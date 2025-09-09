TV mobile : LG, Thomson et Samsung réinventent le téléviseur portable

Le téléviseur fixe, qu'on laisse dans le salon, c'est fini ! Plusieurs constructeurs spécialisés proposent des modèles fonctionnant sur batterie que l'on peut facilement déplacer et utiliser loin d'une prise de courant.

Un téléviseur monté sur un pied équipé de roulettes. L'idée rappelle le bon vieux kit vidéo constitué d'un TV et d'un magnétoscope que l'on déplaçait de classe en classe dans les écoles dans les années 80. En 2025, il prend une tout autre allure. Surtout, il ne s'adresse plus seulement aux établissements publics ou aux entreprises : c'est à présent dans nos foyers que le concept veut se faire une place comme nous avons pu le constater à l'IFA 2025, la dernière édition du fameux salon de l'électronique grand public qui s'est tenue début septembre à Berlin.

TV portable : LG en éclaireur

Le concept n'est pas complètement nouveau. Lors du CES de Las Vegas en 2022 déjà, LG inaugurait son StandbyME, une dalle LCD de 27 pouces montée sur un pied tubulaire fin et reposant sur un socle muni de roulettes pour le déplacer facilement dans la maison. Une batterie intégrée lui permettait ainsi de prendre place n'importe où, cuisine, salon, chambre à coucher, garage, etc. pour regarder tout type de contenu.

Le concept n'a pas fini aux oubliettes. LG a présenté en août 2025, le StandbyME 2, une version revisitée de la première édition. Toujours montée sur un pied à roulettes, la dalle peut cette fois-ci s'en détacher pour être posée où on le souhaite. L'appareil est commercialisé au prix de 1300 euros.

© LG

TV portable : des modèles chez Thomson et Samsung

Mais LG n'est pas le seul à tenter l'expérience du téléviseur mobile nouvelle génération. Thomson, dont les plus anciens d'entre-nous se souviennent de ses TV à tube transportables munies d'une poignée et signées du designer Philippe Stark, avait dévoilé au printemps dernier son Go TV. Un téléviseur reprenant le concept de LG, mais cette fois-ci avec une dalle plus grande (32 pouces).

La marque française a profité de l'IFA 2025 pour enrichir sa gamme avec des déclinaisons. Le Go Plus Pro bénéficie cette fois d'une dalle de 27 pouces Full HD ou Ultra HD (4K). Elle est orientable au format portrait ou paysage et embarque également une webcam pour discuter en visio. Animé par Android 14, le téléviseur intègre dans son pied une batterie capable de tenir 4 heures ainsi qu'un caisson de basses. La version Touch se pare de son côté d'un écran tactile. Comptez 599 euros pour le Go TV Plus Pro (FHD) et 699 euros pour le modèle 4K.

© Thomson

Et, signe que le concept d'un TV que l'on déplace facilement de pièce en pièce semble séduire, Samsung vient également de s'y mettre. Le géant coréen à lui aussi profité de l'IFA pour présenter The MovingStyle. Ce téléviseur doté d'une dalle tactile LCD QHD est lui aussi monté sur un pied à roulettes et orientable à 90° pour adapter le visionnement au contenu (pour les réseaux sociaux par exemple).

© Samsung

Tout comme le StandbyME 2 de LG, l'écran peut se détacher du pied pour être posé n'importe où. Sa batterie lui confèrerait une autonomie de 3 heures selon la marque. Il sera disponible à partir du mois de novembre pour un prix situé aux alentours de 1200 euros.

TV portable : des téléviseurs connectés sans TNT

Mais attention. Bien que ce soient des téléviseurs, ces appareils n'intègrent pas de prise d'antenne et encore moins de tuner pour regarder les programmes à travers la TNT (télévision numérique terrestre). Pourtant présent sur le tout premier modèle Go de Thomson sorti au printemps dernier, le tuner TNT a disparu sur les nouvelles versions. Dommage.

De fait, ces appareils doivent absolument être connectés à Internet via leur interface Wi-Fi pour recevoir des flux audio-vidéo en streaming, via des applications spécifiques – des chaînes télé ou des plateformes comme Netflix. Mais si la prise antenne est aux abonnés absent, ce n'est pas le cas de la prise HDMI grâce à laquelle il reste possible de connecter n'importe quelle source audio-vidéo à l'appareil.