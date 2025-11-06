Amazon ajoute des chaînes télé FAST gratuites à Prime Video

Amazon accueille dans Prime Video huit chaînes FAST gratuites, financées par la publicité, tirées des catalogues de Sony One et de France Télévisions. Une excellente nouvelle pour les abonnés Prime !

Pour la première fois, le service de streaming d'Amazon, Prime Video, accueille huit chaînes FAST, qui sont accessibles sans surcoût pour les abonnés. Six sont issues du catalogue Sony One et deux sont signées France Télévisions. Au programme, on retrouve des comédies cultes, d'anciennes et de nouvelles séries, de l'action et du suspense, ainsi que des documentaires. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l'onglet "TV en direct". Un joli bonus !

Amazon Prime Video : six nouvelles chaînes FAST TV

Les chaînes de télévision en streaming dites "FAST" (Free Ad-Supported Television), qui sont gratuites et financées par la publicité, connaissent un grand succès aux États-Unis. Bien qu'elles soient disponibles depuis plusieurs années déjà à travers des plateformes comme Rakuten TV ou Pluto TV, elles tardent à s'imposer en France, malgré les efforts des opérateurs télécoms qui cherchent à les développer. Ici, les six chaînes Sony One offrent des films et des séries en tous genres. L'une d'entre elles est même entièrement dédiée à la série The Blacklist, qui raconte les aventures d'un ancien agent fédéral, devenu l'une des personnes les plus recherchées des États-Unis, alors qu'il propose d'aider le FBI à arrêter un dangereux terroriste.Voici la liste des chaînes :

Sony One Séries Comédie : des séries comiques cultes comme Seinfeld, Une nounou d'enfer et The Goldbergs ;

Sony One Favoris : des classiques intemporels comme Ma sorcière bien aimée, Community et Dawson Creek ;

Sony One Hits Action : des films d'aventure et d'action ;

Sony One Séries Thriller : des séries à suspense comme Breaking Bad, Better Call Saul et Justified ;

Sony One Hits Comédie : des comédies emblématiques comme Step Brothers, Jerry Maguire et Easy A ;

Sony One Blacklist : une chaîne entièrement dédiée à la série The Blacklist.

Les abonnés Prime ont également droit à deux chaînes thématiques de France Télévisions. La première, "Séries", diffuse en continu des séries issues du catalogue du groupe public, tandis que la seconde, "Docs", propose une sélection de documentaires issus de ses chaînes (Échappées Belles, Le monde de Jamy…). Bon visionnage !