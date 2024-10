Test Apple AirPods 4 avec ANC : moins de bruit, mais moins d'autonomie aussi

Apple sait encore innover. Ses nouveaux AirPods 4 avec ANC (réduction de bruit active) donnent accès à une technologie réservée jusque-là aux écouteurs intra-auriculaires. Si tout n'est pas parfait, c'est un bon début.

Les écouteurs intra-auriculaires qui obstruent partiellement le conduit auditif à l'aide d'embouts en mousse ou en silicone, ne conviennent pas à tout le monde. Certains les trouvent inconfortables et éprouvent une gêne à cause de la pression exercée dans l'oreille.

Pourtant, ces écouteurs représentent aujourd'hui, avec les casques supra-auriculaires (qui recouvrent entièrement les oreilles), l'un des meilleurs moyens de s'isoler du bruit du monde extérieur. Adossés à une réduction de bruit active efficace, ils permettent de se plonger dans une bulle pour se concentrer sur le contenu audio qu'ils diffusent ou tout simplement s'envelopper de silence pour travailler.

La réduction de bruit passive procurée par les embouts de silicone rend la réduction de bruit active, élaborée de façon électronique, plus efficace. Ce qui n'a pas empêché Apple de proposer avec les AirPods 4 des écouteurs dits ouverts (open fit en anglais) dotés d'une réduction de bruit active (ou ANC en anglais pour Active Noise Cancelling). Un pari osé puisque ces écouteurs, démunis d'embouts pour obstruer le conduit auditif, se positionnent à l'entrée de celui-ci et laissent du même coup, passer une partie des sons environnants. Par ailleurs, malgré un confort de port indéniable, les écouteurs ouverts peinent aussi en général à produire des basses plaisantes.

Avec ses AirPods 4 ANC, Apple tente donc de séduire tous ceux qui ne supportent pas les intras, qui trouvent les casques trop lourds et trop encombrants mais souhaitent tout de même pouvoir s'isoler. Pas simple. Et pour ceux qui n'ont que faire de la réduction de bruit active, la firme décline aussi ces AirPods 4 dans une version classique, moins chère, mais également amputée de fonctions pratiques. Nous avons enfilé les AirPods 4 ANC pendant plus d'une semaine. Voici notre verdict.

© Apple

Apple AirPods 4 avec ANC : l'avis de CCM Très confortables

Basses présentes

Qualité des appels audio

Réduction de bruit parfois efficace

Les interactions par mouvements de la tête Réduction de bruit peu performants dans certains contextes

Pas toujours stables en mouvement

Pas de réglage du volume

Autonomie trop juste

Test Apple AirPods 4 ANC : un réel confort au quotidien

Pas facile de concevoir des écouteurs dont la forme s'adapte au plus grand nombre d'oreilles. Et pourtant, Avec les AirPods 4, Apple semble avoir trouvé la bonne recette. Nous les avons fait essayer à plusieurs cobayes aux tailles et formes d'oreilles différentes et presque tous ont été unanimes pour les déclarer très confortables. Seul l'un d'entre eux présentant des oreilles plus petites que la moyenne, les a jugés moins agréables et plus envahissant que les AirPods 3.

À gauche un AirPod 3, à droite, un AirPod 4 © CCM

À gauche un AirPod 3, à droite, un AirPod 4 © CCM

L'avantage des écouteurs ouverts est qu'ils n'obstruent pas le conduit auditif. Ils se positionnent juste devant tout en se calant dans la conque. De fait, ils sont moins intrusifs que les modèles intra-auriculaires et se font donc rapidement oublier une fois installés. D'autant ces AirPods 4 se révèlent très légers avec seulement 4,3 g par écouteur.

Cependant, s'ils se montrent très confortables lorsque l'on ne bouge pas ou très peu, ils ont tendance à vouloir se faire la malle durant les activités physiques. La sueur aidant, ils glissent dans la conque et plus d'une fois nous avons dû les repositionner pour qu'ils ne tombent pas. Chacun ayant une taille et une forme d'oreilles différentes, un petit essayage en magasin vous évitera des déconvenues.

Test Apple AirPods 4 ANC : une réduction de bruit active efficace dans certaines conditions

Les écouteurs ouverts dotés d'un système de réduction de bruit active ne sont pas légion. Hormis Huawei et quelques obscures marques chinoises, les grands noms de l'audio se gardent d'en proposer. Apple prend donc un gros risque en mettant en avant cette fonctionnalité sur ses AirPods 4. L'attente est donc forte et le résultat… mitigé.

Ne vous attendez évidemment pas à profiter d'une réduction de bruit du même niveau que celle proposée sur les AirPods Pro 2 ou les écouteurs intra-auriculaires ANC d'autres marques. C'est incomparable. En environnement plutôt calme, l'ANC fonctionne bien. Elle atténue efficacement les sons lointains situés dans les basses fréquences comme les bruits de circulation, le ronronnement d'un réfrigérateur, d'une chaudière, d'une machine à laver, etc. Les sons médiums et aigus de leur côté passent en partie à travers les mailles des algorithmes. Ils demeurent assez audibles. Vous n'échapperez donc pas aux conversations alentours, aux klaxons ou encore au son de frappe sur les touches du clavier de vos collègues de bureau.

