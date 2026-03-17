La Nintendo Switch 2 reçoit une mise à jour majeure : voici ce qui change

Nintendo déploie une mise à jour majeure pour le Switch 2. La nouvelle fonction "Handheld Mode Boost" permet notamment d'améliorer le rendu visuel des anciens jeux en mode portable, comme s'ils tournaient en mode TV.

Dans la nuit du 16 au 17 mars, Nintendo a déployé une mise à jour pour la Switch 2, la plus importante depuis son lancement. Baptisée 22.0.0, elle introduit plusieurs petites améliorations pour l'ergonomie de l'interface et les fonctions sociales. Mais le changement le plus important concerne l'ajout de la fonction "Handheld Mode Boost", ou "Amélioration du mode portable" dans la langue de Molière, qui devrait profondément bouleverser l'utilisation nomade de la console.

Mise à jour de la Switch 2 : des graphismes améliorés en mode portable

La nouvelle fonction "Handheld Mode Boost" "force" les jeux conçus pour la Nintendo Switch première du nom à tourner sur l'écran portable de la Switch 2 comme s'ils étaient affichés en mode téléviseur. Cela signifie que des titres jusqu'ici limités à un affichage en 720p en mode portable peuvent désormais s'afficher en 1080p sur l'écran Full HD de la Switch 2, et ainsi profiter d'un rendu plus fin et détaillé. L'amélioration repose sur la puissance supérieure de la console qui peut simuler les paramètres techniques du mode télévisé tout en restant en mode nomade.

Bien entendu, cette optimisation graphique nécessite quelques compromis. Ainsi, le mode peut entraîner la désactivation de certaines fonctions spécifiques au mode portable, comme l'utilisation de l'écran tactile ou des fonctions gyroscopiques de manettes intégrées, puisque la console pense être connectée au téléviseur en HDMI. De plus, comme ce mode d'affichage demande plus de ressources, il augmente aussi la consommation d'énergie de la console, ce qui peut réduire son autonomie en jeu. Notons que les bénéfices visuels varient d'un titre à l'autre. Ainsi, pour les jeux conçus sans différence notable entre les modes portable et téléviseur, l'amélioration est forcément plus discrète. En tout cas, les premières comparaisons postées sur les réseaux sociaux sont assez équivoques, et les retours sont unanimes.

Attention, la fonction n'est pas activée par défaut. Pour y remédier, il faut, une fois que la console est mise à jour, se rendre dans les paramètres de la console via l'icône de roue crantée en bas de l'écran d'accueil. Ensuite, il faut se rendre dans "Console", en bas du menu de gauche, puis aller dans "Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch" sur la partir droite de l'écran. Il ne reste alors plus qu'à activer l'option "Amélioration du mode portable", et le tour est joué !

La mise à jour 22.0.0 vient aussi effectuer d'autres petits ajustements afin d'augmenter le confort des joueurs au quotidien. Ainsi, il est désormais possible d'ajouter des notes privées sur les profils de ses amis et de les inviter plus facilement dans des salons vocaux GameChat, l'outil de discussion et de partage en ligne. L'interface gagne aussi en souplesse grâce à l'utilisation des gâchettes arrière pour avancer ou reculer rapidement d'une dizaine de secondes lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou le Nintendo eShop, tandis qu'il est maintenant possible de visualiser précisément la répartition des données entre la mémoire interne de la console et la carte microSD. Enfin, la console mémorise désormais les préférences du joueur pour le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC en mode Avion.