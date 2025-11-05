Ordinateur, téléviseur, console, box… Voici le pire l'ennemi de tous vos appareils électroniques

Au fil des jours, un intrus se glisse subrepticement dans tous vos appareils électroniques, entraînant des pannes et parfois même des incendies. Agissez avant qu'il ne soit trop tard, d'autant qu'il est très facile à éliminer.

Ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeu, box Internet, amplis hi-fi… Tous ces beaux appareils high-tech qui peuplent désormais nos foyers ont un point commun : il n'aiment pas la chaleur. Plus exactement, ce sont les composants électroniques qu'ils contiennent qui n'apprécient pas les températures élevées. Car plus il fait chaud, plus le courant électrique qui les traverse à du mal à passer, ce qui nuit à leur fonctionnement. Et le pire, c'est les composants dégagent eux-mêmes de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent ! C'est la raison pour laquelle ils doivent être maintenus dans un environnement à température raisonnable, et si possible contrôlée.

Et à défaut d'une véritable climatisation, comme c'est le cas dans les salles spécialement aménagées pour recevoir du matériel électronique fonctionnant en permanence, on les équipe de divers dispositifs de refroidissement, avec des ventilateurs ou, a minima, .d'aération assurant une ventilation naturelle. Voilà pourquoi ils sont tous munis de diverses fentes permettant à la fois d'introduire de l'air frais et d'évacuer la chaleur qu'ils produisent.

Mais ces aérations constituent autant de portes pour laisser pénétrer leur pire ennemi : la poussière. Un ennemi invisible, pernicieux, présent naturellement partout, même dans les lieux les plus propres, et qui, jour après jours se dépose dans leurs entrailles, sur leurs composants et leurs dispositifs de refroidissement. Résultat, au fil du temps, la poussière s'accumule partout à l'intérieur, formant une pellicule collante sur les circuits, les ventilateurs et les aérations, et empêchant l'air de circuler normalement. Et faute d'être correctement rafraîchis par leur indispensable aération, les composants chauffent.

Rien de bien gênant au début, car les conséquences sont imperceptibles. Mais à mesure que la poussière s'accumule et que l'air a du mal à circuler à l'intérieur, les choses s'aggravent. Les composants commencent à dysfonctionner entraînant des baisses de performances, et des bugs inexpliqués. Viennent ensuite des arrêt intempestifs, déclenchés par des dispositifs qui détectent des températures anormales.. quand ils existent. Mais de nombreux cas, des composants grillent quand ils surchauffent trop longtemps, en provoquant une panne complète de l'appareil. Et dans les pires situations, la poussière qui les enveloppe s'enflamme à cause de la chaleur, provoquant un début d'incendie. Un accident qui arrive plus souvent qu'on ne le croit.

Il existe heureusement une solution très simple pour éviter les bugs, les pannes et autres catastrophes : faire régulièrement le ménage ! Il suffit en effet de nettoyer les aérations de tous ces appareils pour retirer la poussière qui les obstruent. Un banal chiffon sec fait l'affaire le plus souvent pour cette tâche, notamment sur les téléviseurs, les box Internet et les amplis. Mais il est encore plus efficace de passer l'aspirateur sur les fentes, pour attirer la poussière qui s'est infiltrée à l'intérieur.

S'il reste indispensable, ce simple nettoyage extérieur n'est en revanche pas suffisant sur les ordinateurs et les consoles de jeu. Et pour éliminer vraiment la poussière qui s'est déposée sur leurs précieux composants, il faut les ouvrir. Rien de bien compliqué, il suffit en général de retirer quelques vis pour démonter un panneau, après les avoir débranchés de la prise électrique, évidemment. Cette fois, plutôt qu'un chiffon, le mieux est d'utiliser un petit pinceau sec ou une bombe à air comprimée, pour bien détacher la poussière collée, en veillant notamment à bien nettoyer toutes les grilles d'aération et les pales de ventilateurs, qui sont souvent très sales. Et pour finir, il faut là encore passer l'aspirateur, en utilisant si besoin un embout fin, pour bien évacuer tous les résidus.

Curieusement, les smartphones et les tablettes n'ont pas besoin d'un entretien aussi poussé. Ces appareils possèdent très peu d'orifices permettant à la poussière de s'introduire. Mais un petit coup d'aspirateur dans leurs différentes prises (USB, casque…) ne fait pas de mal, notamment pour retirer des peluches.