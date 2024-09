Les nouveaux processeurs Intel et Qualcomm font bouger les prix des PC

Intel et Qualcomm ont des approches très différentes du monde PC. Quand l'un pousse les performances de ses nouveaux processeurs, l'autre allège sa puce pour faire des ordinateurs moins chers. Voici ce qui vous attend bientôt.

Deux jours avant l'ouverture du salon IFA de Berlin, Intel dévoilait ses nouveaux processeurs Lunar Lake (Core Ultra série 200), taillés pour les PC portables et dopés pour les fonctions d'intelligence artificielle. Son nouveau rival sur ce secteur, Qualcomm, lui a emboîté le pas dès le lendemain en présentant une version allégée de son processeur sous architecture ARM Snapdragon X Elite, le X Elite Plus. Une question se posait alors : celle des prix. Sur le papier, les Lunar Lake proposent en effet des performances assez supérieures aux précédents Core Ultra et surtout une autonomie très solide (au-delà de 20 heures). De son côté, le nouveau Snapdragon, amputé de deux cœurs, est supposé conserver de bonnes prestations sur la partie NPU tout en abaissant le prix final du PC. La réponse n'a pas tardé à arriver. Les grands constructeurs présents ou non sur le salon, ont d'ores et déjà dégainé leurs nouveaux PC portables animés par l'un et ou l'autre des processeurs américains qui devraient débarquer sur les étals à la fin du mois de septembre. Voici un petit état des lieux auprès de trois principaux fabricants de PC portables.

Les Core Ultra 2 d'Intel font grimper les prix des PC

Chez Asus, la nouvelle puce d'Intel trouvera tout d'abord sa place au sein d'un ZenBook S14. Un ultra-portable de 14 pouces équipé d'un Core Ultra 7. Son prix démarre pour le lancement à 1599 euros tout de même. Pour rappel, le premier ZenBook 14 doté du Core Ultra 7 155H était disponible à partir de 999 euros (en version 16-512 Go) lors de son lancement en décembre 2023. Pour dépenser moins, il faudra patienter jusqu'à la sortie du VivoBook S14 prévue pour la fin du mois de novembre, lui aussi équipé du Core Ultra 7 mais pour 1199 euros.

Le ZenBook S14 animé par un processeur Lunar Lake d'Intel © Asus

Du côté d'Acer, il faudra débourser au minimum 1199 euros là aussi pour un Swift 14 AI équipé d'une dalle 14 pouces tactile et du processeur Core Ultra 5 en revanche. Un saut de puce de Taiwan jusqu'en Chine, nous amène chez Lenovo où le Core Ultra 7 d'Intel prendra place dans un Yoga Slim 7i Aura Edition. Un PC doté d'une dalle IPS de 15,3 pouces disponible à partir de 1399 euros. On le constate donc, les nouveaux Core Ultra d'Intel plombent quand même la facture par rapport aux PC animé par les puces Meteor Lake sortis l'an passé.

Qualcomm rend les PC Copilot+ plus abordables avec son Snapdragon X Elite Plus

Des PC estampillés Copilot+ moins chers : c'était la promesse du spécialiste des puces pour smartphones et tablettes. Après une première salve de SoC Snapdragon X Elite sortie en mai dernier, Qualcomm a présenté peu de temps avant l'ouverture de l'IFA une déclinaison allégée. Sa puce se voit amputée de deux cœurs, passant de 10 à 8, et prenant au passage le nom de X Elite Plus – le suffixe Minus aurait été plus adapté… Qualcomm a toutefois souligné que cette modification n'affecte en rien les aptitudes du processeur pour traiter l'intelligence artificielle. Les 45 TOPS sont toujours au rendez-vous. En revanche, la suppression de deux cœurs se ressent sur la facture finale des PC animés par un X Elite Plus. Chez Acer, cela se traduit par l'arrivée du Swift Go 14 AI facturé 999 euros.

Le Swift Go 14 AI d'Acer et sa puce Snapdragon X Elite Plus de Qualcomm © Acer

On peut même enlever encore cent euros chez Lenovo pour un IdeaPad Slim 5x (899 euros) ou rester à 999 euros pour l'IdeaPad Slim 5x 2-en-1 qui se plie à 360°. Enfin, chez Asus, c'est le VivoBook S15 qui accueille un processeur X Elite Plus pour 999 euros (soit 300 euros de moins que le précédent modèle X Elite). On le constate, les Snapdragon X Elite Plus de Qualcomm place d'une manière générale les PC qui en sont équipés aux mêmes prix que les ordinateurs portables animés par des processeur Intel Core Ultra Meteor Lake sortis il y a quelques mois. Reste plus qu'à voir si l'autonomie reste au rendez-vous et si les performances, au-delà du traitement de l'intelligence artificielle, ne souffre pas trop du retrait de deux cœurs.