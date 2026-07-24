Google Photos va enfin permettre de flouter des éléments sensibles sur vos images

Google Photos devrait bientôt intégrer une fonction permettant de flouter facilement certaines zones sur une photo. De quoi éviter le partage d'informations trop personnelles ou très sensibles sur les réseaux sociaux et le Web !

On ne peut pas toujours tout montrer sur des photos. Surtout dans celles que l'on publie sur des réseaux sociaux ou des sites Web. Ainsi, il est fortement déconseillé d'exposer les visages de passants et d'inconnus dans des clichés pris sans leur consentement. Idem pour les photos d'enfants, qu'il vaut mieux réserver au strict cadre familial ou amical. Et c'est sans compter les informations personnelles qui peuvent apparaître dans des photos ou des captures d'écran (numéro de téléphone, adresse physique ou électronique, plaque d'immatriculation, etc.). Voilà pourquoi il vaut mieux flouter les zones concernées sur les images avant de les publier afin de les rendre illisibles.

Si vous utilisez Google Photos sur votre smartphone, vous êtes cependant limité pour appliquer cette couche d'anonymisation. Vous êtes obligé soit de passer par la fonction "Annoter" pour gribouiller la zone qui doit être cachée au stylo ou au surligneur, ce qui n'est ni pratique ni esthétique, soit de recourir à un outil tiers.

Masquage Google Photos : une solution pour flouter une partie d'une image

Heureusement, Google s'apprête à corriger ce problème. En effet, nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version 7.85.0.950510832 de l'application Google Photos pour Android, les mentions à une fonction "Masquer". "Masquez les zones sensibles de vos photos ", décrit Google pour présenter cette option. Un outil indispensable dont l'absence se faisait cruellement sentir !

© Android Authority

Les équipes d'Android Authority sont parvenues à forcer l'apparition du bouton, mais l'application plante lorsqu'elles appuient dessus. On ne sait donc pas comment la fonction agit concrètement pour cacher le contenu d'une photo, c'est-à-dire s'il s'agit d'une pixellisation, d'un effet de flou ou d'un effet mosaïque. Elle apparaît en tout cas dans la section "Annotation", aux côtés des outils "Stylo", "Surligneur" et "Texte". Elle est encore en cours de développement. Il risque donc de falloir attendre un peu avant de pouvoir en profiter. Vivement !

Cette fonction est déjà présente dans certaines applications photo de constructeurs, comme la Galerie de Samsung qui propose un effet de mosaïque ou Photos d'Oppo qui propose une pixellisation. Toutefois, son intégration dans Google Photos est une excellente nouvelle puisque cela permettra à tous les utilisateurs Android d'en profiter, surtout pour ceux qui ne disposent pas de solution native.