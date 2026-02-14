Ce nouveau concurrent d'Amazon promet une livraison le jour même

Un petit nouveau vient concurrencer Amazon dans l'e-commerce en France, avec un service de livraison particulièrement rapide, qui promet de délivrer les produits le jour même. Une efficacité redoutable !

Les standards de l'e-commerce ont bien évolué ces dernières années, avec des plateformes qui proposent des livraisons toujours plus rapides. Ainsi, Amazon propose aux membres Prime des livraisons le jour même ou le lendemain sur une large sélection de produits stockés localement dans les entrepôts du groupe. De son côté, Temu peut livrer en quelques jours – souvent 3 à 5 jours dans les zones bien desservies –, mais pour beaucoup de commandes – surtout celles provenant de Chine –, les délais restent davantage de l'ordre de 10 à 15 jours. AliExpress propose des délais comparables.

Mais un petit nouveau vient bouleverser le secteur en tentant une implantation en Europe, y compris en France : JoyExpress, qui vient accompagner l'expansion de la plateforme de vente en ligne Joybuy, sur laquelle on trouve une large gamme de produits, dont de l'alimentaire, de l'électronique, de la décoration, de l'hygiène-beauté, etc. Sa promesse : offrir "une livraison le jour même et le lendemain dans les grandes villes". Voilà qui est ambitieux !

JoyExpress appartient au groupe chinois JD.com, troisième acteur mondial du e-commerce avec pas moins de 700 millions clients annuels revendiqués. Le service est géré par la filiale logistique du groupe, Jingdong Logistics. Contrairement à de nombreux services de livraison qui externalisent tout ou partie de la logistique, l'entreprise contrôle l'ensemble de l'infrastructure : entrepôts, véhicules, équipes de livraison et technologies associées. Un moyen de garantir des délais de livraison très courts et une meilleure fiabilité sur l'ensemble de la chaîne, depuis le stockage jusqu'à la remise des colis au domicile du client.

Concrètement, JoyExpress propose des livraisons le jour même ou le lendemain pour les commandes passées sur Joybuy, au départ de plus de soixante entrepôts et dépôts situés en Europe, y compris en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Dans ces grands centres urbains, les équipes locales, équipées de camions, de fourgonnettes et de vélos électriques floqués aux couleurs de la marque, se chargent d'acheminer les produits rapidement chez les clients. Pour certains articles volumineux comme les gros appareils électroménagers, la prestation inclura également un service d'installation à domicile.

"Nous sommes impatients de mettre notre technologie et nos capacités de pointe à la disposition du marché et des consommateurs en France", a déclaré Axel Eggenwirth, directeur Europe du dernier kilomètre chez JD Logistics. JoyExpress est actuellement en phase de test en plusieurs pays européens, dont la France, et devrait être officiellement lancé en mars 2026.