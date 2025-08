Teufel Mynd : une enceinte Bluetooth portable faite pour durer

La Mynd de l'Allemand Teufel n'est pas une enceinte sans fil nomade ordinaire. Conçue pour être facilement réparée. elle est à la fois robuste et pratique. Et en plus de son autonomie remarquable, elle délivre un son très solide.

Il y a bien longtemps que les enceintes Bluetooth portables ont remplacé les boombox d'antan. Et si la plupart des modèles sont loin d'approcher la notion de hi-fi – contraction de "haute fidélité" pour les plus jeunes –, force est de reconnaître qu'elles présentent de nombreux avantages. À commencer par la simplicité d'utilisation, notamment pour ceux qui écoutent de la musique en streaming, via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pas de câble à brancher, puisque tout se fait sans fil : il suffit d'appairer en Bluetooth l'enceinte et l'appareil source et de lancer la lecture pour que la musique se fasse entendre ! Et pas besoin non plus de se déplacer pour ajuster le volume : tout se pilote à distance, via l'application de lecture. Et comme ces systèmes fonctionnent sur batterie, on peut les utiliser partout, sans nécessiter la moindre prise électrique, y compris en extérieur. Bref, on comprend aisément pourquoi ces enceintes trônent désormais en maitres dans les magasins spécialisés, en lieu et place des radio-cassette-CD d'autrefois et autres dispositifs audio portables.

Parmi les innombrables acteurs qui se sont lancés sur ce marché juteux ces dernières années, sans même parler de la myriade de marques chinoises plus ou moins obscures qui enchaînent les produits à bas prix, on trouve de nombreux jeunes constructeurs venus de l'univers numérique – comme Sonos, Xiaomi, Anker, Beats, etc. –, mais aussi des fabricants plus anciens du monde de l'audio – Bose, JBL, Marshall, Sony, Bang & Olufsen, etc.

C'est à cette dernière catégorie qu'appartient Teufel, un fabricant allemand plus confidentiel, qui conçoit des systèmes hi-fi abordables depuis la fin des années 70. Et qui, comme ses homologues, a pris le virage du numérique et du portable pour proposer des produits adaptés aux besoins actuels. Et si sa gamme d'enceintes Bluetooth est déjà assez large, sa dernière née, la Mynd, se distingue du flot habituel par sa conception écoresponsable et, surtout, "durable".

Teufel Mynd : un produit ouvert et durable

De fait, Teufel insiste beaucoup sur l'aspect écoresponsable de la Mynd, qui est fabriquée à l'aide de matériaux recyclés et recyclables, notamment des tissus RPET, des plastiques PC/ABS des résines composites reconnus pour leur résistance et leur durabilité, mais aussi avec des pièces distinctes assemblées en utilisant un minimum d'adhésifs et de colles. Surtout, la Mynd a été conçue pour être facilement démontable et réparable, avec une batterie remplaçable.

Mieux encore, en plus du tutoriel en ligne et du mode d'emploi qui expliquent le démontage et le remplacement, Teufel a mis en open source l'intégralité des informations sur la composition de la Mynd, y compris pour l'électronique, qui peut être modifiée pour les utilisateurs-bricoleurs intéressés : liste des pièces, schémas d'assemblage en 3D, design électronique et même firmware sont ainsi accessibles directement en ligne. Une démarche remarquable qui devrait servir d'exemple dans cette industrie où domine le "vite acheté, vite jeté".

Teufel Mynd : une construction robuste

Sur le plan physique, la Mynd se présente comme un bloc parallélépipédique de 26 x 18 x 10 cm pour un poids de 2,475 kg. Une enceinte assez massive, donc, au design à la fois épuré et rétro, dans un esprit assez germanique et qui dégage d'emblée une agréable sensation de robustesse. Car, au-delà du caractère écologique des matériaux utilisés, Teufel a clairement tenu à réaliser un produit solide, résistant aux aléas de la vie quotidienne – y compris à la poussière, aux projections d'eau et même à une immersion prolongée, la Mynd étant certifiée IP67 – et donc à l'épreuve du temps. Et on se sent immédiatement dès le déballage : elle ne devrait craindre ni les coups, ni le sable, ni l'herbe, ni la pluie, ce qui est appréciable pour un produit .nomade utilisable en extérieur. La fameuse Deutsche Qualität n'est clairement pas qu'un argument commercial !

Sur le plan pratique, on regrette toutefois que la Mynd ne soit pas dotée d'une poignée intégrée. À la place, Teufel fournit une lanière souple à attacher pour le transport. Dans le même registre, l'emballage – en carton recyclé – ne contient pas d'autre accessoire : pas de chargeur, comme c'est désormais la règle, mais pas non plus de câble USB.

