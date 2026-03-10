digiKam 9.0 : le logiciel gratuit de retouche photo s'offre une nouvelle version modernisée

Le logiciel gratuit de retouche photo digiKam a reçu une importante mise à jour. Profitant d'une nouvelle interface plus moderne, il prend désormais en charge les formats Raw d'un plus grand nombre d'appareils photo.

Pour les photographes qui ont souvent besoin de faire de la gestion d'images ou de la retouche photo, il existe plusieurs logiciels très performants. Parmi eux, on peut évidemment citer Photoshop – la solution développée par Adobe et qui reste une référence chez les professionnels – ou encore digiKam.

Pour rappel, ce logiciel, qui a été créé en 2002, est gratuit et disponible en open source pour Windows, macOS et Linux. Il se caractérise par une grande palette de fonctions très variées, qui conviennent aussi bien aux photographes professionnels qu'aux amateurs exigeants et qui accompagnent les utilisateurs à toutes les étapes de la gestion des images, du tri au stockage en passant par la retouche. Cela est d'autant plus appréciable que le logiciel prend en charge de nombreux formats : RAW, JPEG, PNG, TIFF, etc.

digiKam 9.0 : une version avec de nombreuses nouveautés

Pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs, le logiciel de gestion de photos vient tout juste de recevoir une importante mise à jour en passant en version 9.0. Comme l'a annoncé l'équipe de digiKam, dans un communiqué publié le 8 mars 2026, "des améliorations révolutionnaires en termes de performances, de convivialité et d'efficacité du flux de travail" ont été apportées.

La première grande nouveauté est que le code de base du logiciel a été porté vers Qt 6.10.1. Cette nouveauté, qui concerne la version Windows et les variantes pour macOS et Linux AppImage, garantit une meilleure compatibilité avec les systèmes d'exploitation actuels, mais également de meilleures performances et une sécurité accrue.

L'autre grande nouveauté avec la nouvelle version de digiKam est l'apparition de l'outil "Survey" qui permet aux utilisateurs de parcourir et d'évaluer beaucoup plus rapidement les images qu'ils souhaitent traiter. "Cet outil s'ouvre dans une fenêtre séparée, qui peut être affichée sur un écran secondaire ou en mode plein écran si nécessaire. Il prend en charge toutes les fonctionnalités disponibles en mode aperçu", a précisé l'équipe de digiKam dans son communiqué.

© digiKam

Sur le plan de la compatibilité, digiKam 9.0 prend en charge de nouveaux formats grâce à la mise à jour de la bibliothèque LibRaw, dont les RAW des appareils Canon EOS R1 et R5 Mark II, du Fujifilm GFX 100S II, ou encore des récents Leica, Nikon et Sony est désormais optimisée.

Enfin, l'équipe de digiKam a planché sur d'autres options très attendues, telles qu'une meilleure gestion de la recherche et des tris, la personnalisation des noms des étiquettes de couleur, un meilleur affichage des filtres, l'arrivée d'une loupe pour améliorer l'aperçu ou encore une refonte de la page d'accueil. "Elle a été entièrement réécrite dans un style moderne, offrant une introduction plus intuitive et visuellement attrayante aux nouveaux utilisateurs et à ceux qui reviennent", concluent les développeurs.