Vous aurez 135 euros d'amende si vous ne respectez pas ce nouveau panneau de signalisation

Un nouveau panneau de signalisation se répand sur les routes de France. Peu de conducteurs connaissent sa signification car il est très récent. Mais ne pas le respecter peut vous coûter 135 euros.

Un nouveau panneau de signalisation est récemment et discrètement apparu sur des routes françaises, notamment sur des grands axes comme des autoroutes. Faute d'information suffisante, il reste encore très mystérieux pour la plupart des automobilistes. D'autant que le symbole utilisé n'est pas vraiment représentatif de sa fonction, ce qui n'aide pas à sa compréhension immédiate. Mais mieux vaut savoir l'identifier car il se multiplie dans certaines régions et, surtout, ne pas le respecter peut être sanctionné d'une amende assez lourde !

En pratique, ce fameux panneau peut prendre deux formes, avec le même symbole : un losange blanc sur fond bleu, quand il est fixe et permanent, et un losange blanc sur fond noir quand il est "dynamique", avec un affichage lumineux évolutif. Il signale des voies de circulation spéciales, réservées au covoiturage : il résulte d'une initiative née de la Convention Citoyenne pour le Climat en 2020, visant à encourager l'utilisation partagée des véhicules et les déplacements en transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides.

Ces voies, aussi appelées VR2+, sont spécifiquement destinées aux véhicules ayant au moins deux occupants, aux véhicules à très faibles émissions munis d'une vignette Crit'Air zéro émission (notamment les véhicules électriques et à hydrogène), ainsi qu'aux taxis, même sans passager. Les motos sont également autorisées à les emprunter, à condition de transporter deux personnes.

L'objectif de ces aménagements est de favoriser une mobilité plus durable en réduisant le nombre de véhicules sur les routes et en encourageant les modes de transport respectueux de l'environnement. Et elle présente un avantage bien tangible pour ceux qui pratiquent le covoiturage ou qui utilisent des véhicules propres, en leur offrant des voies dégagées, et donc des temps de trajets plus courts.

S'il est apparu d'abord dans quelques grandes villes françaises comme Lyon, Grenoble, Lille et Strasbourg, ce système est appelé à être implanté ce système dans d'autres métropoles comme Rennes, Marseille ou Paris. Toutefois, la nouveauté de cette mesure et ses spécificités peuvent parfois prêter à confusion. Les panneaux de signalisation peuvent varier d'une région à l'autre, indiquant des règles spécifiques comme des plages horaires durant lesquelles les voies sont réservées ou des exigences supplémentaires pour les véhicules électriques. Par exemple, à Lille, ces voies ne sont actives qu'en cas de circulation dense, tandis qu'à Strasbourg, elles ne le sont qu'en semaine aux heures de pointe.

Et attention, car ignorer les restrictions imposées par cette signalisation en empruntant à tort des voies réservées peut coûter cher, l'infraction étant sanctionnée par une amende de 135 euros. Et il n'est vraiment pas conseillé de tenter le diable en faisant fi des panneaux. Des radars intelligents, dotés de capteurs thermiques, sont déjà en test sur certaines de ces voies pour détecter le nombre de passagers à bord et vérifier la conformité des véhicules avec la réglementation. Ces dispositifs peuvent même discerner si une personne est réellement présente ou non, éliminant ainsi les "faux positifs" potentiels.

Il est donc essentiel de savoir identifier le panneau associé et les règles d'utilisation locales. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce losange sur la route, souvenez-vous des conditions pour l'emprunter, et si vous êtes seul dans votre voiture, restez sur les voies classiques pour éviter une amende salée.