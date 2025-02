Voilà d'où provient ce sifflement désagréable sur les appareils électroniques

Ordinateurs, téléviseurs, amplificateurs… De nombreux appareils électroniques peuvent émettre un son strident et dérangeant lorsqu'ils fonctionnent. D'où vient-il et peut-on l'éviter ?

Certains appareils électroniques, qu'ils soient neufs ou anciens, produisent un bruit aigu et persistant lorsqu'ils sont sous tension. Ce son, parfois à la limite du strident, peut être particulièrement agaçant et désagréable pour l'utilisateur. Cette nuisance sonore se manifeste fréquemment dans les cartes graphiques, les blocs d'alimentation ou encore certains écrans, surtout lorsqu'ils fonctionnent à pleine capacité.

Ce phénomène est connu sous le nom de "coil whine", ou sifflement des bobines en français. Il s'explique par la vibration mécanique de certains composants internes lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique à haute fréquence. Plus précisément, les bobines d'induction, ces enroulements de cuivre présents dans de nombreux circuits électroniques, peuvent entrer en résonance sous l'effet de ces fréquences, et générer un son qui varie en intensité et en tonalité.

Les causes du coil whine sont multiples et dépendent à la fois de la conception du produit et de son usage. L'un des principaux facteurs est la qualité des composants utilisés dans la fabrication, certains matériaux absorbant mieux les vibrations que d'autres. Ensuite, la charge électrique appliquée à un circuit joue un rôle essentiel : une carte graphique peut produire un coil whine plus prononcé lorsqu'elle effectue des calculs lourds dans un jeu vidéo, et les alimentations peuvent générer ce bruit lorsqu'elles fonctionnent à une puissance proche de leur capacité maximale.

Si le coil whine est une vraie nuisance sonore, il n'est toutefois pas dangereux pour l'appareil concerné. Contrairement à d'autres bruits électroniques, comme un grésillement ou un claquement pouvant signaler un dysfonctionnement ou une panne, le sifflement des bobines est phénomène inhérent à certains circuits et ne traduit pas une défaillance imminente.

Pour limiter l'amplitude du coil whine, la meilleure approche consiste à réduire la charge appliquée au composant concerné. Par exemple, limiter le nombre d'images par seconde, la définition du rendu ou les options visuelles pour une carte graphique, ou utiliser le mode d'efficacité énergétique pour un ordinateur portable, peuvent aider à limiter le sifflement.

Si le coil whine persiste et devient trop gênant malgré ces mesures, le remplacement de l'appareil doit alors être envisagé. Malheureusement, la plupart des constructeurs ne considèrent pas ce phénomène comme un défaut de fabrication, et refusent souvent d'échanger l'équipement pour ce motif. À moins que la politique de remplacement du service après-vente soir très accommodante, ou que le coil whine soit jugé véritablement excessif, il faudra donc apprendre à vivre avec.