainsi, derrière – ou plutôt, au-dessus – de Beelink, un acteur bien implanté dans ce domaine, se cache AZW, un industriel chinois qui possède également Trigkey, une autre marque de mini PC. Et si Beelink vise le haut de gamme, Trigkey se concentre sur le budget, en proposant des produits plus accessibles. Mais tarif serré ne veut pas dire "au rabais" : et si le catalogue de Trigkey comporte de nombreux modèles à petits prix, notamment avec des puces Intel de la sérrie N (N95, N100, N150, etc.) répondant à des besoins essentiels (bureautique, Internet, lecture vidéo, etc.), il comporte aussi quelques références plus ambitieuses, come le tout nouveau Key R8 qui se destine à des applications plus exigeantes grâce à soin puissant processeur AMD de dernière génération, l'excellent Ryzen 7 8745HS, dont nous avons déjà salué les performances remarquables sur le Beelink SER 8 il y a quelques mois (voir notre test).

Trigkey Key R8 : l'avis de CCM Excellent rapport rapport qualité/prix

Performances remarquables

Design compact et élégant

Construction sérieuse

Fonctionnement silencieux

Nombreuses interfaces avec USB 4 et Ethernet 2,5 bit/s

Stockage et mémoire extensibles

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Boîtier en plastique

Wi-Fi en version 6 seulement

Trigkey Key R8 : un boîtier plastique élégant

La parenté avec Beelink est visible sur plusieurs points, à commencer par l'emballage, sobre et compact (125 x 125 x 48 mm pour , avec juste les accessoires essentiels – bloc d'alimentation externe et câble HDMI –, sans plaque Vesa, le Key R8 n'étant pas compatible avec ce système de montage derrière un écran.

Le boîtier reprend un design déjà utilisé sur plusieurs modèles Beelink, avec un format carré aux angles bien arrondis, le tout reposant sur deux larges patins en caoutchouc assurant une excellente stabilité. Entièrement en plastique, il se distingue par sa couleur bleu sombre, presque noir, avec un discret quadrillage sur son panneau supérieur. Et malgré l'absence de structure métallique, il parait à la fois dense et solide, son capot supérieur ne pliant sous la pression, ce qui est signe d'une fabrication sérieuse.

Le boîter su Key R8 se distingue en outre de celui de son cousin SER 8 par ses aérations. En plus des larges fentes situées à l'arrière, il possède de fines grilles sur ses parois latérales et, surtout, une petite aération circulaire sur sa plaque inférieure, destinée à aspirer de l'air frais pour un ventilateur placé juste au-dessus. Un détail intéressant qui montre que Trigkey a bien pensé à la dissipation thermique, un élément crucial sur les mini PC, du fait de leur compacité.

Trigkey Key R8 : une connectique classique et complète

Côté connectique, on reste dans les standards actuels : à l'avant, en plus du bouton marche-arrêt, on trouve ainsi un micro orifice de remise à zéro de l'appareil, une prise USB-C et une prise USB-A toutes deux compatibles USB 3.2 à 10 Gbit/s et une entrée-sortie audio en mini jack stéréo : à l'arrière, une prise pour l'alimentation externe – un bloc ultra compact délivrant 120 W, sous 19 V et 3,32 A –, une seconde entrée-sortie audio en mini jack stéréo – visiblement un classique du groupe AZW –, une prise USB-C en USB 4 à 40 Gbit/s, une sortie vidéo en HDMI 2.1, une sortie vidéo en DisplayPort 1.4, deux prises USB-A, une en USB 2.0 à 480 Mbit/s, l'autre en USB3.2 à 10 Gbit/s, et un port Ethernet à 2,5 Gbit/s. Certes, on trouve mieux encore sur certains mini PC plus haut de gamme, mais c'est amplement suffisant pour des besoins courants d'autant en combinant HDMI, DisplayPort et USB 4, on peut même utiliser trois écrans 4K simultanément, avec des fréquences allant jusqu'à 144 Hz. Le grand confort !

Le tout est complété par des interfaces sans fil très classiques, en l'occurrence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Bien sûr, on aurait préféré du Wi-Fi 7 ou, à défaut, du Wi-Fi 6E, mais ce n'est pas indispensable pour se connecter à Internet en très haut débit grâce à l'Ethernet ultra rapide. D'autant qu'il est facile de passer si besoin à du Wi-Fi 7, car, comme nous allons le voir, le Key R8 est évolutif.

