Beelink SER9 : le premier mini PC avec un processeur Ryzen de nouvelle génération

Prenant de l'avance sur ses concurrents directs, Beelink a choisi d'équiper son tout nouveau SER9 d'un processeur Ryzen AI de dernière génération. Sans oublier de le doter d'autres exclusivités très appréciables.

Avec Minisforum et Geekom, Beelink fait clairement partie des constructeurs de mini PC les plus actifs. Et les plus innovants. Particulièrement dynamique ces dernières année, le fabricant chinois n'a cessé d'enrichir son catalogue avec de nouveaux modèles tout à fait convaincants en intégrant des puces et des technologies récentes (voir les tests des excellents SER8 et GTR7), qui plus, à des tarifs très raisonnables. Plus récemment, Beelink s'est encore distingué en étant le premier à proposer des mini PC avec une alimentation intégrée au lieu d'un bloc externe (voir notre article). Mieux encore, certains modèles sont équipés de microphones et de haut-parleurs, ce qui est encore unique sur le marché – une excellente idée qu'on aimerait voir se généraliser.

Et pour continuer sur cette belle lancée, le constructeur vient de dévoiler le premier mini PC motorisé par une puce AMD de dernière génération. Il s'agit en l'occurrence du SER9, qui se voit doté du tout nouveau Ryzen AI 9 HX 370, une puce qui vient tout juste d'apparaître sur quelques PC portables haut de gamme. Et qui porte de belles promesses, comme son appellation AI le laisse entendre.

© Beelink

Beelink SER9 : un processeur ultra puissant et des petits plus

Inaugurant la famille AI 300 d'AMD, le Ryzen AI 9 HX 370 combine en effet trois modules : un CPU (processeur central généraliste), un GPU (circuit graphique), et un NPU (une unité de traitement dédié à l'IA). Une association inédite chez AMD, qui promet une puissance cumulée de 80 TOPS, suffisante en principe pour faire tourner de l'IA en local – et pour recevoir le fameux label Copilot+ PC de Microsoft, puisque le NPU seul peut déjà fournir 50 TOPS. Toutefois, en attendant que des applications réellement utiles tirent parti de cette unité très à la mode, le Ryzen AI 9 HX 370 a de la puissance à revendre pour des utilisations classiques.

© Beelink

Reposant sur la nouvelle architecture Zen d'AMD et profitant d'une gravure ultrafine en 4 nm (procédé FinFET de TSMC), son CPU embarque 12 cœurs en mode hybride (4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5c) capables de gérer 24 threads. Son GPU intégré (iGPU pour les intimes) n'est pas en reste, puisqu'il repose sur la nouvelle plateforme graphique RDNA 3.5 d'AMD, avec le Radeon 890M : un module à 16 cœurs, offrant des performances supérieures à celle de l'excellent 780M présent sur les meilleurs Ryzen de la génération précédente, et capable de gérer de nombreux modes d'affichage très haute définition (8K à 60 Hz et même 4 K à 240 Hz). Bref, une très belle bête !

Pour sa part, le SER9 gère l'affichage simultané sur trois écrans en 4K à 120 Hz avec des différentes sorties, ce qui est déjà excellent. Le mini PC est d'ailleurs bien équipé en termes d'interfaces, avec une panoplie assez complète (USB 4, DisplayPort, HDMI, Ethernet 2,5 Gbit/s, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, etc.). Il est également bien pourvu en mémoire, avec 32 Go de Ram rapide de type LPDDR5X-7500 et deux emplacements pour SSD en NVMe 2.2 2280 en PCIe x4 accueillant jusqu'à 8 To de stockage au total.

© Beelink

Surtout, il profite de deux nouveautés récentes introduites par Beelink : un système de microphones matérialisé par quatre petits orifices en façade, et une paire de haut-parleurs délivrant du son en stéréo (certainement pas hifi, mais bien pratique). En revanche, pas d'alimentation intégrée sur ce modèle : il faut encore s'en remettre à un classique bloc externe.

© Beelink

On l'aura compris, avec son superbe boîtier métallique, sa grille antipoussière, son système de refroidissement ultra silencieux, comme le SER8, son processeur de nouvelle génération et ses petits plus exclusifs, le SER9 s'annonce comme l'un des mini PC les plus innovants et les plus prometteurs du moment. Un statut qui se ressent aussi sur son prix : près de 900 euros avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To. Mais on est clairement dans le haut de gamme, le nouveau Ryzen et la mémoire LPDDR5X sont assez chers, et le SER9 est pour l'heure sans concurrent. Et, quoi qu'il en soit, on reste toujours très loin des tarifs d'Apple !