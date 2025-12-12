Jeux gratuits Epic Games Store : 15 titres offerts pour Noël !

Pour les fêtes de fin d'année, Epic Games a vu les choses en grand ! Soldes, coupons de réduction, jeux gratuits… Vous allez être gâté ! Découvrez sans plus tarder les 15 titres qui vous seront offerts jusqu'au 31 décembre !

L'un des atouts majeurs du launcher Epic Games Store est la mise à disposition régulière de jeux gratuits. En plus des classiques free-to-play comme Fortnite, la plateforme offre chaque jeudi soir – et durant toute la semaine suivante – un ou plusieurs jeux à récupérer sans frais. Il suffit de les ajouter à votre bibliothèque pour en profiter définitivement. La sélection est variée : on y trouve aussi bien des productions indépendantes que des titres AAA. Et, chaque année, l'éditeur fête Noël en grandes pompes en mettant en place des opérations spéciales.

Ainsi, jusqu'au 8 janvier 2026 à 17 h, vous pouvez profiter des soldes des fêtes de fin d'année avec jusqu'à 70 % de réduction, y compris sur de gros titres comme Stellar Blade, Red Dead Redemption 2, Silent Hill 2 ou encore Star Wars Outlaws. En bonus, vous pouvez récupérer 20 % grâce aux récompenses Epic. Mais, surtout, durant cette période, vous allez pouvoir récupérer pas moins de 15 titres gratuitement !

Epic Games Store : récupérez Hogwarts Legacy dès maintenant

Le premier jeu gratuit n'est autre que le très apprécié Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un RPG à monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter. Vous avez jusqu'au 18 décembre prochain, à 16h59, pour les ajouter à votre bibliothèque. À 17h pile, il sera de nouveau payant, tandis que le prochain jeu sera débloqué, et ainsi de suite. Voilà un Noël qui commence bien !

Normalement, il est impossible de savoir quels seront les autres jeux offerts à l'avance, la patience étant l'unique solution. Toutefois, il semblerait qu'il y ait eu une fuite relayée sur les réseaux sociaux chinois, relayée notamment par la plateforme Huya. Voici la liste potentielle des jeux offerts cette année :

18 décembre : Jurassic World: Evolution 2

19 décembre : Desperados 3

20 décembre : Total War: Warhammer

21 décembre : Tropico 5

22 décembre : Chicken Police – Paint it Red!

23 décembre : Loop Hero

24 décembre : Lego Batman

25 décembre : Commander Keane

26 décembre : Farming Simulator 2022

27 décembre : Slime Rancher 2

28 décembre : Terraria

29 décembre : Detroit: Become Human

30 décembre : Mortal Kombat 11

31 décembre : Red Dead Redemption 2

Attention, cette information est à prendre avec des pincettes. Alors que Jurassic World: Evolution 2 a déjà été offert il y a sept mois de ça, des jeux comme Commander Keen, Terraria ou Mortal Kombat 11 ne sont actuellement pas disponibles à l'achat sur l'Epic Games Store, il serait donc étrange qu'ils soient mis à disposition gratuitement.