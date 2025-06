Madelen : la plateforme de streaming de l'INA arrive sur Freebox

INA madelen, la plateforme de streaming qui regroupe tous les programmes cultes de la télévision française, arrive sur les Freebox. De quoi profiter de près de 11 000 émissions pour moins de 3 euros par mois !

Bonne nouvelle pour les nostalgiques de la télévision française ! INA madelen, la plateforme de streaming de l'Institut national de l'audiovisuel, arrive sur les Freebox ! Elle propose un catalogue extrêmement riche avec des classiques du cinéma, de nombreux documentaires, des séries cultes et des émissions qui le sont tout autant, pour un total de près de 11 000 programmes qui ont marqué la télévision des années 60 à nos jours. Bref, une plateforme qui se veut comme une sorte de pont entre les générations ! Et, après plus de deux ans d'attente, elle arrive sur les Freebox grâce à un partenariat avec l'opérateur.

© INA / Free

INA madelen : 11 000 programmes pour 3 euros par mois

Parmi les près de 11 000 contenus, on trouve des séries cultes comme Les Rois Maudits, Maigret, Ma Sorcière Bien Aimée, Le Comte de Monte-Cristo, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Il était une fois la vie, Madame est servie ou encore l'indémodable Une nounou d'enfer, des classiques du cinéma comme Hiroshima mon amour, L'Empire des sens ou Paris Texas, des documentaires ainsi que des émissions mythiques telles que Apostrophes, Strip Tease, Au théâtre ce soir ou Dim Dam Dom.

La plateforme offre une interface classique mais efficace, avec quelques fonctions sympathiques comme la possibilité d'enregistrer ses favoris, de télécharger les émissions pour en profiter sans connexion Internet, et de lire le contenu sur sa TV depuis son téléphone ou sa tablette grâce à l'option Airplay. Il est possible d'y accéder via un navigateur Web, les applications mobiles Android et iOS et, depuis le 10 juin, dans le menu "Vidéo à la demande" des Freebox. Le service n'est toutefois pas gratuit : l'accès à madelen est proposé à 2,99 € par mois, sans engagement et avec une période d'essai gratuite de sept jours, ou à 29,99 € par an.

"Cette collaboration marque une étape clé dans notre stratégie d'hyperdistribution", se réjouit Agnès Chauveau, Directrice générale déléguée de l'INA. "En rejoignant Free, nous poursuivons notre ambition de rendre accessible le patrimoine audiovisuel au plus grand nombre." En effet, l'institut de cache pas son ambition de déployer son service sur les box Internet des autres opérateurs à l'avenir. Du côté de Free, Nicolas Thomas, Directeur Général du FAI, l'heure est également à la célébration : "Nos abonnés vont pouvoir redécouvrir des pépites de la télévision française grâce à madelen. Ce partenariat avec l'INA illustre notre volonté constante d'enrichir la Freebox avec des contenus originaux et de qualité."