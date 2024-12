C'est le meilleur mini PC de l'année - et non, ce n'est pas le Mac mini M4

Un ordinateur miniature puissant et silencieux qui permet de travailler, de créer et même de jouer dans de très bonnes conditions ? C'est exactement ce que propose cet excellent mini PC vendu moins de 500 euros..

Les mini PC ont été mis sur le devant de la scène avec la sortie du Mac mini M4, une petite machine redoutable bourrée de qualités. Toutefois, Apple est loin d'être le premier constructeur sur ce marché, et d'autres fabricants moins connus, mais non moins méritants, proposent des produits de ce type depuis belle lurette.

Et ces petites machines remportent un succès grandissant face aux traditionnelles tours de bureau, grâce à leur format miniature qui leur permet de (presque) tenir dans la main, à une consommation électrique très faible et des performances qui n'ont plus rien à envier à leur grandes sœurs, pourtant bien plus encombrantes.

Après des années à innover et peaufiner sa formule, un fabricant bien connu dans ce secteur a sorti cette année ce qui s'avère être l'un des tous meilleurs mini PC jamais construits : le Beelink SER8 8745HS. Derrière ce nom un brin barbare se cache un ordinateur ultra compact absolument bluffant, à la fois par ses performances, son évolutivité, sa qualité de construction et son prix.

Avec un catalogue déjà bien garni, et une longue expérience, Beelink n'en est pas à son coup d'essai. Mais il faut reconnaître que le SER8 est un véritable coup de maître. Ce mini PC jouit tout d'abord d'une construction exemplaire, avec un magnifique boîtier métallique qui respire la solidité, une esthétique soignée et des dimensions qui lui permettent de se glisser sur un coin du bureau. Il n'a rien à envier au fameux Mac mini M4, d'autant qu'il a été commercialisé avant !

Mais au-delà de son apparence et de sa taille, le SER8 est aussi un modèle de puissance, d'équilibre, de polyvalence et d'évolutivité. Doté d'un processeur Ryzen 7 8745HS, de 24 ou 32 Go de mémoire vive et d'un stockage SSD de 1 To, ce mini PC peut s'atteler sans problème à tous les usages : navigation Internet, bureautique, édition d'image, montage vidéo, création audio et même jeu vidéo, rien ne lui fait peur !

Beelink SER8 (AMD Ryzen 7 8745HS - RAM 32 Go - SSD 1 To) Neuf à partir de 699,00 € Amazon 559,20 € 699,00 € Voir

Lors de notre test du Beelink SER8, nous avons en effet obtenu des résultats remarquables sur un panel de jeux variés. Sur les titres anciens ou en 2D évidemment, aucun problème, le mini PC délivre un solide taux de 120 FPS (images par seconde) constant et sans frémir. Mais le SER8 se montre aussi redoutable sur des jeux en 3D exigeants, qui peuvent tourner sans sourciller à 60 FPS en 1080p, en restant raisonnable sur les réglages graphiques.

Une véritable prouesse pour une machine aussi compacte, qui ne se fait même pas au détriment de la chauffe ou du bruit. Car Beelink semble avoir trouvé la formule parfaite pour le refroidissement de son SER8, avec des composants qui restent largement en dessous des températures recommandées, et un mini PC qui ne produit qu'un léger souffle facilement couvert par le bruit ambiant.

Sur le plan de la connectivité, le SER8 n'est pas non plus en reste, avec de nombreux ports de toutes sortes (USB-A, USB-C en USB 4, HDMI, DisplayPort, Ethernet 5,5Gbit/s et audio). Une panoplie ultra complète et largement suffisante pour brancher de nombreux périphériques (clavier, souris, manette de jeu, interface audio, etc.) et même trois écrans 4K sans avoir recours à un hub USB. Et bien sûr, le SER8 gère le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Cerise sur le gâteau, ce mini PC est évolutif, car sa mémoire vive est extensible jusqu'à 256 Go et son stockage jusqu'à 8 To. Ders valeurs extraordinaires, surtout pour un mini PC, et plus que confortables pour affronter l'avenir avec sérénité. L'ajout de mémoire et de stockage est par ailleurs très facile, avec seulement quatre vis et un filtre à poussière à retirer pour accéder aux composants. Ce qui permet au passage de jeter un œil aux entrailles de la bête et de constater la qualité d'assemblage du tout, gage supplémentaire de durabilité.

Alors, combien ça coûte tout ça ? Sur Amazon, le Beelink SER 8745HS avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To est vendu 699 €, soit exactement le même prix que le Mac mini M4, qui lui se contente de 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage, non extensibles. Mieux, il s'affiche à moins de 500 € sur le site de Beelink ! À ce prix, c'est véritablement une excellente affaire, pour un mini PC qui permettra à la fois de travailler, de créer et de jouer, et qui pourra durer des années à moindre coût grâce à son évolutivité.