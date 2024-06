Interface Netflix : il y a du changement sur la plateforme de streaming !

Il va y avoir de gros changements sur l'application TV de Netflix ! La plateforme de streaming teste une nouvelle interface pour sa page d'accueil, avec une meilleure présentation de ses contenus.

L'interface de Netflix est un modèle pour les différentes plateformes de streaming. Que ce soit Amazon Prime Video, Paramount+ ou les petits nouveaux TF1+ et M6+, la plupart des SVOD s'inspirent du grand N rouge. Aussi, quand ce dernier opère la moindre modification, il le fait avec la plus grande prudence, d'autant plus que les abonnés n'aiment pas forcément que l'on touche à leurs petites habitudes. Dans une conférence de presse, Netflix a pourtant annoncé travailler à la refonte de la page d'accueil de son application TV. Et autant dire que ce pourrait bien être la plus grande modification visuelle depuis des années !

© Netflix

Interface Netflix : une présentation des contenus transformée

La page d'accueil actuelle de l'application TV de Netflix présente des tuiles pour chaque émission, film et série, alignées horizontalement au sein de différentes catégories (Nouvelles sorties, Séries politiques US saluées par la critique, Séries européennes sur l'amitié, Pépite pour vous, Tendances actuelles...), parmi lesquelles vous naviguez avec votre télécommande. En vous arrêtant sur chaque tuile, des bandes-annonces ou des extraits ainsi que des informations supplémentaires apparaissent en haut de l'écran.

© Netflix

Avec la nouvelle interface, les tuiles deviennent extensibles et s'étendent lorsque le curseur de la télécommande s'arrête sur elles. Netflix commence alors à diffuser un court aperçu de l’œuvre et affiche des informations supplémentaires, comme le synopsis, l'année de sortie, le genre et le nombre d'épisodes (dans le cadre des séries) directement dans la tuile. Cela permet d'éviter d'avoir à remonter vers la partie supérieure de l'écran.

© Netflix

Actuellement, une barre latérale à gauche permet d'accéder au champ de recherche, aux catégories, aux listes, aux paramètres et aux autres onglets. La nouvelle interface supprime ce menu et le remplace par une sélection plus réduite en haut de l'écran. On y trouve désormais les onglets "Accueil", "Spectacles" et "Films". Les catégories "Nouveautés" et "Ma Liste" sont regroupées dans le nouvel onglet "Mon Netflix", qui est déjà présent sur l'application mobile. Tout se situe sous la barre de recherche, qui est mise davantage en avant.

Cette nouvelle version de l'application TV de Netflix est pour l'instant testée par un petit nombre d'abonnés. En fonction des retours, Netflix indique qu'elle pourrait déployer la nouvelle interface à plus grande échelle "dans les mois et les trimestres à venir".