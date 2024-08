Voici l'astuce légale pour avoir un abonnement Netflix ou Disney+ vraiment pas cher

Avec la fin des partages de compte et la hausse des prix des abonnements, avoir un compte Netflix ou Disney+ revient cher ! Mais vous pouvez faire drastiquement baisser la facture grâce à cette technique parfaitement légale.

Deux euros pour Netflix et Amazon Prime Video, trois euros pour Disney+ et Apple TV+... Ces dernières années, les tarifs des plateformes de streaming ne cessent d'augmenter alors que l'offre est de plus en plus fragmentée avec l'arrivée de nouveaux services de vidéo à la demande (SVOD) comme Max et Paramount+. Résultat : il devient difficile de s'y retrouver sans plomber votre porte-monnaie.

Le dernier coup en date : Netflix, qui supprime son abonnement Essentiel à 10,99 euros pour les anciens utilisateurs. Ces derniers n'ont d'autres choix que de souscrire à l'abonnement avec publicité à 5,99 euros – très rentable pour l'entreprise –ou Standard sans publicité à 13,99 euros, soit trois euros de plus pour ne pas être assailli de pubs – ce qui est quand même la raison pour laquelle de nombreuses personnes se sont détournées de la télévision traditionnelle. De son côté, Disney+ commence lui aussi sa lutte contre le partage de compte gratuit et a décidé d'incorporer de la publicité dans tous ses abonnements. Ça commence à bien faire !

Mais il existe une astuce – légale en plus ! – pour profiter d'un abonnement Netflix ou Disney+ à prix réduit malgré la fin du partage de compte gratuit : le co-abonnement. Dans ce système, les propriétaires de compte peuvent proposer les places inutilisées de leurs forfaits à des co-abonnés. Cela permet de mettre en commun les factures des différents utilisateurs du compte et de réduire les coûts, dans l'esprit du co-voiturage.

Il existe aujourd'hui plusieurs plateformes spécialisées dans le partage d'abonnement, comme Spliiit et Sharesub – les deux autres "grands", Sharit et Diivii, ont malheureusement déposé le bilan. Ce système est très efficace et permet de réellement faire des économies ! En plus, le système de partage des plateformes ne permet normalement pas le partage des frais, c'est la personne possédant le compte qui règle tout gracieusement. Ainsi, sur Spliiit, vous pouvez profiter d'un abonnement Premium non pas à 19,99 euros par mois, mais à 12,18 euros. Idem pour YouTube Premium, qui vous revient à 5,19 euros au lieu de 12,99 euros.

Ces plateformes de co-abonnement n'interviennent absolument pas dans le processus de partage de compte, qui est un système mis en place par les plateformes elles-mêmes, mais dans la transaction financière, en sécurisant et en répartissant les frais. Un peu comme ce que propose Blablacar ! Les titulaires d'abonnements proposent leurs places disponibles et les co-abonnés intéressés souscrivent directement via la plateforme. C'est d'ailleurs elle qui gère tous les paiements pour éviter tout échange d'informations confidentielles. Notons que Spliiit s'est adapté aux nouvelles politiques de Netflix, et bientôt de Disney+, permettant de continuer le partage d'abonnement en toute légalité – ils ont d'ailleurs gagné un procès contre certains SVOD, intenté avant que le système de partage de compte payant ne soit mis en place.

Mais Spliiit et Sharesub ne proposent pas uniquement de partager les comptes de SVOD ! Journaux en ligne, streaming musical, services d'e-commerce (tels que Cdiscount et Amazon Prime), lecture, bien-être, e-learning, services de stockage Cloud, solutions de sécurité informatique, logiciels… Vous y trouverez certainement votre bonheur en cette dure période d'inflation !