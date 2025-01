Alerte nostalgie : les Sims 1 et 2 sont de retour sur PC !

Pour les 25 ans de l'incontournable franchise, les Sims reviennent dans leurs habits d'antan ! EA Games sort Les Sims : Collection 25e anniversaire, un coffret pour PC qui regroupe les Sims 1 et 2 avec toutes les extensions.

Voilà qui va vous rappeler des souvenirs ! Pour célébrer le 25e anniversaire des Sims et faire plaisir aux joueurs de la première heure, EA Games sort une réédition des deux premiers jeux, avec toutes leurs extensions. Vous allez pouvoir retourner à Zarbiville, partir à la recherche de Sonia Gothik, profiter du lit-cœur Vibromatic ou encore vous battre avec le clown tragique, le tout avec les musiques emblématiques de la licence ! De quoi raviver des souvenirs du début des années 2000 !

Les Sims Collection 25e anniversaire : une licence devenue culte

Pour rappel, le principe du jeu est simple : à l'aide de multiples packs d'extensions et kits, le joueur crée des personnages, construit leur maison et les fait évoluer dans une ville durant les différentes étapes de leur vie – naissance, premier amour, travail, mariage, enterrement, etc. – tout en veillant à leur bonheur – ou non. Le premier opus avait été une véritable révolution lors de sa sortie en 2000, avec sa personnalisation des personnages poussée, son univers riche, la grande liberté qu'il offrait et, surtout, son humour. Le deuxième titre, sorti en 2004, avait poussé les choses plus loin avec des personnages encore plus personnalisées, un bon graphique poussé, une caméra entièrement libre, l'ajout des aspiration et du vieillissement, pour n'en citer que quelques uns !

© EA Games

"Faire revivre nos jeux originaux des Sims, là où tout le chaos démarra pour la première fois et le genre de la simulation de vie débuta, est très spécial pour l'équipe et un cadeau d'anniversaire à nos joueurs", se réjouit Kate Gorman Revelli, manager général des Sims. "Nos joueurs ont réclamé depuis longtemps de revivre toute cette nostalgie. Notre anniversaire nous semblait le moment parfait pour célébrer cela avec eux en relançant Les Sims pour de nouveaux joueurs."

Les Sims Collection 25e anniversaire : un coffret pour les nostalgiques

EA propose donc un pack d'anniversaire spécial qui regroupe les deux premiers opus ainsi que toutes les extensions sorties. Pour ceux que seul l'un des deux titre intéresse, le développeur propose également les deux jeux séparément, sous le nom de Les Sims : Collection Héritage et Les Sims 2 : Collection Héritage. Tous sont disponibles sur Windows 10 et 11 via l'application EA, l'Epic Games Store et Steam. Notons que les membres d'EA Play Pro auront un accès illimité aux deux collections via l'application EA à partir de ce 31 janvier.

© EA Games

Les Sims : Collection Héritage est vendu au prix de 19,99 euros et comprend Les Sims original, ainsi que les packs d'extension suivants : Les Sims : Ça vous change la vie, Les Sims : Surprise-Partie, Les Sims : Et plus si affinités…, Les Sims : En vacances, Les Sims : Entre Chiens et Chats, Les Sims : Superstar, Les Sims : Abracadabra, ainsi que le kit Les Sims 4 Look Rétro.

© EA Games

De son côté, Les Sims 2 : Collection Héritage est vendu au prix de 29,99 euros et comprend le jeu de base Les Sims 2 et les packs d'extension et d'objets suivants : Les Sims 2 : Académie, Les Sims 2 : Nuits de folie, Les Sims 2 : La bonne affaire, Les Sims 2 : Animaux & Cie, Les Sims 2 : Bon voyage, Les Sims 2 : Au fil des Saisons, Les Sims 2 : Quartier Libre, Les Sims 2 : La vie en Appartement, Les Sims 2 Edition de Noël, Les Sims 2 : Fun en famille, Les Sims 2 : Glamour, Les Sims 2 : Joyeux Noël !, Les Sims 2 : Jour de Fête !, Les Sims 2 : H&M fashion, Les Sims 2 : Tout pour les ados, Les Sims 2 : Cuisine et Salle de bain Design, Les Sims 2 : Demeures de rêve ainsi que le Kit Les Sims 4 Retour du grunge.

Le pack d'anniversaire regroupe les deux titres et est proposé au prix avantageux de 39,99 euros. Et ce n'est pas tout ! MySims : Cozy Bundle, sorti sur Nintendo Switch, arrive sur PC le 18 mars 2025 et est d'ores et déjà disponible en précommande.