Bouygues Telecom lance l'option b.tv multi-écrans

Bouygues Telecom enrichit son offre b.tv avec une option multi-écrans, qui permet de regarder jusqu'à 5 flux vidéo en simultané. La plupart des clients de l'opérateur devront toutefois débourser 4,99 euros par mois pour en profiter.

Pendant longtemps, l'application b.tv a accusé un certain retard par rapport à ses concurrents Free ou Orange. Ce décalage se manifestait d'abord sur la compatibilité des appareils : l'application restait limitée à certains téléviseurs Samsung et Apple TV, alors que les autres opérateurs proposaient déjà une présence plus large sur les Smart TV et les plateformes connectées.

Un faux pas que Bouygues n'a comblé qu'en fin 2025. De plus, l'application offrait une qualité vidéo plus limitée, un contrôle du direct restreint et une interface jugée moins aboutie que celles de services concurrents comme Molotov ou myCanal. Enfin, l'opérateur a tardé à adopter une logique multi-écrans. Là où d'autres acteurs proposaient déjà une navigation fluide entre mobile, TV et ordinateur, Bouygues a tardé à unifier son service, ce qui limitait la continuité d'usage.

Mais il ne faut jamais dire jamais ! Bouygues Telecom vient tout juste d'annoncer le lancement d'une nouvelle option TV, baptisée "b.tv multi-écrans". Elle permet aux membres du foyer d'accéder à plus de 180 chaînes sur cinq écrans en simultané depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, une Smart TV compatible, une clé HDMI b.tv ou un décodeur TV. L'opérateur cherche ainsi à répondre à une transformation des habitudes de consommation, marquée par la multiplication des écrans au sein des foyers et par la recherche de flexibilité. La télévision n'est plus cantonnée à un poste unique dans le salon, mais se regarde désormais sur différents supports, parfois simultanément, ce qui pousse les opérateurs à adapter leurs offres.

b.tv multi-écrans : une option en supplément pour la plupart des clients

L'offre comprend toujours plus de 180 chaînes, 30 bouquets optionnels à la carte et 30 chaînes disponibles en replay. À domicile, la connexion Wi-Fi de la Bbox reconnaît automatiquement l'utilisateur tandis que, en déplacement, il suffit de se connecter avec ses identifiants Bouygues Telecom. L'option b.tv multi-écrans est fixée au prix de 4,99 euros par mois, avec un premier mois offert. Les nouveaux clients Bbox ultym peuvent en bénéficier gratuitement dès aujourd'hui – mais qu'en est-il des anciens ? Les clients fixes peuvent bénéficier de ce service dès à présent, mais les abonnés mobiles devront patienter jusqu'au 27 avril prochain.

C'est une bonne nouvelle pour les abonnés de l'opérateur, mais il est dommage qu'il faille, dans la majorité des cas, payer un supplément pour une fonction qui est aujourd'hui devenue la norme sur la plupart des services de télévision et de streaming.

Chez Orange, la logique multi-écrans est présente depuis longtemps, même si elle est limitée à deux flux en simultané. De plus, cette fonction est incluse dans les abonnements – seul l'accès à un second téléviseur avec décodeur nécessite un supplément.

Et que dire de Free, qui propose avec Free TV gratuitement à tout le monde, y compris aux non-abonnés, et Free TV+ pour les abonnés Freebox et Free Mobile sans supplément, avec jusqu'à cinq appareils connectés simultanément sur un même compte, sachant que n'importe quel utilisateur peut créer son propre compte, et que l'appli fonctionne aussi bien sur mobile que sur ordinateur ou sur téléviseur…