Côté commandes et connexions, Teufel a fait dans la simplicité. Le panneau supérieur accueille ainsi quatre gros boutons très agréables ç manipuler, accompagnés de Led témoin, pour les fonctions de base : Marche-Arrêt et niveau de batterie, Appairage Bluetooth et sélection de source, et Lecture/Pause/Suivant et Volume +/-. Rien de compliqué à comprendre et à utiliser.

Sur le flanc gauche, on trouve une entrée audio analogique en mini jack stéréo qui permet de brancher, via un câble adapté – non fourni –, une source compatible au niveau ligne – lecteur CD, console de jeu, etc. Une entrée auxiliaire qui peut dépanner – par exemple, pour écouter du son sans la latence du Bluetooth –, mais qui ne permet évidemment pas de piloter la source depuis l'enceinte ou l'appli Teufel, analogique oblige.

Juste à côté, on dispose d'une prise USB-C. Elle sert en premier lieu à recharger la batterie de la Mynd. Mais elle peut, en retour, aussi permettre d'alimenter un appareil externe comme un smartphone ou une tablette, la Mynd faisant ainsi office de batterie auxiliaire – de power bank pour les experts. Pratique en balade ou en camping, pour éviter une panne de téléphone. Ce n'est pas tout : elle peut également véhiculer le signal audio numérique d'un ordinateur ou d'un appareil compatible, la Mynd jouant alors le rôle d'enceinte amplifiée – rôle que Teufel qualifie un peu abusivement de "carte son". Pourquoi pas, avec un ordinateur portable doté de mauvais haut-parleurs, par exemple.

Teufel Mynd : une réalisation soignée

Sur le plan sonore, la Mynd est une enceinte de type clos – donc complètement fermée, sans évent de bass reflex. Sa partie électronique repose sur un amplificateur de classe D – une technologie à haut rendement, qui 'na rien de numérique, contrairement à ce que le D peut laisser croire – et un DSP, un processeur de traitement du signal. Teufel ne donne aucun détail sur leurs caractéristiques techniques (puissance, taux de distorsion harmonique, etc.), mais peu importe puisque dans ce domaine, le meilleur juge reste l'oreille et seul compte le résultat.

La partie acoustique est confiée à une paire de petits tweeters à dôme de 20 mm montés dans des amorces de pavillon associés à un unique boomer/médium de 90 mm à membrane en tissu. Cette section "active" – car alimentée par l'ampli – est complétée par une paire de petits haut-parleurs rectangulaires de 100 mm "passifs"– sans bobine ni aimant, donc – qui viennent épauler le transducteur central par simple compression mécanique. Un dispositif astucieux – mais pas exclusif à Teufel – qui permet de récupère des graves dans une enceinte close, un peu comme un évent le fait en bass reflex. L'ensemble fonctionne bien entendu en stéréo, sur deux canaux donc, même si l'électronique de type 2.1 assure une répartition sur trois voies – les trois haut-parleurs "actifs".

Teufel Mynd : une ouverture facile

Le grand atout de la Mynd, que Teufel met bien en avant, c'est sa durabilité. Contrairement à la majorité des enceintes portables qui finissent inexécutablement à la poubelle après quelques années à cause de leur batterie usée et non remplaçable – du moins, pas facilement –, elle est conçue dès l'origine pour être réparable. Avec quelques manipulations très simples, à la portée de tous – et parfaitement décrites dans une documentation claire, illustrée et en français – et une simple clé Allen, on la démonte facilement en une poignée de minutes pour accéder à sa batterie qui se remplace en un clin d'œil. Une conception remarquable qui promet une belle longévité à la Mynd, et qui s'inscrit résolument dans une démarche écoresponsable, loin de l'obsolescence programmée qui gangrène l'univers de la tech en général.

Quelques minutes suffisent ainsi pour démonter la grille de plastique qui protège les haut-parleurs, puis pour retirer le baffe – le panneau qui les soutient – et accéder aux entrailles de la Mynd. L'occasion de vérifier que Teufel a bien conçu son produit: non seulement la batterie est facilement accessible remplaçable, mais en plus, tout est proprement et soigneusement assemblé, avec de belles cartes électroniques, des nappes et des connecteurs solides et un joint d'étanchéité solide. Du beau travail, digne de la réputation du constructeur allemand !

Teufel Mynd : une utilisation très simple

L'appairage Bluetooth est d'une simplicité exemplaire. Il suffit d'allumer la Mynd pour qu'elle se déclare automatiquement sur un appareil à proximité : on valide, et c'est tout ! Une opération à la portée d'une enfant. Il est alors proposé et conseillé de télécharger l'application Teufel Go qui permet d'ajuster quelques paramètres à distance, notamment la source (Bluetooth, Auxiliaire ou USB), le volume et l'égalisation, avec plusieurs présélections (Neutre, Ambiant, Nuit, Basse+, Party, etc.) dont une personnalisable – mais avec seulement des réglages de graves et d'aigus, soit le strict minimum.

