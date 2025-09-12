PlayStation Family : l'appli de Sony qui donne le contrôle des consoles aux parents

Avec PlayStation Family, sa nouvelle application mobile gratuite, Sony facilite le contrôle parental sur les consoles PS4 et PS5 avec de nombreuses options personnalisables. Pas sûr toutefois que les enfants l'apprécient…

Depuis plusieurs années maintenant, Sony propose des fonctions de contrôle parental sur PS4 et PS5, qui permettent par exemple de gérer le temps de jeu des enfants ainsi que les restrictions d'âge. Mais, jusqu'à présent , elles ne pouvaient être paramétrées que depuis les consoles, ce qui n'était pas très pratique pour les parents, et, surtout, elles se révélaient assez limitées. Mais le constructeur japonais a décidé de remédier à ce problème en lançant, le 10 septembre 2025, une application dédiée, baptisée PlayStation Family. Disponible gratuitement sur Android et iOS, elle est présentée comme "une nouvelle expérience qui aidera les parents à configurer et à gérer l'expérience vidéoludique de leurs enfants sur PlayStation" directement depuis leur smartphone.

PlayStation Family : plus besoin de passer par la console

PlayStation Family va permettre aux parents de définir des limites de temps de jeu pour les enfants. Ils pourront également savoir à quel jeu ils jouent en temps réel, et accepter ou refuser des demandes de temps supplémentaires via des notifications sur smartphone, sans avoir besoin d'accéder à la console. Des rapports d'activité quotidiens ou hebdomadaires seront par ailleurs visibles sur l'application afin de garder un œil global sur leurs habitudes de gaming.

Les tuteurs pourront également gérer les dépenses pour les achats sur le PlayStation Store, en définissant par exemple une limite de dépenses mensuelle à ne pas dépasser, et gérer les paramètres de confidentialité, notamment ceux des fonctions liées aux réseaux sociaux.

Bien évidemment, les parents pourront sélectionner des filtres de contenu afin d'être sûrs que leur progéniture ne voit que ceux étant appropriés à leur âge. Sony indique avoir intégré des paramètres prédéfinis correspondant à différentes tranches d'âge, mais il est possible de les ajuster manuellement en fonction de ses besoins. Le constructeur nippon prévoit d'améliorer l'application avec de nouvelles fonctions par la suite.