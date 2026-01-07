Shokz et Soundcore combinent écouteurs ouverts avec réduction de bruit active

Au CES 2026, Shokz et Soundcore ont réussi à prouver que les écouteurs ouverts ne sont pas forcément incompatibles avec la réduction de bruit active. Chacun avec sa méthode et son modèle.

Très populaire dans les écouteurs intra-auriculaires et les casques audio, la réduction de bruit active embarque aussi à présent dans les écouteurs dits ouverts. À la différence des intras, ceux-ci ne viennent pas obstruer le conduit auditif pour procurer une isolation passive. Ces écouteurs se placent en général devant le conduit avec comme principaux avantages de permettre de rester à l’écoute de l’environnement et de se montrer très confortables. Le haut-parleur se situe donc à bonne distance du tympan et il semble ainsi difficile de proposer une réduction de bruit active efficace pour profiter de moment de calme. Défi relevé par Shokz, l’un des pionniers dans les écouteurs ouverts et Soundcore lors du CES.

Shokz OpenFit Pro : l’alliance du bon son et du confort

La marque venue de Hong-Kong a profité du CES de Las Vegas pour présenter ses OpenFit Pro, les premiers de ce type au monde à embarquer un dispositif ANC. Ces écouteurs ouverts reprennent le design étrenné par la marque sur ses autres modèles (OpenFit et OpenFit 2+) avec leur arceau qui se pose par-dessus l’oreille pour assurer la stabilité.

Nous avons pu les essayer en avant-première et le résultat s’avère plutôt concluant et même assez bluffant. L’ANC se montre aussi efficace que celle proposée sur les AirPods 4 d’Apple. Évidemment, elle n’est pas aussi performante que sur des intras mais suffisante pour s’isoler du son environnant lorsque le besoin s’en fait ressentir. Le son quant à lui se révèle très propre et clair et même suffisamment puissant pour ressentir une bonne immersion. Même les basses répondent présentes, ce qui est rarement le cas avec ce type d’appareil. Côté tarif, les Shokz OpenFit Pro seront disponibles pour 249 € à partir du 22 janvier.

© Shokz

Soundcore AeroFit 2 Pro : le bon compromis ?

Soundcore (propriété de Anker) place aussi ses pions sur le terrain des écouteurs ouverts. Également au CES, la marque a présenté ses AeroFit 2 Pro. Une approche différente puisque, ici, les haut-parleurs se nichent dans des embouts à placer dans le pavillon de l’oreille comme les AirPods 4, des écouteurs semi intra (dépourvus d’embouts de silicone) qui s’installent dans le pavillon mais ne s’adaptent pas à toutes les formes d’oreille.

© Soundcore

Les AeroFit 2 Pro n’offrent aucune isolation passive mais embarquent eux aussi un dispositif ANC pour l’isolation active. Ils promettent une meilleure stabilité que les écouteurs d’Apple en se dotant d’un arceau à poser par-dessus l’oreille. Petit bonus, ces arceaux sont modulables sur cinq positions pour adapter l’isolation (ouvert ou semi-ouvert). Ils seront disponibles à partir du 20 janvier prochain pour 180 €.