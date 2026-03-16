Prime Video Ultra : Amazon lance une nouvelle formule sans pub encore plus chère

Pour Prime Video, Amazon a développé une nouvelle version de sa formule "Ad Free". Baptisée Prime Video Ultra, elle propose la diffusion sans publicité, la 4K/UHD, le Dolby Atmos et d'autres avantages, pour un prix plus élevé.

Au cours des derniers mois, plusieurs services de streaming très populaires, comme Netflix ou encore Amazon Prime Video, ont pris une décision qui a fait bondir leurs abonnés : l'intégration de la publicité pendant la diffusion des contenus. Désormais, les téléspectateurs qui ont souscrit à un abonnement classique sur ces plateformes ne peuvent plus regarder un film ou un épisode de leur série préférée sans subir deux voire trois publicités. Pour s'en débarrasser, la solution est simple, mais il faut malheureusement passer à la caisse. Depuis 2024, les abonnés d'Amazon Prime Video peuvent souscrire à un abonnement "sans pub", facturé 2,99 euros par mois – qui s'ajoute au prix minimum de 6,99 euros pour avoir accès au catalogue. Une offre relativement accessible, certes, mais qui est vouée à augmenter dans les prochains mois.

Amazon Prime Video Ultra : une nouvelle formule plus chère ?

Dans un communiqué, Amazon a annoncé que l'offre "Ad free" sur Prime Video allait évoluer à partir du 10 avril 2026, aux États-Unis. Alors que l'abonnement permettait seulement aux abonnés de bénéficier de la diffusion de films, de séries et de documentaires sans publicités, de nouvelles fonctions ont été ajoutées.

Tout d'abord, il est important de rappeler que cette offre, qui a été rebaptisée Prime Video Ultra, permettra aux abonnés d'avoir un accès exclusif au streaming en Ultra HD/4K. Une bien mauvaise nouvelle, puisque cette qualité d'image était disponible pour tous les téléspectateurs auparavant. Ceux qui conserveront l'offre la moins chère, à 6,99 euros par mois, verront donc la qualité d'image se dégrader sur leurs écrans.

© Amazon

Les abonnés qui souscriront à la nouvelle formule Prime Video Ultra pourront aussi bénéficier de la technologie sonore Dolby Atmos – qui promet un son encore plus immersif. Mais ce n'est pas tout ! Avec Prime Video Ultra, il sera aussi possible de regarder cinq flux en simultané et de télécharger jusqu'à 100 contenus pour une lecture hors réseau (contre 25 auparavant). Ces dernières fonctions ne sont malheureusement pas suffisantes pour justifier le nouveau prix de l'abonnement.

Car, oui, pour profiter de la formule Prime Video Ultra, les abonnés américains devront débourser… 4,99 dollars par mois en plus du prix de l'abonnement obligatoire. On peut ainsi facilement imaginer que ce système va arriver en France dans les prochains mois, avec une nouvelle formule à 4,99 euros par mois. En d'autres termes, pour profiter d'Amazon Prime Video sans publicité et avec du streaming Ultra HD/4K, il faudrait au moins payer 11,98 euros par mois. Une somme qui commencerait à devenir importante, surtout quand on sait que la publicité sera toujours présente sur les contenus diffusés en direct, comme les événements sportifs.