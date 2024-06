iOS 18, macOS Sequoia : Apple s'inspire de Windows et d'Android

En ouverture de la keynote de la conférence annuelle des développeurs, Apple a dévoilé les nouvelles versions de ses systèmes pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Pas de révolution mais de petites évolutions très inspirées de ce qui se fait ailleurs.

C'est une tradition. La conférence annuelle des développeurs Apple (WWDC) est l'occasion pour la firme à la pomme de dévoiler en avant-première les nouveautés qui égaieront les prochaines versions des différents systèmes d'exploitation maison attendues pour l'automne prochain. Et cette année, tous bénéficient d'un petit coup de frais : macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, VisionOS 2, watchOS 11 et tvOS 18 vont évoluer… par petites touches seulement parfois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple n'est pas allé chercher l'inspiration très loin. On retrouve à de nombreuses reprises des idées et des concepts déjà largement utilisés dans les univers Windows et Android, revisités à la sauce Apple bien entendu. De quoi faire sourire les utilisateurs qui naviguent régulièrement entre ces mondes. Des annonces qui ont tout de même réussi à monopoliser plus d'une heure de cette traditionnelle keynote avant de laisser la place au morceau de choix, l'arrivée de l'intelligence artificielle, baptisée Apple Intelligence, au sein des divers appareils. Voici un résumé des principales annonces.

iOS 18 : Apple découvre la personnalisation de l'écran d'accueil

Voilà 17 ans qu'iOS existe (même s'il ne portait pas ce nom à ses débuts) mais il aura fallu attendre 2024 pour pouvoir réagencer les icônes comme on le souhaite sur l'écran d'accueil. C'est pourtant avec le plus grand sérieux que Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering, s'est appliqué à démontrer comment dans iOS 18 il sera simple de réorganiser les icônes mais aussi de leur appliquer un thème sombre ou de personnaliser la couleur de contraste.

© Apple

Moins anecdotique, on profitera d'un Centre de contrôle plus complet et plus flexible et il pourra aussi accueillir des fonctions provenant d'applis tierces.

© Apple

Messages, la messagerie instantanée qui gère également les SMS, proposera les envois différés. Elle permettra d'enrichir les textes avec des animations et des émojis.

© Apple

En revanche, si Apple s'est gardé de se prononcer sur l'adoption du RCS réclamé à corps et à cri par Google, c'est au détour d'une diapositive de résumé à la fin de la présentation que l'on apprend que ce protocole sera bien pris en charge par iOS. Victoire enfin !

© Apple

Par ailleurs, Apple prévoit la possibilité d'envoyer et de recevoir des SMS via une connexion satellite (en dehors des situations d'urgence).

© Apple

Mail s'inspire de son côté de Gmail. Il permettra de catégoriser les messages selon leur contenu (promotionnel, personnel, newsletter, etc.). Il était temps.

© Apple

Comme sur Android, il sera possible de verrouiller une application et de soumettre son utilisation à un déverrouillage depuis FaceID ou TouchID. De même il sera aussi possible de cacher une application à la vue de tous.

© Apple

Enfin, les joueurs se satisferont de l'arrivée d'un Game Mode permettant de concentrer les ressources matérielles à disposition sur le jeu au détriment des applications qui tournent en arrière-plan.

iPadOS 18 : pas de gros bouleversements pour la tablette d'Apple

Nombreux étaient ceux qui attendant d'iPadOS 18 un grand changement dans la façon de manipuler l'iPad. Il faudra encore patienter. Apple se contente d'ajouter quelques petites fonctions à sa tablette. On note ainsi la présence d'une barre d'icônes flottante présente lorsqu'une appli est affichée en plein écran, la possibilité, à travers SharePlay de prendre le contrôle d'un autre iPad à distance (un peu comme la plateforme Team Viewer) pour assister un proche ou lui montrer quelque chose.

© Apple

© Apple

La calculatrice fait également son entrée sur iPad associée à un module nommé Math Note. Grâce à lui, il sera possible d'utiliser le style Apple Pencil pour écrire des opérations ou des formules complexes et laisser l'appli révéler un résultat.

© Apple

macOS Sequoia : un petit air de déjà vu sur Windows

La prochaine version du système des Mac a de quoi faire sourire. Parmi les principales nouveautés, le projecteur s'est attardé sur la fonction iPhone Mirroring autrement dit la possibilité d'afficher l'écran de l'iPhone sur celui du Mac même si celui-ci est verrouillé et à l'autre bout de la pièce. Une grosse ressemblance avec la fonction Lien avec Windows disponible depuis belle lurette avec le système de Microsoft et les smartphones Android (et même les iPhone dans une moindre mesure). Il sera possible d'afficher l'écran de l'iPhone mais aussi de le piloter et de recevoir ses notifications.

© Apple

Autre nouveauté " empruntée " du côté de Redmond, la possibilité d'épingler des fenêtre sur les bords de l'écran par simple glissé-déposé.

© Apple

macOS Sequoia reprendra également une partie des nouveautés introduites dans iPadOS et iOS comme les nouveaux Messages, Math Notes, etc. À cela s'ajoute une nouveau gestionnaire de mots de passe plus simple et plus intuitif que l'actuel Trousseau disponible à travers les réglages dans iOS et iPadOS et dans une appli éponyme et confuse sur macOS.

© Apple

watchOS 11 : la santé et le sport omniprésents

Le système de la reine des montres connectées évolue en douceur. Avec watchOS 11, Apple va mettre l'accent d'abord sur le sport. Un module baptisé Charge d'entrainement permettra d'évaluer les progrès (ou pas) entre plusieurs séances de sport.

© Apple

Par ailleurs, ceux qui se sentent mal en ne parvenant pas à fermer les fameux trois cercles d'activité quotidienne seront ravis d'apprendre qu'ils pourront mettre en pause le principe lorsqu'ils sont dans l'incapacité de le faire (en cas de blessure, de long trajet, etc.). De quoi ne plus se sentir frustré.

© Apple

Une nouvelle fonction baptisées Signes vitaux permet également de surveiller tout au long de la journée et de la nuit cinq données (rythme cardiaque, respiration, température, oxygène dans le sang et sommeil) afin de dresser un bilan de santé global et de suivre son évolution sur plusieurs jour.

© Apple

Présenté l'an passé et disponible à la vente depuis février dernier aux Etats-Unis, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro sera finalement disponible en France à partir du 12 juillet prochain. Et mieux vaudra avoir le portefeuille bien garni puisque le ticket d'entrée est fixé à 4000 euros. visionOS, le système d'exploitation du casque sera au passage mis à jour en version 2.0. Parmi les nouveautés : l'utilisation de nouveaux gestes pour piloter l'appareil, la possibilité de transformer des photos 2D en représentations " presque " 3D avec des effets de profondeur et de parallaxe ou encore de profiter d'une taille d'affichage plus élevée lorsque l'appareil se substitue à l'écran du Mac. Cette dernière fonction devrait arriver plus tard dans l'année.

© Apple

© Apple

La moisson de nouveautés concernant les différents systèmes d'exploitation qui animent les appareils de la firme se révèle assez maigre cette année. Le plus gros des ressources ayant dû probablement être mobilisé pour finaliser l'intégration de l'intelligence artificielle (Apple Intelligence) au sein des divers OS. Néanmoins, les développeurs devraient y trouver leur compte pour exploiter de nouvelles fonctions afin de mieux contrôler leurs applis.