Trigkey Key R8 : un ordinateur vraiment évolutif

De fait, le boîtier du Key R8 s'ouvre très facilement, en retirant les quatre petites vis qui maintiennent la plaque inférieure. L'opération n'est pas terminée pour autant car, pour accéder aux composants, il faut encore déposer un ensemble métallique qui regroupe à la fois le petit ventilateur évoqué précédemment et un joli radiateur servant refroidir le ou le SSD installés.

Une fois les quatre minuscules vis qui le maintiennent retirées, on découvre avec plaisir deux larges deux coussins thermiques qui surmontent les deux emplacement M.2. au format 2280 : le premier est occupé par le SSD installé en standard, un modèle NVMe en PCie Gen 4.0 x4 Phison de 1 To dans notre cas, tandis que le second est libre pour accueillir un dispositif de stockage supplémentaire, toujours à cette norme rapide. De quoi voir grand, car l'ensemble peut atteindre 8 To au total (2 x 4 To) !

Et sous le deuxième emplacement, on découvre la carte Wi-Fi au format M2. 2230, carte qui peut facilement être remplacée si besoin par un modèle Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Quand on parlait d'évolutivité…

Ce n'est pas tout : la mémoire vive est confiée à deux barrettes SO-DIMM de type DDR5-5600 en quadruple canal qui promettent des débits particulièrement élevés. Et si elle est de 32 Go (2 x 16 Go de marque Crucial) en standard, ce qui est déjà très confortable, il est possible de monter jusqu'à un maximum affolant de… 256 Go ! Une possibilité extrêmement rare sur des mini PC, qui permet de faire tourner toutes sortes d'applications exigeantes (montage vidéo, modélisation 3D, mixage audio avec des instruments et des effets virtuels, etc.), mais aussi d'envisager l'avenir avec sérénité. Merci Trigkey !

Ce petit examen des entrailles permet en outre de voir que tout est assemblé proprement et sérieusement, dans les règles de l'art, comme sur les autres productions AZW. Preuve, encore une fois, que petit prix n'est pas synonyme de mauvaise qualité.

Trigkey Key R8 : un processeur de compétition

Comme toujours, le moteur d'un PC, mini ou pas, c'est son processeur. Et, en la matière, le Key R8 est particulièrement bien né avec son Ryzen 7 8745HS, l'un des meilleurs modèles d'AMD. De fait, comme sa nomenclature le suggère, il s'agit d'une déclinaison allégée du Ryzen 7 8845HS, une puce haut de gamme très récente, qui se voit simplement dépourvue du NPU (acronyme de Neural Processing Unit), cette unité dédiée aux calculs d'IA, tout le reste étant strictement identique.

À l'instar de son "grand frère", il repose ainsi sur reposant sur un classique CPU (à 8 cœurs et 16 threads en architecture Zen 4 de type Hawk Point) fonctionnant à 3,8 Hz (et jusqu'à 4,95 GHz en mode turbo), associé à 8 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3, pour un TDP typique de 54 W (contre 65 W pour le 8845HS). Il embarque le même processeur graphique (GPU ou iGPU selon les écoles), à savoir un Radeon 780M avec 12 unités de calcul tourant à 2,7 GHz et utilisant une partie de la mémoire vide comme mémoire vidéo – le partage est ajustable dans le Bios. Bref, une petite bête de course capable de tout prendre en charge, l'IA locale assistée par NPU n'étant heureusement pas indispensable dans nombre d'applications – espérons que cela le reste…

Certes, AMD a encore plus puissant dans son catalogue aujourd'hui, notamment avec la série AI (HX 370, Max+ 395, etc.); , mais le Ryzen 7 8745HS reste très performant, y compris en jeu vidéo grâce à son excellent circuit, graphique. Et, surtout, il est beaucoup moins cher que les nouveaux héros d'AMD, ce qui lui permet de motoriser des PC nettement plus abordables. C'est, à notre avis, l'un des meilleurs choix actuellement pour réaliser des machines à la fois puissantes, polyvalentes et abordables.

Trigkey Key R8 : des performances remarquables

Côté performances, justement, le Key R8 ne déçoit pas, bien au contraire. Passé au crible des traditionnels benchmarks que nous utilisons pour nos tests, il obtient d'excellents résultats, logiquement très proches du son cousin SER8 Beelink : 8315 points en global sous Passmark, avec 30102 points pour le processeur, 7869 points pour la 3D et 40859 points pour le stockage ; 2544 points en monocœur et 12487 points en multicœurs pour le CPU et 29962 points pour le GPU sous Geekbench ; 1724 points en monocœur et 15663 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des scores remarquables en tout point, qui le placent dans le peloton de tête des mini PC que nous avons testés à ce jour, y compris pour la mémoire vive et le stockage, qui profitent de débits très élevés, et parfaitement adaptés à des utilisations créatives et intensives.

