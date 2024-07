Mario et Sonic disqualifiés des Jeux Olympiques de Paris 2024

C'est une page qui se tourne et la fin d'une série vieille de presque vingt ans : il n'y aura pas de jeu vidéo Mario & Sonic pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À la place, nous aurons droit à un jeu mobile… et des NFT.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vont semble-t-il bousculer les codes et casser quelques conventions. Et si il est bon de renouveler les traditions pour les maintenir vivantes et dans l'air du temps, ce qui leur succède n'est pas toujours plaisant. Non, nous ne parlons pas de la cérémonie d'ouverture qui a fait couler tant d'encre, mais de la fin d'une autre institution, intimement liée à l'olympisme depuis près de vingt ans : les jeux vidéo Mario & Sonic aux Jeux Olympiques.

En effet, le Comité International Olympique, l'organisme qui gère notamment les droits liés à la compétition, a pris l'audacieuse décision de ne pas renouveler la licence accordée à Nintendo et Sega pour développer un nouveau jeu vidéo envoyant leurs mascottes bien connues s'affronter pour décrocher l'or. C'est le site Eurogamer, dans un article du 30 juillet 2024, qui rapporte l'information, en apportant au passage quelques explications savoureuses… ou consternantes, selon le point de vue.

D'après les informations que le média a recueillies auprès de Lee Cooker, un intervenant ayant travaillé sur les jeux de la série Mario & Sonic aux Jeux Olympiques, le CIO a pris la décision dès 2020 de ne pas renouveler son partenariat avec Sega et Nintendo et de se tourner vers « d'autres partenaires pour obtenir plus d'argent ». Soit, même si les jeux Mario & Sonic aux JO ont connu un franc succès à travers leur six opus, il est bien normal de vouloir confier le contrat à des nouvelles équipes afin de renouveler la formule. Et vu les moyens colossaux du CIO, le résultat ne pourra être que bon.

Capture du jeu Olympics GO! Paris 2024 © nWay Inc.

Ou pas. Car n'est pas Nintendo et Sega qui veut et développer un jeu vidéo n'est pas une mince affaire, d'autant plus quand les motivations initiales semblent si peu glorieuses. En lieu et place d'un jeu premium sur console, c'est donc un free-to-play sur mobile intitulé Olympics GO! Paris 2024 qui nous sera proposé. Et si ce n'est pas une tare en soi, force est de constater, au vu des images de la page officielle du jeu sur le Play Store, que le paysage vidéoludique a sans aucun doute perdu au change.

Même en mettant de côté ces considérations esthétiques un brin mesquines, on ne peut qu'être atterré en apprenant que le titre se propose non seulement de nous poncer la rétine, mais également de nous faire les poches en nous refourguant des NFT. En effet, pour le plus grand plaisir des joueurs et des amateurs de sport, il sera donc possible d'acheter dans le jeu des « Pins numériques NFT commémoratifs Paris 2024 sous licence officielle de nWay », pour ensuite « ajouter ces joyaux numériques à [sa] collection via la place de marché NFT conviviale de Magic Eden dans le cadre de l'événement Onchain Summer de Coinbase ». Tout un programme.

Un cabinet de conseil visionnaire aura donc réussi à convaincre le CIO que vendre des jetons non fongibles, "innovation" qu'on espérait disparue dans les poubelles de l'histoire technologique, valait mieux que de rempiler avec les deux acteurs historiques que sont Nintendo et Sega pour réaliser le jeu vidéo devant servir de vitrine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Gageons que ce choix audacieux sera couronné d'un franc succès.