Extraits Netflix : le flux de vidéos verticales à la TikTok débarque sur l'appli mobile en France

Netflix déploie enfin Extraits sur son application mobile en France : un flux de vidéos verticales adapté aux smartphones. Une façon d'adopter les codes de TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts pour mieux capter l'attention des utilisateurs.

L'âge d'or de Netflix touche à sa fin ! Le groupe doit aujourd'hui faire face à une compétition de plus en plus rude, qui dépasse le seul secteur du streaming. L'objectif est de réussir à capter au maximum le temps de cerveau disponible des utilisateurs, en taillant sa part parmi ses concurrents directs, mais aussi les réseaux sociaux.

Aussi, le géant du streaming a décidé de changer profondément la façon dont les abonnés interagissent avec son application et ses contenus. En avril dernier, il avait ainsi annoncé le déploiement d'une mise à jour importante pour son interface mobile, avec l'intégration d'un flux de découverte au format vertical répondant au nom d'Extraits. Une transformation stratégique destinée à faire face à une concurrence élargie qui ne se limite aujourd'hui plus aux autres services de streaming, mais inclut désormais les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou Instagram.

La nouvelle section verticale avait d'abord fait ses débuts dans une sélection de pays limitée, comprenant entre autres les États-Unis, le Royaume-Uni, ou encore le Canada. Elle est désormais disponible en France, mais aussi en Allemagne, au Brésil, en Corée et au Mexique, comme l'annonce le N rouge dans un billet de blog.

Extraits Netflix : une présentation axée sur le format vertical

Cette nouvelle n'est pas vraiment une surprise. Lors de sa conférence téléphonique consacrée aux résultats du quatrième trimestre 2025 qui s'était tenue en janvier dernier, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, avait déjà expliqué que la frontière entre les plateformes sociales, le cinéma et le streaming était en train de s'effacer et qu'il serait, à l'avenir, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu. "La concurrence n'a jamais été aussi forte pour les créateurs, pour capter l'attention des consommateurs, pour les recettes publicitaires et les abonnements. Les frontières entre les modes de consommation télévisuelle s'estompent déjà", assurait-il.

© Netflix

Pour faire face à cette difficulté, l'entreprise avait annoncé son intention de développer une nouvelle interface mobile visant à intégrer de manière beaucoup plus visible un fil de contenus verticaux et courts, semblables aux Shorts ou aux Reels – exactement comme ce qu'avait prévu Disney+.

Ce flux affiche de courts extraits de séries et de films, des bandes-annonces et même des podcasts vidéo, un format que Netflix teste déjà depuis plusieurs mois auprès d'une partie de ses utilisateurs. Bref, des formats qui parlent beaucoup plus aux jeunes utilisateurs. Il suffit de balayer verticalement l'écran avec son doigt – swipper, comme on dit dans le jargon – pour faire défiler le contenu. Une fois que l'utilisateur a trouvé son bonheur, il n'a plus qu'à tapoter dessus pour lancer la lecture du programme, l'enregistrer dans sa liste ou le partager.

L'objectif affiché est double : d'une part permettre une découverte plus facile et immersive du catalogue, et d'autre part retenir l'attention des abonnés plus longtemps en multipliant les points d'entrée vers des contenus longs et en les incitant à naviguer plus souvent et plus longtemps sur leur téléphone, notamment pendant la journée. Ces vidéos verticales sont destinées à susciter l'intérêt rapidement, tout en servant de passerelle vers le visionnage complet d'un film ou d'une série. Netflix a également remarqué que les podcasts vidéo enregistrent de meilleures performances sur smartphone que sur téléviseur. Il s'agit donc de pousser mine de rien ce genre de formats. De quoi rivaliser avec les géants que sont Spotify et Apple Podcasts ?

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Contenus Netflix : une offre plus diversifiée et plus interactive

Netflix continue sa stratégie de diversification de son offre. La plateforme propose désormais plus de 70 événements en direct par trimestre. Pour certains d'entre eux, elle a d'ailleurs introduit un système de vote en temps réel, comme cela avait été le cas pour la reprise de l'émission Star Search, un concours de talents diffusé en direct depuis le 20 janvier 2026.

Pendant la diffusion, des invitations à voter apparaissaient à l'écran et permettaient aux abonnés de choisir, via leur télécommande ou l'application mobile, une note ou une option qui influençait la suite du programme. Une façon de transformer le spectateur passif en acteur du déroulement des émissions en direct.

En effet, ce système entraîne une forme d'interactivité qui rapproche davantage le streaming de la télévision en direct traditionnelle, tout en l'enrichissant d'éléments participatifs propres à l'ère numérique à la place de l'habituel vote par SMS. Notons que les votes sont limités à une seule participation par profil et ne sont pris en compte que si l'utilisateur regarde l'émission en direct.

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En parallèle, le N rouge mise énormément sur l'intelligence artificielle, comme en témoigne l'acquisition d'InterPositive, l'entreprise de Ben Affleck spécialisée dans les outils de création assistés par l'IA générative. Cela devrait se traduire par des recommandations plus pertinentes ainsi que l'ajout d'un nouvel outil de recherche permettant de découvrir des contenus en passant par des requêtes en langage naturel et par des mots clés.

Enfin, reste la question du jeu vidéo. Il y a quelques mois, l'entreprise a lancé son application de jeux pour enfant "Netflix Playground", après avoir constaté que près de la moitié des profils enfants utilisent déjà des appareils mobiles ou des tablettes. Les moins de huit ans peuvent, grâce à elle, jouer tout en apprenant avec les héros de franchises célèbres, comme Peppa Pig, les marionnettes de Sesame Street, Dr. Seuss, les Storybots ou encore Terriblement dinos. Une façon, là encore, de transformer le visionnage passif en "expérience" active, quitte à augmenter le temps d'écran des plus jeunes au passage.