Même satisfecit pour les jeux vidéo. Car même si le Key R8 n'est pas un PC gamer équipé d'une puissante carte graphique dédiée du genre Nvidia RTX 40XX ou 50XX, il fait tourner la plupart des titres 3D avec une bonne fluidité. En Full HD (1080p) avec un niveau de détails bas, on atteint en moyenne 145 FPS dans Valorant, 140 FPS dans Counter Strike 2, 110 FPS dans Apex Legends, 100 FPS dans Fortnite, 80 FPS dans GTA 5 et Dota 2, 60 FPS dans Doom Eternal et Armored Core V1, ou encore 40 FPS dans Elden Ring et Baldur's Gate 3, ce qui est plus que respectable pour un GPU intégré. Et ne parlons pas des jeux plus anciens, ou juste en 2D, qui fonctionnent à merveille. En clair, on peut jouer dans de bonnes conditions avec le Key R8 et son excellent circuit Radeon 780M.

Aucun souci non plus pour l'encodage vidéo en H264, H265 ou AV1, le montage en 4K, l'application de filtres Photoshop ou le mixage audio avec de nombreuses pistes et des plug-in. Tout roule dans les logiciels de création numérique !

Trigkey Key R8 : sobre et silencieux

En pratique, le Key R8 se montre très réactif, au démarrage de Windows comme dans l'Explorateur et les applications, ce qui normal avec ses composants véloces. Et le Bluetooth et le Wi-Fi s'avèrent stables et performants, avec une bonne qualité de réception : un des avantages d'un boîtier en plastique qui laisse mieux passer les ondes que les châssis en métal.

Pour couronner le tout, le Key R8 se montre à la fois sobre et discret. Sur le plan électrique, il consomme seulement 6 W au repos, entre 15 et 50 W dans des utilisations classiques, et jusqu'à 80 voire 90 W en pointe dans des usages réellement intensifs. Quant au bruit, nous avons relevé des valeurs comprises entre 30 dBA (au repos) et 36 dBA (lors de sollicitations intenses) avec un sonomètre placé à 30 cm de l'évacuation arrière. En pratique, il faut coller l'oreille sur le boîtier ou travailler dans un silence absolu pour entendre le ronronnement du ventilateur car, à une distance normale dans un bureau, le Key R8 est pratiquement silencieux. Une qualité appréciable que l'on doit principalement au système de refroidissement utilisé, une chambre à vapeur, comme sur son cousin Beelink.

Dernier détail, toujours appréciable, le Key R8 est livré en standard avec Windows 11 Pro préinstallé et activé. Une version prête à l'emploi – il faut juste passer par la configuration habituelle de Microsoft et effectuer les inévitables mises à jour – et, surtout, dénuée de tout élément additionnel inutile, comme les antivirus, les versions de démonstration et autres accessoires que les constructeurs aiment installer d'office. Il y a juste les utilitaires d'AMD, bien utiles pour gérer le circuit graphique et, bien sûr, tous les pilotes nécessaires. On aime !

Trigkey Key R8 : un mini PC polyvalent à petit prix

Au final, le Trigkey R8 apparaît comme l'un des meilleurs mini PC du moment. Grâce à son puissant processeur, il peut réellement convenir à toutes les utilisations, même les plus exigeantes dans le domaine créatif. Et s'il ne rivalise pas avec les vrais PC gamers, il peut faire tourner de nombreux jeux 3D dans de bonnes conditions. Il est en outre évolutif, avec sa mémoire vive et son stockage extensible. Et il se montre à la fois économe en énergie et silencieux.

Ets 'il n'est pas aussi luxueux que les modèles haut de gamme Beelink ou Geekom avec leurs boîtiers en métal, ni aussi performant que des mini PC doté de processeurs de dernière génération, il est nettement moins cher : dans sa configuration standard, avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To, il est vendu moins de 490 euros sur Amazon, hors promotion – Trigkey ne possède pas encore de site en français pour faire de la vente directe –, ce qui en fait l'un des mini PC les plus abordables chers de sa catégorie. Aucune raison d'hésiter à ce tarif, d'autant que les équivalents sont rares chez la concurrence. Une marque à suivre !