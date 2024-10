Nouveaux MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max : prix en baisse et puissance en hausse

Après l'iMac M4 et les Mac mini M4 et M4 Pro, voici les nouveaux MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max. Avec encore une augmentation de la RAM en standard, une puissance à la hausse et… des prix en baisse !

Jamais deux dans trois ! On dirait que le dicton populaire a été fait sur mesure pour Apple qui continue sa série d'annonces pour le troisième jour consécutif cette semaine. Après les nouveaux iMac M4 présentés lundi (lire notre article) et les Mac mini M4 et M4 Pro dévoilés mardi (lire notre article), voici venu le tour des MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max.

Comme pour les deux gammes précédentes, c'est John Ternus, vice-président en charge de l'ingénierie matérielle à Cupertino, qui nous présente les nouveaux ordinateurs portables de la gamme professionnelle de la Pomme dans une séquence vidéo ultra rythmée. Comme pour ceux qu'ils remplacent, les nouveaux MacBook Pro sont basés sur trois versions différentes du dernier processeurs " maison ", dans l'ordre croisant de puissance : M4, M4 Pro et M4 Max. On avait vu apparaître le premier sur l'iPad Pro au printemps 2024 puis sur l'iMac M4 et le deuxième avec le Mac mini M4 Pro. Et c'est donc avec le MacBook Pro que le tout nouveau M4 Max fait son apparition. Avec un fois de plus un bond impressionnant du nombre de cœurs de calcul intégrés en fonction du modèle choisi.

MacBook Pro M4 : plus de cœurs, plus de RAM

Les nouveaux processeurs sont évidemment la nouveauté majeure de cette gamme 2024. Comparés aux M3 de la gamme précédente, ils embarquent un plus grand nombre de cœurs de calcul CPU et de leurs graphiques GPU. Le M4, par exemple passe de 8 à 10 cœurs CPU. Et le M4 Pro de 11 à 12 cœurs CPU et de 14 à 16 cœurs GPU, comparé au M3 Pro. Apple proclame globalement un gain de performances variant de 70% 350% en fonction des modèles, comparé aux versions M1 équivalentes. Attention, il existe aussi plusieurs modèles de chaque version de processeur M4 Pro et M4 Max. Avec à chaque fois une différence de puissance naturellement liée au nombre de cœurs mais aussi de prix (voir en fin d'article). Voici un petit tableau récapitulatif pour les comparer plus facilement.

M4 M4 Pro M4 Max Cœurs CPU 10 12 ou 14 14 ou 16 Cœurs GPU 10 16 ou 20 32 ou 40 Cœurs Neural Engine 16 16 16

On remarque que le nombre de cœurs de calcul Neural Engines reste identique sur tous les modèles. Rappelons qu'ils sont spécifiquement destinés aux fonctions d'Intelligence Artificielle, dont les nouvelles fonctions Apple Intelligence intégrées au système qui ont commencé à apparaître, uniquement en anglais pour l'instant, avec la version 15.1 de macOS Sequoia. L'arrivée d'Apple Intelligence en français est prévue pour avril 2025.

© Apple

Le design extérieur reste identique et proposé en deux tailles d'écran 14 et 16 pouces, sachant que le modèle à grand écran n'est disponible qu'en version M4 Pro ou M4 Max. Notons que comme pour l'iMac M4 annoncé lundi et le Mac mini M4 annoncé hier, le MacBook Pro M4 d'entrée de gamme est enfin équipé de 16 Go de mémoire en standard. Ce n'est pas du luxe et la limitation à 8 Go du MacBook Pro M3 était encore plus surprenante, pour ne pas dire plus, pour une machine auto-proclamée professionnelle.

Autre bonne nouvelle, la dotation standard en mémoire vive augmente aussi pour les modèles M4 Pro pour passer respectivement de 18 à 24 Go. Les M4 Max restent à 36 Go en standard ce qui est somme toute déjà confortable.

MacBook Pro M4 : un écran et une webcam améliorés

En plus des nouveaux processeurs plus puissants, les nouveaux MacBook Pro 2024 intègrent aussi une toute nouvelle webcam 12 Mpxl qui remplace avantageusement la précédente qui proposait une résolution maximale de 1080p. Outre une meilleure qualité d'image, elle est également compatible avec la fonction cadre centrée qui se charge de garder automatiquement dans l'image la ou les personnes placées devant la caméra. Mieux encore, cette webcam est également compatible avec le mode DeskView qui permet de montrer la surface de la table ou du bureau sur laquelle est posé le MacBook Pro pour, par exemple, faire la démonstration d'un objet à son ou ses correspondants.

© Apple

Autre surprise de cette nouvelle fournée de portables professionnels, on peut choisir pour tous les modèles un traitement antireflet nano-texturé, pour la somme de 170 euros. Cette technique qui avait été inaugurée sur le très cher grand écran de 32 pouces Pro XDR semble donc vouloir se propager petit à petit dans le reste de la gamme puisqu'on la trouve maintenant sur l'iPad Pro et sur le dernier iMac M4 annoncé lundi.

© Apple

MacBook Pro M4 : une autonomie toujours impressionnante

L'autonomie des nouveaux MacBook M4, M4 Pro et M4 Max progresse pour atteindre 24 heures maximum contre 22 sur la gamme précédente. Avec les mêmes différences entre chaque version de processeurs. Jusqu'à 24 heures d'autonomie pour les MacBook Pro M4 14 pouces, "seulement" 20 heures pour les M4 Pro et M4 Max avec écran 14 pouces, pour remonter jusqu'à un maximum de 24 heures pour les M4 Pro et M4 Max équipés d'un écran 16 pouces.

