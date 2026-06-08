WWDC 2026 : comment voir la keynote Apple et découvrir le nouveau Siri en direct

Ce lundi 8 juin à 19 h, heure française, Apple ouvrira sa conférence annuelle des développeurs avec la dernière keynote de Tim Cook avant son départ. Au programme : iOS 27, le nouveau Siri entièrement repensé grâce à l'IA, et peut-être des surprises..

Il y a des keynotes Apple que l'on attend avec curiosité, et d'autres que l'on attend avec impatience. La WWDC 2026 appartient clairement à la seconde catégorie. La firme de Cupertino joue gros : l'engtreprise à la pomme doit prouver qu'elle peut rivaliser avec OpenAI, Google et Anthropic sur le terrain de l'intelligence artificielle, après un départ manqué en 2024 avec Apple Intelligence. Ce soir, Apple a l'occasion de tourner la page.

WWDC 2026 : quand et comment regarder la keynote

La keynote d'ouverture débutera ce lundi 8 juin à 10h à Cupertino, en Californie, soit à 19 h, heure de Paris. Elle sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube d'Apple (et donc directement dans cette page), via l'application Apple TV et sur le site Apple. Pas besoin d'abonnement ni de compte Apple pour y accéder : un simple navigateur ou un téléviseur connecté suffit. Et pas besoin non plus de parler anglais : elle sera sous-titrée en français !

Le cycle de conférences se prolongera jusqu'au vendredi 12 juin avec des sessions techniques, des laboratoires virtuels et des échanges entre développeurs et équipes Apple. Plusieurs médias français proposent également des liveblogging en temps réel pour suivre les annonces commentées en français, sans avoir à visionner deux heures de présentation en anglais.

WWDC 2026 : Siri et la grande offensive IA

La vedette annoncée de la soirée, c'est Siri. Dans iOS 27, l'assistant vocal d'Apple se mue en véritable agent conversationnel, capable d'accéder aux emails, messages, photos, fichiers et calendrier pour accomplir des tâches concrètes à la voix ou par texte – du type "montre-moi les fichiers que Paul m'a envoyés la semaine dernière". Ce nouveau Siri serait alimenté par les modèles Gemini de Google, Apple ayant choisi de s'appuyer sur un partenaire externe plutôt que de tout développer en interne. Une décision stratégique notable, qui tranche avec la philosophie habituelle de la marque.

iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 seront évidemment au programme, avec des nouvelles capacités IA intégrées aux applications natives – Caméra, Photos, Notes – ainsi que la possibilité de choisir son moteur d'IA parmi plusieurs options dont ChatGPT, Gemini ou Claude. Les premières bêtas destinées aux développeurs devraient être disponibles dès la fin de la présentation, les bêtas publiques étant attendues en juillet avant un déploiement général à l'automne.

Une incertitude demeure pour les utilisateurs européens. Le calendrier de disponibilité de ces nouvelles fonctions d'IA en Europe, souvent plus tardif en raison des contraintes réglementaires liées au Digital Markets Act, n'a pas encore été précisé par Apple. Les abonnés français devront peut-être patienter plusieurs mois après le lancement américain avant de profiter des nouvelles capacités de Siri.

WWDC 2026 : la dernière keynote de Tim Cook

Cette WWDC 2026 a une dimension particulière au-delà des annonces logicielles. Tim Cook, qui dirige Apple depuis 2011, quittera ses fonctions au 1er septembre prochain pour passer la main à John Ternus, actuel vice-président senior en charge du hardware. Ce soir marque donc sa dernière grande conférence en tant que PDG – quinze ans après avoir succédé à Steve Jobs. Un passage de témoin historique pour la marque la plus valorisée au monde.

Côté hardware, les attentes restent modestes pour cette édition. Les grandes annonces de produits physiques – iPhone, Apple Watch, MacBook – sont traditionnellement réservées à la keynote de septembre. Quelques surprises restent toutefois possibles du côté des Mac ou d'un HomePod revu, mais l'essentiel de la soirée sera logiciel. Ce soir, Apple a surtout un message à faire passer : l'IA, c'est enfin sérieux.