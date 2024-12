Canal+ augmente ses prix par surprise - les abonnés ne vont pas aimer

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Canal+ : dès janvier 2025, ils devront débourser quelques euros de plus pour leur offre, et sans service ou contenu supplémentaire. Un décision surprenante qui intervient à un moment particulier pour le groupe audiovisuel.

a bouge chez Canal+ en ce moment ! Mais pas vraiment dans le sens des consommateurs. Alors qu'il vient de célébrer ses 40 ans, d'entrer à la bourse de Londres et d'annoncer son intention de quitter la TNT (voir notre article), le groupe audiovisuel a pris une décision qui risque de surprendre et, surtout, de mécontenter de nombreux abonnés : une augmentation de 2 euros par mois sur la plupart des forfaits, et ce, dès janvier 2025. Cette hausse concernera une grande partie des offres, de la plus abordable à 19,99 euros par mois jusqu'aux formules "premium" comme Canal+ Friends & Family à 81,99 euros. Les abonnés, qui ont déjà commencé à recevoir des emails informant du changement, devront ainsi faire face à une facture plus salée, sans qu'un enrichissement de contenu ne soit annoncé en contrepartie.

Ce changement intervient à un moment où le groupe Canal+ traverse une période particulièrement complexe. En effet, la chaîne cryptée est sur le point de perdre plusieurs services phares, notamment les chaînes et contenus Disney ainsi que la plateforme Disney+. Ces suppressions, qui concernent également des offres telles que le Pass Press, laissent les abonnés perplexes face à cette hausse de prix. Pourquoi payer plus alors que le catalogue s'amenuise ? Cette question reste sans réponse claire.

Abonnements Canal + : des tarifs en hausse sans contenus en plus

Canal+ justifie cette augmentation en invoquant sa volonté de continuer à offrir " la meilleure expérience possible " à ses clients. Toutefois, cet argument marketing ne suffit pas à apaiser les critiques. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement, dénonçant le fait qu'aucune nouvelle fonctionnalité ou contenu supplémentaire n'accompagne cette hausse.

Les offres concernées sont nombreuses et variées. Par exemple, l'offre de base Canal+ live/replay, qui passera à 29,99 euros par mois, et l'offre Canal+ Sport à 47,99 euros. Pour les jeunes, les tarifs sont légèrement plus bas mais également impactés : les abonnements pour les moins de 26 ans verront leur prix passer à 15,99 euros pour Canal+ et à 24,99 euros pour l'offre sport. Les abonnés ayant souscrit à des promotions en cours ne sont pas directement concernés par cette hausse, tant que leur offre promotionnelle reste active.

Cette augmentation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs économiques, notamment l'inflation, la hausse de la TVA passée de 10% à 20% en 2022, et l'entrée en Bourse récente du groupe. Toutefois, pour de nombreux abonnés, cela ne rend pas la pilule plus facile à avaler, surtout face à la concurrence croissante des services de streaming, comme Netflix ou Prime Video, qui continuent d'offrir des tarifs compétitifs.

Canal+ prend donc un pari risqué. En augmentant ses prix tout en réduisant son offre de contenus, la chaîne pourrait pousser certains de ses abonnés à envisager la résiliation. Ces derniers ont d'ailleurs la possibilité de le faire avant leur prochaine échéance mensuelle, en se rendant sur leur espace client. Reste à savoir si Canal+ parviendra à justifier cette hausse auprès de ses abonnés ou s'ils se tourneront vers des alternatives plus attractives.