Canal+ met fin à son tour au partage de compte entre amis

Canal+ suit le chemin emprunté par Netflix, Disney+ et consorts. Le groupe audiovisuel vient de modifier les CGV de ses abonnements en interdisant désormais le partage de compte hors du foyer. C'est la fin des codes partagés entre amis !

Décidément, les plateformes n'en ont pas fini de serrer la vis ! Après Netflix, Disney+ ou encore HBO, cela pourrait être au tour de Canal+ de mettre fin au partage de compte. Des utilisateurs particulièrement attentifs ont repéré, dans les nouvelles conditions générales d'abonnement du 1er décembre du groupe, une petite modification qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

En effet, jusqu'à présent, les codes de connexion pouvaient être utilisés au sein du "cercle familial". Or, le règlement stipule désormais que "l'usage doit rester strictement privé et limité au sein du même foyer". Un changement de sémantique qui s'aligne sur les politiques restrictives de Netflix, Disney+ ou encore HBO Max. Il est loin le temps de la campagne publicitaire avec Kad Merad, Jamel Debouze ou Jonathan Cohen, qui vantait que "le plus simple pour partager ses codes, c'est d'en avoir" !

Canal+ : vers la fin du partage de codes entre amis

Canal+ commence par rappeler que l'abonné est responsable de tout ce qui se passe sur son compte, même avec plusieurs connexions simultanées. "Il lui appartient de contrôler l'accès à son compte, notamment pour s'assurer que l'usage reste à tout moment strictement privé et au sein du même foyer, et conforme ainsi au nombre de connexions simultanées autorisées et que personne n'accède aux informations rattachées à son compte (moyens de paiement, autres données personnelles…)", peut-on lire.

Si le terme de "même foyer" est appliqué au pied de la lettre, cela risque de restreindre l'usage du compte aux personnes résidant à la même adresse physique. Cela exclut de facto les proches qui ne vivent pas sous le même toit, comme les enfants ayant quitté le foyer, la famille éloignée ou certains amis proches. Histoire d'enfoncer un peu plus le clou, le groupe ajoute que "Toute monétisation des droits sur l'Abonnement et/ou des connexions simultanées auxquelles l'Abonnement donne droit est interdite." Voilà qui ne va pas faire plaisir aux plateformes de partage d'abonnements et à leurs utilisateurs !

Bien évidemment, Canal+ "se réserve le droit de procéder à tout moment à tout contrôle approprié pour vérifier l'utilisation des connexions simultanées, par toute mesure adéquate dans le respect des dispositions légales et des droits des ayants droit". Et pas question de tricher ! " Dans le cadre de son Abonnement, l'Abonné s'engage à ne pas faire usage de tout outil, dispositif, mécanisme ou technologie tel que, par exemple, un réseau privé virtuel ou VPN qui dissimule ou altère l'adresse IP", prévient le groupe.

Ce durcissement du règlement pourrait remettre en cause la pertinence de certaines offres onéreuses, notamment celle "Friends & Family" qui permet jusqu'à quatre utilisateurs en simultanée. Reste à voir comment Canal+ va mettre ça en place et s'il adoptera, comme Netflix et Disney+, un système permettant de monétiser le partage hors foyer. Pour l'heure, le groupe n'a fait aucune communication officielle ni entamé une série de blocage. Mais cela risque de se faire progressivement, comme avec les autres SVOD. La modification des CGV n'est généralement qu'une première étape...