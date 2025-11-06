Ce PC miniature tient dans le creux de la main - Et il fait tout comme un grand

Oubliez les gros PC d'antan ! Malgré les apparences, cet ordinateur réellement minuscule fait tout ou presque comme les grands. Il suffit largement pour les usages quotidiens classiques, d'autant qu'il est vendu moins de 200 euros.

Quand on parle d'ordinateur fixe, et notamment de "PC de bureau", on pense généralement aux grosses et vilaines tours utilisées aussi bien en entreprise qu'à domicile, qu'on essaye de caser tant bien que mal sur ou sous une table : des boîtiers encombrants et bruyants, typiques des années 90 et 2000. Mais cette époque est désormais révolue. D'abord parce que beaucoup de gens utilisent désormais un ordinateur portable pour tout faire, en déplacement comme à la maison. Ensuite, parce qu'il existe aujourd'hui des ordinateurs fixes bien plus petits et encore plus pratiques : des modèles miniatures qu'on appelle mini PC.

Beaucoup plus compacts que leurs ancêtres – environ la taille d'un livre ! –, ces appareils peuvent facilement trouver une place sur un bureau, sans gêner le clavier ou la souris. Pour plus de discrétion, on peut même les accrocher directement derrière un écran, grâce au système de fixation Vesa. Ils sont aussi plus silencieux et moins gourmands en énergie, ce qui n'est pas négligeable.

Surtout, ce sont de véritables PC complets, aussi puissants que les "gros", qui profitent en outre de Windows 11. Ils sont effet équipés de processeurs modernes, aussi performants voire plus que ceux des PC portables, avec généralement davantage de mémoire vive et de stockage, et beaucoup plus de prises (USB, Ethernet, HDMI, etc.) pour brancher toutes sortes d'appareils. Et bien sûr, du Wi-Fi et du Bluetooth pour des connexions sans fil (box Internet, écouteurs, enceintes, imprimante, etc.).

© Félix Marciano - CCM

Et ce marché se développe à une vitesse folle depuis quelques années, sous l'impulsion d'une myriade de constructeurs chinois – comme Geekom, Beelink NiPoGi, Minisforum, Bmax, Acemagic, Trigkey et consorts – qui proposent des dizaines de mini PC dans des formats variés et à tous les prix : de 150 euros, voire moins lors de promotions, pour des modèles d'entrée de gamme, à plus de 1000 euros pour les plus luxueux.

Au milieu de cette nouvelle jungle, un appareil se distingue : le NucBox G5 de GMKtec. Et pour cause : il est réellement minuscule. Il mesure seulement 7,2 x 7,2 x 4,4 cm, soit un peu plus d'une grosse boîte d'allumettes, pour un poids de 170 g. De fait, il tient littéralement dans le creux d'une main !

Et malgré les apparences, ce n'est pas un jouet, mais bien un véritable PC fonctionnant sous Windows 11, avec plusieurs prises (USB et HDMI) et même un lecteur de cartes mémoire. Certes, ce n'est pas le modèle le plus puissant du marché, mais il suffit amplement pour tous les besoins courants, que ce soit pour naviguer sur Internet, travailler avec une suite bureautique, regarder des vidéos, retoucher des photos ou écouter de la musique. Et s'il ne peut pas faire tourner les jeux très gourmands, on peut jouer de nombreux titres anciens ou légers (voir notre test complet).

Bref, si ce n'est pas pas une machine de compétition pour expert, c'est un PC parfait pour des familles, des personnages âgées, des enfants ou des collégiens. Ou simplement comme ordinateur secondaire, en tant que PC de salon, par exemple. Dernier atout : vendu moins de 200 euros sur Amazon, il est livré dans un superbe coffret, digne d'une montre ou d'un smartphone. De quoi en faire un parfait cadeau high-tech pour les fêtes de fin d'année…. . :