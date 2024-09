Google Photos simplifie la recherche d'images avec deux nouvelles fonctions très pratiques

Google Photos s'offre deux nouvelles fonctions pour simplifier les recherches d'images. Plus besoin de faire défiler indéfiniment les miniatures pour trouver un cliché, il suffit désormais de faire une requête en langage naturel. Magique !

Si vous avez un téléphone Android, il y a de grandes chances pour que vous utilisiez l'application Google Photos afin de stocker l'intégralité de vos photos et de vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. En même temps, il faut dire que c'est un outil simple et pratique qui range automatiquement vos contenus stockés dans vos albums. Mais si l'interface de l'application n'a pas beaucoup changé depuis de nombreuses années, la firme de Mountain View a toutefois intégré plusieurs fonctions très utiles au fil des années. Comme pour ses autres outils, l'entreprise a, par exemple, récemment misé sur l'intelligence artificielle (IA). Actuellement, l'application a reçu une mise à jour permettant de tester deux nouvelles options qui pourraient optimiser encore un peu plus les performances de l'IA dans Google Photos.

Google Photos : une recherche plus simple grâce à l'IA

Dans un billet de blog publié ce jeudi 5 septembre 2024, Google a annoncé l'arrivée d'une amélioration de la fonction recherche dans Photos. Pour rappel, il s'agit d'une option utilisant l'IA de Gemini et permettant à ses utilisateurs de rechercher un cliché en particulier plus facilement. Avec 6 milliards de photos téléchargées chaque jour sur la plateforme, les galeries des utilisateurs s'agrandissent sans cesse, au point que, pour trouver un cliché en particulier, il faut faire défiler des pages et des pages avant de trouver son bonheur. Pour ce faire, les clients de Google Photos devaient taper des mots-clés dans la barre de recherche. Bientôt, ils pourront profiter de la nouvelle fonction de Google Photos en utilisant un langage naturel et plus descriptif qu'auparavant.

En d'autres termes, il sera possible de trouver une photo ou une vidéo en décrivant une personne, une action, un paysage ou une activité. Dans son communiqué, Google dévoile plusieurs exemples de recherches pour retrouver un souvenir tel que : "Alice et moi en train de rire", "Faire du kayak sur un lac entouré de montagnes" ou encore "Emma en train de peindre dans le jardin". Une fois la recherche effectuée, il est également possible d'affiner les résultats en triant les contenus par pertinence ou par date.

© Google

La seconde amélioration concerne une mise à jour de la fonction Ask Photos ("Demander à Photos", en français). Cet ajout utilise les capacités multimodales de Gemini afin d'analyser le contenu et le contexte des photos et des vidéos, offrant un niveau d'interaction supplémentaire. Ainsi, il sera bientôt possible de poser des questions plus complexes à Google Photos telles que "Quel est mon numéro de plaque d'immatriculation ?" ou encore "Où avons-nous campé la dernière fois que nous sommes allés en Bretagne ?". La fonction Ask Photos ira analyser les photos et les vidéos les plus pertinentes avec ces recherches afin de donner une réponse. Pour l'instant, cette option n'est pas encore disponible en France puisqu'elle n'a été déployée qu'en accès anticipé pour certains utilisateurs, aux États-Unis. Il va donc falloir s'armer de patience avant de pouvoir l'utiliser.