On peut aussi activer un mode Eco qui prolonge l'autonomie en réduisant le niveau général et le niveau des graves, et ajuster quelques options annexes comme la veille automatique. C'est aussi dans l'appli que l'on gère la connexion multipoints qui permet de jongler avec deux sources Bluetooth, en alternant facilement la lecture entre deux smartphones par exemple. Un plus très appréciable autorisé par la compatibilité de l'enceinte avec le Bluetooth 5.3. Signalons aussi la possibilité de passer en mode Party-Link, pour connectez jusqu'à 100 enceintes Mynd (ou Rockester Go 2) et créer ainsi un système de multidiffusion. Une fonction plutôt anecdotique en pratique, rares étant les personnes qui couplent plusieurs enceintes nomades.

Notons enfin que l'appli n'est pas indispensable et que l'on peut utiliser la Mynd directement depuis un smartphone ou un ordinateur.

Teufel Mynd : un son plein et puissant

Sur le plan sonore, le plus important au final, la Mynd est conforme aux attentes. Sans surprise, du fait de la proximité des tweeters, la stéréo est plutôt symbolique, les voies droite et gauche ne pouvant être parfaitement séparées, malgré les petites amorces de pavillons. Comme sur tous les modèles de ce type, toutes marques confondues, le son manque d'ampleur, ce qui est parfaitement logique sur le plan purement physique. Et même sans parler des références audiophiles, on est très loin de la largeur stéréo qu'offre une véritable paire d'enceintes.

Pour autant, le rendu sonore global n'est pas mauvais : bien au contraire, il s'avère cohérent, plutôt bien équilibré, et largement au niveau – si ce n'est meilleur – que sur nombre d'enceintes de marques très réputées, avec des basses rondes et percutantes, à défaut d'être profondes, un bas médium solide, bien charpenté qui donne du "corps", un haut médium relevé, parfois un peu trop incisif, qui met bien les voix en avant, et des aigus assez fins, sans dureté, presque trop discrets.

Et le niveau sonore réel – la puissance électrique n'est jamais le meilleur indicateur, contrairement à ce que laissent croire les publicités – est plus que correct : avec le volume poussé au maximum, nous avons mesuré à l'aide d'un sonomètre une moyenne de 90 dBA et des pointes de 97 dBA à 1 m de distance, soit plus que les 95 dBA promis par Teufel. C'est amplement suffisant pour écouter de la musique dans une chambre, un bureau, une cuisine, une salle de bain ou même un salon, mais pas assez pour sonoriser une soirée festive. Et ce, sans que le son soit altéré par une distorsion harmonique trop gênante. On n'en attend pas plus d'une enceinte de ce type.

Un petit conseil en passant : mieux vaut éviter de poser la Mynd sur un support creux et résonnant, pour ne pas accentuer les graves et le bas médium, déjà très généreux par défaut. Le rendu est plus équilibré quand on pose l'enceinte sur un matériaux plein et inerte, de rpéférence à hauteur des oreilles, pour mieux entendre les aigus, toujours très directifs.

Côté autonomie, Teufel promet une autonomie de 39 heures "à volume sonore moyen", et même de 42 heures en mode Eco. Lors de nos tests en Bluetooth, l'enceinte a tenu 36 heures en continu ce qui est vraiment remarquable.

Enfin, il convient de noter que la connexion Bluetooth est bonne et stable : lors de nos tests, nous avons pu maintenir un flux continu dans u rayon de 10 m en champ libre sans aucun souci.

Teufel Mynd : une enceinte portable sérieuse et pratique

Disponible en quatre coloris Warm black (noir chaud), Warm white (blanc chaud), Light Mint (vert menthe) et Wild Berry (rose framboise), la Mynd est officiellement vendue 250 euros sur le site de Teufel, mais on la trouve à des prix inférieurs lors des périodes de promotion ou sur des sites comme Amazon.

Au final, la Mynd tient plutôt bien ses promesses. Outre son aspect écologique, sa solidité et sa réparabilité, elle offre tout ce que l'on attend d'une enceinte Bluetooth portable, à commencer par une excellente autonomie. Et elle délivre un son "plein" très correct, comparable au meilleures références du domaine dans cette gamme de prix. Pour autant, comme sur les modèles concurrents, pas question de hi-fi, notamment à cause du manque de largeur stéréo : s'il plaira aux amateurs de "grosses" basses, le son reste moins raffiné, moins défini que sur un véritable système audio haute fidélité. Pour avoir mieux, il faut mettre quatre fois plus cher, dans des modèles très haut de gamme comme la Cabasse The Pearl Myuki, la Devialet Mania ou… la nouvelle Motiv XL que Teufel vient tout juste de dévoiler, et qui en offre beaucoup plus pour 900 euros.