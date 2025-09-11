Cette nouveauté sur YouTube risque de ne pas du tout vous plaire

YouTube déploie un nouvel outil, baptisé Audio Multilingue, qui permet de traduire et de doubler automatiquement les vidéos dans plusieurs langues grâce à une IA. Sauf que le résultat est loin d'être au rendez-vous.

Après deux ans de tests, YouTube déploie plus largement son outil de doublage multilingue basé sur l'IA. Initialement, l'idée était de rendre les vidéos accessibles dans plusieurs langues, sans avoir besoin de lire les sous-titres – après tout, on vient sur la plateforme pour regarder et, surtout, écouter une vidéo. Une façon d'ouvrir les horizons des utilisateurs en brisant la barrière de la langue et en gardant le visionnage immersif. Mais si cette nouveauté est censée nous faciliter la vie, elle en énerve en réalité plus d'un.

Audio Multilingue sur YouTube : une fonction loin d'être au point

Baptisée "Audio Multilingue", cette fonction permet aux créateurs de proposer une version doublée de leurs vidéos. Et, pour ça, on peut bien évidemment dire merci à Gemini, qui se charge de reproduire le timbre et l'intonation des voix originales – ou, tout du moins, essaye. Elle a été testée dès 2023 auprès de créateurs de contenu populaires, comme MrBeast, Mark Rober et Jamie Oliver. Selon les premières données recueillies par Google, cet outil a permis aux youtubeurs ayant ajouté ces pistes audios supplémentaires de gagner plus d'un quart du temps de visionnage dans une autre langue.

Sur le papier, cette nouvelle fonction semble fort utile, prête à ouvrir de nouveaux horizons aux utilisateurs avides de contenu. Malheureusement, la technologie montre vite ses limites. Entre ses traductions imparfaites, sa voix sans âme et l'absence d'un moyen évident pour la désactiver, la navigation sur la plateforme peut vite virer au cauchemar.

C'est bien simple, le résultat rend un peu comme les doublages voice-over, que l'on retrouve sur des émissions américaines diffusées en France comme Next, Cauchemar en cuisine (avec Gordon Ramsay), Date My Mom, Pawn Stars ou Storage Wars. Contrairement au doublage classique – où la voix originale est supprimée et remplacée par des comédiens qui synchronisent les lèvres –, la voix originale reste vaguement audible en arrière-plan et la traduction française est superposée, légèrement décalée. C'est rigolo au début, avec un petit côté nostalgique, mais cela peut rapidement devenir usant. Pire, le doublage a tendance à se lancer automatiquement... y compris sur des chansons ! Et alors là, l'IA est complètement perdue ! Bref, on est loin de la fluidité vendue par YouTube…

Mais alors, que faire si cet outil se déclenche de façon intempestive ? On ne peut pas le désactiver à proprement parler, seulement faire comprendre à l'IA qu'elle n'a pas à générer de doublage. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de la vidéo et sélectionner la piste audio originale, dans la catégorie "Piste audio". Espérons que YouTube proposera très vite d'autres options pour ne pas subir ce doublage pénible et imposé !