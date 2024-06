Geekom fait de belles promos sur ses mini PC avant les soldes

Pour fêter son 21e anniversaire, Geekom prompose de belles promotions sur ses mini PC, y compris sur ses tout nouveaux modèles. L'occasion de s'équiper d'un excellent ordinateur miniature à moindre prix.

Les mini PC sont à la mode. Et plusieurs constructeurs se distinguent sur ce marché. C'est notamment le cas de Geekom, un fabricant taiwanais qui se distingue depuis quelques années avec une gamme de plus en plus riche d'ordinateurs miniatures que nous avons salués à plusieurs reprises lors de nos tests. Principaux atouts de la marque : une excellente qualité de fabrication, et un rapport performances-prix très avantageux qui permettent à tous ceux qui souhaitent remplacer leur vieux PC au format tour de franchir le pas sans se ruiner.

Et pour fêter son 21e anniversaire, Geekom a décidé de devancer les soldes et le fameux Prime Day d'Amazon en proposant de belles promotions sur de nombreux modèles. Cette opération spéciale dure jusqu'au 21 juillet 2024 et permet de profiter de belles réductions, en plus des 15 euros offerts à chaque nouveau client en cadeau de bienvenue. Voici une petite sélection en guise d'exemples, avec les codes associés

Geekom XT12 Pro

© Geekom

Équipé d'un très bon processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, cet élégant mini PC (voir notre test) avec son boîtier bicolore bénéficie d'une réduction de 180 euros sur son tarif officiel avec le code MMPR180, soit à 599 euros au lieu de 779 euros pour la version avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To.

Acheter le XT12 Pro sur le site Geekom

Acheter le XT12 Pro sur Amazon

Geekom A7

© Geekom

Ce tout nouveau modèle se distingue par deux atouts : d'abord, il est équipé d'un puissant processeur AMD Ryzen 7940HS ; ensuite, il profite d'un boîtier nouvelle génération, entièrement en métal, avec un finition premium qui n'a rien à envier au fameux Mac mini d'Apple. Bien qu'il soit sorti très récemment, il bénéficie déjà d'une belle promotion avec le code CCMA7140 qui fait passer son prix de 899 euros à 759 euros dans sa version avec 32 Go de ram et un confortable SSD de 2 To.

Acheter le A7 sur le site Geekom

Acheter le A7 sur Amazon

Geekom Mini Air12

© Geekom

Nouveau venu dans la famille Geekom, le Mini Air 12 prend la relève de l'excellent Mini Air 11(voir notre test) avec un processeur Intel Alder Lake N100 de 12e génération. En ce moment, il est proposé à 249 euros au lieu de 299 euros avec le code mm50air12, dans sa version avec 16 Go de mémoire vive et un stockage en SSD de 512 To. Un modèle ultra compacte très silencieux, parfait pour la bureautique et la lecture de vidéos, même en 4K.

Acheter le Mini Air12 sur le site Geekom

Acheter le Mini Air12 sur Amazon

Durant toute la période de l'anniversaire, chaque semaine, un produit surprise fait l'objet d'une remise spéciale. Alors n'hésitez pas à explorer le catalogue pour trouver un mini PC Geekom au meilleur prix..