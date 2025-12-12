Jeux gratuits Epic Games Store : 15 titres offerts pour Noël !
Pour les fêtes de fin d'année, Epic Games a vu les choses en grand ! Soldes, coupons de réduction, jeux gratuits… Vous allez être gâté ! Découvrez sans plus tarder les 15 titres qui vous seront offerts jusqu'au 31 décembre !
L'un des atouts majeurs du launcher Epic Games Store est la mise à disposition régulière de jeux gratuits. En plus des classiques free-to-play comme Fortnite, la plateforme offre chaque jeudi soir – et durant toute la semaine suivante – un ou plusieurs jeux à récupérer sans frais. Il suffit de les ajouter à votre bibliothèque pour en profiter définitivement. La sélection est variée : on y trouve aussi bien des productions indépendantes que des titres AAA. Et, chaque année, l'éditeur fête Noël en grandes pompes en mettant en place des opérations spéciales.
Ainsi, jusqu'au 8 janvier 2026 à 17 h, vous pouvez profiter des soldes des fêtes de fin d'année avec jusqu'à 70 % de réduction, y compris sur de gros titres comme Stellar Blade, Red Dead Redemption 2, Silent Hill 2 ou encore Star Wars Outlaws. En bonus, vous pouvez récupérer 20 % grâce aux récompenses Epic. Mais, surtout, durant cette période, vous allez pouvoir récupérer pas moins de 15 titres gratuitement !
Epic Games Store : récupérez Hogwarts Legacy dès maintenant
Le premier jeu gratuit n'est autre que le très apprécié Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un RPG à monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter. Vous avez jusqu'au 18 décembre prochain, à 16h59, pour les ajouter à votre bibliothèque. À 17h pile, il sera de nouveau payant, tandis que le prochain jeu sera débloqué, et ainsi de suite. Voilà un Noël qui commence bien !
Normalement, il est impossible de savoir quels seront les autres jeux offerts à l'avance, la patience étant l'unique solution. Toutefois, il semblerait qu'il y ait eu une fuite relayée sur les réseaux sociaux chinois, relayée notamment par la plateforme Huya. Voici la liste potentielle des jeux offerts cette année :
- 18 décembre : Jurassic World: Evolution 2
- 19 décembre : Desperados 3
- 20 décembre : Total War: Warhammer
- 21 décembre : Tropico 5
- 22 décembre : Chicken Police – Paint it Red!
- 23 décembre : Loop Hero
- 24 décembre : Lego Batman
- 25 décembre : Commander Keane
- 26 décembre : Farming Simulator 2022
- 27 décembre : Slime Rancher 2
- 28 décembre : Terraria
- 29 décembre : Detroit: Become Human
- 30 décembre : Mortal Kombat 11
- 31 décembre : Red Dead Redemption 2
Attention, cette information est à prendre avec des pincettes. Alors que Jurassic World: Evolution 2 a déjà été offert il y a sept mois de ça, des jeux comme Commander Keen, Terraria ou Mortal Kombat 11 ne sont actuellement pas disponibles à l'achat sur l'Epic Games Store, il serait donc étrange qu'ils soient mis à disposition gratuitement.