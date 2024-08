JCC Pokémon Pocket : le jeu de cartes à collectionner arrive enfin sur mobile

JJC Pokémon Pocket, le jeu de cartes à collectionner sur mobile, sortira en octobre ! Cette déclinaison gratuite de la célèbre licence reprendra les anciennes cartes emblématiques tout en accueillant de nouvelles cartes, dites immersives.

Après avoir incité les joueurs du monde entier à arpenter les rues en long et en large pour capturer des créatures et s'être invité dans nos rêves, Pokémon revient sur nos smartphones avec JCC Pokémon Pocket, un jeu de cartes à collectionner sur mobile. Eh oui, plus de vingt ans après son lancement, le jeu de cartes Pokémon fédère toujours autant – au point que certaines d'entre elles valent aujourd'hui une petite fortune. Avec cette nouvelle version annoncée en février dernier lors du Pokémon Day 2024 et développée par The Pokémon Company et DeNA, le géant japonais du jeu mobile, vous pourrez profiter de magnifiques cartes dites "immersives". Au programme : de la collection, de l'affrontement entre joueurs et même des échanges. Le jeu débarquera sur nos smartphones le 30 octobre prochain. Les préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur l'App Store et le Play Store.

JCC Pokémon Pocket : des règles simplifiées pour les novices

Il existe déjà une application mobile en rapport avec les cartes à collectionner, baptisée JCC Pokémon Love. Si elle permet principalement des affrontements entre joueurs en suivant à la lettre les règles du jeu de cartes Pokémon, JCC Pokémon Pocket devrait fonctionner avec des règles simplifiées, permettant aux novices de s'intéresser au format. Reste à espérer que les deux applis ne se parasitent pas mutuellement.

JCC Pokémon Pocket inclura des cartes classiques, mais aussi des cartes inédites, dont les fameuses "cartes immersives", qui donnent l'impression de littéralement plonger dans l'illustration de la carte. Quant aux cartes holographiques, elles bénéficieront d'effets spéciaux pour embellir le rendu et lui donner du volume. Les collectionneurs pourront exhiber leurs cartes, les échanger et participer à des combats amicaux, recréant ainsi l'ambiance conviviale des tournois de la licence.

JCC Pokémon Pocket adoptera un modèle économique free-to-play. Ainsi, les joueurs pourront télécharger gratuitement l'application et commencer leur collection sans avoir à payer quoi que ce soit. Pour enrichir leur collection, ils pourront ouvrir deux boosters gratuits par jour. Des achats intégrés (dits in-game) seront également proposés avec la monnaie spécifique, le PokéGold. Un pass mensuel premium sera également disponible, même si ses détails et ses avantages restent flous. On peut cependant imaginer qu'il offrira des bonus exclusifs aux joueurs les plus investis financièrement parlant. Reste à espérer que le déséquilibre entre les joueurs ne sera pas trop important…