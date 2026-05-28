Vous allez pouvoir personnaliser votre flux YouTube pour découvrir de nouveaux contenus

En plus de son système de recherche traditionnel et des recommandations, YouTube permet désormais de générer un flux de vidéos sur mesure sur sa page d'accueil. Il suffit d'écrire en langage naturel ce que vous souhaitez regarder !

La page d'accueil de YouTube repose depuis des années sur des suggestions générées automatiquement à partir de l'historique de visionnage. Un système fort pratique qui permet de découvrir du nouveau contenu facilement, mais dont le caractère parfois répétitif et opaque est parfois critiqué. En effet, certains utilisateurs ont parfois le sentiment d'être enfermés dans une boucle de contenus similaires, alimentée par leurs habitudes de visionnage. Jusqu'à présent, il fallait multiplier les recherches manuelles ou utiliser les options "Pas intéressé" pour tenter d'influencer l'algorithme.

Google a cependant décidé de leur donner davantage de contrôle grâce à son IA, qu'il intègre à absolument tous ses services. L'entreprise a annoncé dans un billet de blog tester actuellement une nouvelle fonction baptisée "Your Custom Feed", qui permet de créer un flux de vidéos personnalisé à partir d'une simple demande formulée en langage naturel.

Flux personnalisé YouTube : de l'IA pour sortir de la monotonie de l'algorithme

Concrètement, un bouton intitulé "Votre flux personnalisé" apparaît en haut de la page d'accueil, sur mobile comme sur ordinateur. En cliquant dessus, l'utilisateur accède à une zone de texte où il peut écrire le type de contenu qu'il souhaite via un prompt en langage naturel. Google donne plusieurs exemples, comme "Séances de HIIT de 15 minutes sans équipement et sans saut", "Podcasts techniques approfondis pour en savoir plus sur l'utilisation de l'IA au travail", "Aide-moi à me détendre après le travail avec des méditations guidées de moins de 10 minutes" ou encore "Inspire-moi avec de nouvelles idées de loisirs que je peux commencer à la maison".

© Google

L'outil génère alors un espace dédié regroupant des contenus correspondant à la requête. Ce flux peut ensuite être épinglé sur la page d'accueil afin d'être retrouvé facilement. Une fois créé, ce flux se rafraîchit en permanence avec de nouveaux contenus. Il est possible de le modifier à tout moment. Notons qu'il ne remplace toutefois pas le moteur de recommandation classique de la plateforme, il vient seulement le compléter.

Pour l'instant, seule une poignée d'utilisateurs peut profiter de cette nouveauté, qui est réservée aux personnes résidant aux États-Unis, qui utilisent l'interface en anglais, et qui ont activé leur historique de recherche et de visionnage dans les paramètres de leur compte Google. Pour l'instant, les premiers retours mentionnent des résultats pas toujours pertinents, mais Google a mis en place un système pour recueillir les avis et affiner le tout.

Mais alors, pourquoi un tel ajout ? Après tout, Google dispose déjà d'une connaissance très fine des habitudes de ses utilisateurs, et l'algorithme de YouTube anticipe déjà avec précision les vidéos susceptibles de les intéresser. Avec cette nouvelle fonction de personnalisation, la plateforme franchit toutefois un cap supplémentaire en intégrant des demandes formulées explicitement par les utilisateurs. On passe alors d'une consommation largement passive, façonnée par les recommandations automatiques, vers une démarche plus active où chacun indique directement ce qu'il souhaite voir. De quoi permettre à l'entreprise de nourrir son IA et d'affiner encore un peu plus le profilage des utilisateurs.