Notons qu'il s'agit des chiffres estimés par Apple, utilisant essentiellement comme référence de test une lecture ininterrompue de vidéo via l'application Apple TV. Les MacBook Pro tiennent environ 6 à 7 heures de moins lors du test de navigation Web sans fil. Il n'en reste pas moins que ce sont des machines qui tiennent facilement la journée, ce qui permet de partir de chez soi sans le chargeur et de revenir le soir avec une belle marge de sécurité. Et, contrairement à la quasi totalité des PC portables sous Windows, la puissance de calcul des MacBook Pro tous modèles confondus est identique qu'ils soient branchés au secteur ou non. Apple a encore un nette avance en matière d'autonomie avec ses Mac portables.

MacBook Pro M4 : une connectique plus riche

Comme pour les Mac mini annoncés hier, le Thunderbolt 5 et son taux de transfert de 120 Gbit/s max fait son apparition sur les modèles M4 Pro et M4 Max. Le MacBook Pro M4 doit donc toujours se contenter, si l'on peut dire, du Thunderbolt 4, limité à 40 Gbit/s qui, cela dit, convient dans l'immense majorité des cas. Les deux modèles plus haut de gamme restent équipés de 4 ports UBS-C / Thunderbolt 5, mais le modèle d'entrée de gamme passe de deux à trois prises USB-C/Thunderbolt 4. Un progrès appréciable. Tous les modèles sont aussi dotés de la prise de chargement MagSafe 3 qui laissent donc toutes les prises au format USB-C disponibles pour y brancher des périphériques. En cas de besoin, il est toujours possible également de charger le MacBook Pro via une des prises USB-C.

© Apple

Tous les modèles de MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max, sont également équipés d'un lecteur de carte mémoire SDXC et d'une prise HDMI version 2.1. Le MacBook Pro d'entrée de gamme est maintenant capable de piloter deux écrans externes, comme le M4 Pro, et on peut brancher jusqu'à quatre écrans externes sur un MacBook Pro M4 Max. Tous les modèles disposent également d'une prise casque mini-jack.

MacBook Pro M4 : prix et disponibilités

Aussi surprennent que cela paraisse, surtout chez Apple, l'arrivée de ces nouveaux processeurs plus puissants s'accompagne d'une baisse des prix ! C'est particulièrement appréciable pour le MacBook Pro M4 d'entrée de gamme qui passe de 1999 à 1899 euros en embarquant désormais 16 Go de RAM contre 8 Go pour la version précédente, et toujours avec un stockage SSD de 512 Go. Le modèle est donc très équilibré et bénéficie de tous les avantages de la gamme Pro comme l'écran mini-LED XDR à fréquence de rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz et au bien meilleur contraste que l'écran d'un MacBook Air. Sans oublier qu'il dispose d'une prise USB-C/Thunderbolt 4 supplémentaire.

© CCM

Le MacBook M4 Pro perd lui aussi 100 euros, tandis que le M4 Max perd 200 euros, respectivement à 2399 euros et 3799 euros en 14 pouces, pour passer à 2899 euros et 4699 euros avec un écran 16 pouces. Ce qui en fait toujours des machines chères naturellement. Sans compter que, on a l'habitude, les prix atteignent des sommets stratosphériques dès que l'on ajoute des options pour augmenter la mémoire vive et/ou le stockage. Voici une liste de prix pour se faire une idée.

MacBook Pro 14 pouces - M4 (CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs) - RAM 16 Go - SSD 512 Go : 1 899 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 (CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs) - RAM 16 Go - SSD 1 To : 2 129 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 (CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs) - RAM 24 Go - SSD 1 To : 2 359 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Pro (CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs) - RAM 24 Go- SSD 512 Go : 2 399 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Pro (CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs) - RAM 24 Go - SSD 1 To : 2 629 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Pro (CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs) - RAM 48 Go - SSD 1 To : 3 089 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Max (CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs) - RAM 36 Go - SSD 1 To : 3 799 euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Max (CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs) - RAM 36 Go - SSD 2 To : 4 259euros

MacBook Pro 14 pouces - M4 Max (CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs) - RAM 48 Go - SSD 2 To : 4 834 euros

MacBook Pro 16 pouces - M4 Pro (CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs) - RAM 24 Go - SSD 512 Go : 2 899 euros

MacBook Pro 16 pouces - M4 Pro (CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs) - RAM 48 Go - SSD 512 Go : 3 359 euros

MacBook Pro 16 pouces - M4 Max (CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs) - RAM 36 Go - SSD 1 To : 4 099 euros

MacBook Pro 16 pouces - M4 Max (CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs) - RAM 36 Go - SSD 2 To : 4 559 euros

MacBook Pro 16 pouces - M4 Max (CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs) - RAM 48 Go - SSD 2 To : 5 159euros

Les plus impatients peuvent dès aujourd'hui commander tous les MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max et ils seront livrés à partir du 8 novembre.

Dernière surprise, Apple en a profité pour également annoncer que les MacBook Air seraient désormais équipés de 16 de RAM en standard pour le même prix. Décidément, c'est le minimum pour profiter au mieux des outils Apple Intelligence, disponibles maintenant aux États-Unis et au printemps prochain chez nous.