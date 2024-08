L'Epic Games Store débarque sur iOS et Android avec Fortnite et Fall Guys

La boutique d'applications alternative Epic Games Store arrive enfin sur iOS en Europe, ainsi que sur Android partout dans le monde. Les jeux Fortnite, Rocket League SideSwipe et Fall Guys sont désormais disponible sur mobile !

Après des années de batailles législatives et de déclarations virulentes vis-à-vis d'Apple et de Google, Epic Games lance enfin sa propre boutique d'applications, l'Epic Games Store, sur iOS et Android ce vendredi 16 août. Il peut remercier l'Union européenne, qui a décidé de mettre fin aux monopoles des deux géants du numérique grâce au DMA – de ce fait, la boutique d'applications alternative est disponible sur iOS uniquement en Europe, mais bel et bien dans le monde entier sur Android –, comme l'annonce l'entreprise dans un article de blog. Les trois premiers jeux disponibles ne sont autres que Fortnite, Rocket League SideSwipe et surtout Fall Guys.

Epic Games Store sur mobile : trois titres incontournables

Il s'agit là d'une excellente nouvelle, d'autant plus que Fall Guys était jusqu'ici uniquement disponible sur PC et consoles. Les joueurs vont donc enfin pouvoir en profiter sur mobile, un support qui se prête particulièrement bien au titre de par sa mobilité. Fall Guys est un battle royale déjanté et gratuit au concept simplissime : une centaine de joueurs incarnant des petits bonhommes en forme de haricots s'affrontent dans des arènes et doivent terminer le niveau en cours avant les autres. À la fin de la partie, il n'en reste qu'un. Il s'agit d'un des plus grands succès vidéoludiques de ces dernières années. Notons que la version mobile est cross-plateformes, il sera donc possible de jouer avec n'importe quels joueurs et ce, sur n'importe quel support.

Le lancement de l'Epic Games Store sur mobile marque également le retour de Fortnite sur iOS, quatre ans après qu'Apple ait expulsé le jeu de l'App Store – Epic Games avait délibérément enfreint les règles d'Apple avec un système de paiement intégré au jeu. Bref, c'est un véritable jour de célébration pour l'entreprise et ses fidèles joueurs ! Aussi, ceux qui installeront la boutique d'application et ses jeux sur leur mobile pourront bénéficier de nouvelles quêtes exclusives dans le jeu afin de débloquer de nouveaux costumes pour Fortnite et Fall Guys, ainsi que de nouveaux véhicules pour Rocket League SideSwipe. Une fois débloquées, ces quêtes seront réalisables quelque soit la plateforme de jeu.

© Epic Games

Notons que, bien que l'Epic Games Store mobile ne compte actuellement que trois jeux propriétaires, la société est déjà en pourparlers avec des développeurs mobiles tiers. Elle cherche à proposer une sélection "organisée" de jeux tiers sur la boutique mobile d'ici décembre.

Epic Games Store sur mobile : une victoire en demi-teinte

Ce lancement fait suite à des années de litige entre Epic et Apple, ainsi qu'aux changements réglementaires introduits par le Digital Markets Act de l'Union européenne, qui a forcé Apple à autoriser des magasins d'applications alternatifs. Il est possible d'installer l'Epic Games Store en le récupérant à cette adresse. Epic prévoit à terme de proposer ses jeux sur la boutique iOS d'Aptoide dans l'UE et sur le ONE Store sur Android. Attention, à partir du 23 août prochain, l'entreprise retirera Rocket League SideSwipe de l'App Store d'Apple et du Play Store.

"Le vent tourne et l'écosystème mobile s'ouvre enfin à la concurrence. Nous remercions la Commission européenne d'avoir rendu possible la sortie de l'Epic Games Store et l'offre de nos jeux aux utilisateurs iOS dans l'Union européenne. Maintenant, tous les utilisateurs iOS européens et tous les utilisateurs Android peuvent accéder à notre boutique et nos jeux, comme ils ont toujours pu le faire sur des plateformes ouvertes comme PC et Mac. Le combat est loin d'être terminé, mais c'est un réel progrès pour les développeurs et les consommateurs qui peuvent profiter de la concurrence et d'un plus grand choix", s'est réjoui Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games.

© Epic Games

Reste que les ambitions d'Epic Games pourraient être contrariées par les frais imposés par Apple pour pouvoir s'aventurer en dehors de l'App Store. En effet, si un développeur souhaite référencer son application sur une boutique tierce, il doit payer à Apple des "frais de technologie de base" de 0,50 € par an pour chaque installation une fois le premier million dépassé. Ces frais s'appliquent aux installations d'applications sur les boutiques d'applications tierces et sur l'App Store, ce qui peut rapidement faire grimper la facture pour ceux qui auraient une application à succès dans la boutique d'Apple et qui souhaiteraient la proposer dans un magasin tiers. Cela risque de dissuader les développeurs de jeux à succès de mettre leur titre sur une boutique concurrente de l'App Store... Bref, il reste encore un long chemin à parcourir pour Epic Games avant de pouvoir s'imposer comme une véritable alternative à la Pomme.