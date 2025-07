Dog & Cat TV : une nouvelle chaîne pour les amoureux d'animaux arrive gratuitement chez les abonnés Free

Bonne nouvelle pour les abonnés Free ! Plusieurs chaînes font leur entrée dans le catalogue Freebox TV et Oqee, dont Dog & Cat TV, qui devrait ravir les passionnés d'animaux domestiques.

Free, qui se vante de proposer "l'offre TV la plus généreuse du marché" avec plus de 600 chaînes de télévision – dont plus de 230 en bouquet basique –, a enrichi son catalogue en ajoutant plusieurs nouvelles chaînes TV françaises qui arrivent en exclusivité et sans surcoût sur Freebox TV et Oqee TV, comme le rapporte Univers Freebox. Parmi elles se trouve Dog & Cat TV, une chaîne entièrement consacrée à nos amis à quatre pattes et à leurs maîtres.

Freebox : plusieurs nouvelles chaînes disponibles sans surcoût

Editée par SECOM, un groupe audiovisuel français spécialisé dans les chaînes thématiques – comme Museum TV (art), MyZen TV (bien-être) ou Melody (variétés) –, la chaîne Dog & Cat TV arrive en exclusivité sur les Freebox, sur le canal 250, dès le 1er septembre – en attendant, elle diffuse une bande-annonce. Sa programmation se concentrera sur le monde canin et félin, avec des documentaires, des reportages, des talk-shows animaliers, des témoignages, des vidéos apaisantes ou encore des conseils d'experts sur la santé et le bien-être des animaux, le tout avec un ton "bienveillant et passionné". Bref, tout pour plaire aux passionnés !

© SECOM

En parallèle, Free annonce l'arrivée immédiate de la chaîne Opsis sur le canal 269. Il s'agit d'une chaîne entièrement dédiée au spectacle vivant et à la création artistique contemporaine. "Toutes les semaines, découvrez des captations de théâtre, musique, danse, opéra, cirque, sans oublier des masterclass, magazines et documentaires, ainsi que toute l'actualité du spectacle avec le journal et l'Agenda", explique l'opérateur.

Enfin, deux chaînes locales font également leur arrivée : KMT (Kanal Martinique Télévision), une chaîne associative francophone et créolophone couvrant l'actualité martiniquaise sous l'angle social, culturel et patrimonial, sur le canal 932 ; et KTV (Kourou Télévision), la première télévision communautaire de Guyane, sur le canal 926.