Les programmes d'info de France Télévisions arrivent sur YouTube

Pour élargir son audience, France Télévisions noue un partenariat avec YouTube afin de diffuser l'ensemble de ses contenus d'information sur la plateforme mondiale. Une stratégie "streaming first" pleinement assumée.

Les médias traditionnels voient leur audience s'éroder progressivement, concurrencés par de nouveaux usages de l'information. Télévision, radio et presse écrite ne constituent plus les points d'entrée privilégiés pour s'informer, en particulier chez les plus jeunes générations. Une part croissante du public se tourne notamment vers YouTube, qui a su s'imposer comme une source d'information à part entière, où coexistent contenus journalistiques, analyses indépendantes et formats alternatifs, redessinant en profondeur le paysage médiatique.

Dans le but d'élargir son audience, France Télévisions a annoncé dans un communiqué avoir noué un partenariat stratégique avec la plateforme de Google, espérant capter une partie de ses 43 millions d'utilisateurs mensuels. Il s'agit là d'un tournant important dans la manière dont le service public audiovisuel français diffuse ses contenus.

France TV sur YouTube : un partenariat stratégique pour l'information

Avec cet accord, France Télévisions compte aller au-delà du simple "replay" de quelques séquences isolées. Le groupe va rendre disponible sur YouTube une grande partie de ses contenus d'information. Cela inclut les journaux télévisés nationaux et régionaux, ainsi que de nombreux magazines d'actualité, d'investigation et d'informations diffusés sur ses différentes chaînes (France 2, France 3, France 5, Franceinfo). Ces programmes seront accessibles très rapidement après leur diffusion à la télévision, parfois en simultané ou quelques heures plus tard selon les formats.

France Télévisions ne va toutefois pas se contenter de "copier-coller" ses émissions. Le groupe annonce une "éditorialisation renforcée" de ses contenus sur YouTube avec des chaînes organisées par thématiques et par programmes. Il compte également produire "des contenus originaux et 100 % natifs pour offrir une expérience de consommation enrichissante et affinitaire pour tous".

Avec ce partenariat, France Télévisions compte lutter contre la désinformation. En effet, les deux entreprises annoncent vouloir renforcer la protection contre les contenus manipulés et les deepfakes. YouTube va donc faciliter l'adoption de "Likeness ID", son outil de détection des contenus générés par IA utilisant l'image ou l'identité de personnalités sans leur consentement. L'objectif est de préserver la fiabilité et la crédibilité de l'information diffusée sur la plateforme et de garantir un certain niveau de confiance pour les contenus du service public.

Sur le plan économique et stratégique, l'accord ouvre aussi de nouvelles perspectives pour l'audiovisuel public. En effet, France Télévisions va pouvoir commercialiser directement ses propres espaces publicitaires directement sur YouTube via sa régie publicitaire, ce qui va lui permettre d'optimiser la valeur de son catalogue tout en profitant de l'audience de la plateforme de Google.

"Ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie "streaming first" de France Télévisions. Dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l'exposition croissante des Français aux fausses informations, il renforce le rayonnement des contenus d'information de France Télévisions" se réjouit la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte. De son côté, Justine Ryst, Directrice Générale de YouTube France, se dit convaincue de "la parfaite complémentarité entre YouTube et les antennes du service public". Reste à voir les conséquences pour france.tv sur le long terme.