Dans un environnement plus bruyant en revanche, l'ANC perd beaucoup de son efficacité. Les AirPods 4 nous ont accompagnés lors de plusieurs déplacements en métro et en RER, lieux où les bruits de roulement et autres grincements de freins sont copieux. À maintes reprises, il nous a été difficile de percevoir le contenu diffusé par l'iPhone malgré le volume poussé à fond. Ne parlons même pas des podcasts que nous avons dû mettre en pause tant il était impossible d'entendre les voix des animateurs. Et pourtant, nous ne sommes pas (encore) durs de la feuille. L'ANC fait ce qu'elle peut mais les limites sont donc vites atteintes avec ces modèles ouverts. En revanche, dans la rue, elle se révèle appréciable même si tous les sons désagréables ne sont pas filtrés de la même manière. À se demander d'ailleurs pourquoi il existe un mode Transparence si ce n'est peut-être pour rehausser le bruit alentours avec les micros.

Test Apple AirPods 4 ANC : une qualité audio en progrès

Ajouter de la réduction de bruit active sur des écouteurs ouverts est une bonne idée mais cela ne suffit pas à rehausser la qualité du son. Et Apple a bien travaillé sur ce terrain. Les basses sont bien présentes sans toutefois chevaucher le reste du spectre. Les mediums impressionnent et c'est appréciable pour les voix. Quant aux aigus, bien que légèrement en retrait, permettent de profiter d'un son finalement assez équilibré notamment avec les morceaux pop actuels. Il est aisé de distinguer chaque instrument. La fidélité n'est pas aussi proche de celle proposée avec les AirPods Pro 2 mais s'en approche.

Par-dessus, Apple applique, si on le désire, le son spatial qui élargit encore un peu la scène sonore. L'écoute de morceaux spécialement conçus pour l'audio spatial est un régal. Pour les autres titres, simplement en stéréo, le résultat est lui aussi très satisfaisant malgré parfois un effet de réverbération peu agréable. Le son spatial n'est d'ailleurs pas recommandé pour l'écoute de podcasts où la parole domine.

Test Apple AirPods 4 ANC : des fonctions et un boîtier bien pensés

Comme avec les modèles Pro, les AirPods 4 permettent quelques interactions en pinçant les tiges. Il est possible de prendre un appel et de raccrocher de passer la lecture d'un morceau ou de revenir en arrière et bien sûr de faire varier les modes de l'ANC (Désactivé, Transparence, Adaptatif et Actif). Il manque au palmarès le contrôle du volume. Avec les AirPods Pro 2, un glissement vertical sur la tige permet d'augmenter ou de réduire le son sans avoir besoin de sortir le smartphone de la poche. Avec les AirPods 4, ce n'est pas possible. Il faudra utiliser les boutons de volume du mobile ou demander à Siri de procéder. Dommage.

En revanche, Apple a introduit deux nouvelles fonctions. La première prend en charge les mouvements de la tête. Lorsque l'on reçoit un appel, un hochement permet de décrocher. Si l'on ne souhaite pas répondre, il suffit de faire " non " de la tête. L'opération est réalisable aussi lorsque surgit une notification et que Siri nous en informe. Pratique lorsque l'on a les mains occupées ou que l'on porte des gants. Cette fonction est également disponible sur les AirPods Pro 2 avec leur dernière mise à jour.

La seconde permet de couper l'ANC et d'abaisser le volume du contenu diffusé sitôt que l'on se met à parler. Une astuce qui évite d'avoir à triturer la tige d'un des deux AirPods pour mettre la lecture en pause et désactiver l'ANC lorsque l'on s'adresse à quelqu'un. Attention, cela ne fonctionne que si le porteur des AirPods prend la parole, pas si son interlocuteur engage la conversation. Quelques secondes après, lorsque l'on ne parle plus, l'ANC se réactive et le son remonte progressivement. Bien vu.

Déclinés en deux versions, avec ou sans ANC, les AirPods 4 se distinguent aussi par le boîtier qui les accompagne. Avec la version ANC, on profite de la recharge sans fil en plus de la recharge par le port USB-C (attention, el câble n'est pas fourni), et d'un petit haut-parleur qui permet de les faire sonner lorsqu'on les a égarés. La version sans ANC est dépourvue de ces subtilités. Le design du boîtier reste toutefois identique pour les deux versions. Il se montre plus compact que celui des AirPods Pro 2 et même des AirPods 3.

À gauche, le boîtier des AirPods 4, à droite, celui des AirPods 3 © CCM

À gauche, les AirPods Pro 2, à droite, les AirPods 4 © CCM

Par ailleurs, n'y figure plus le moindre bouton d'appairage. Une double-tape sur la face avant permet maintenant d'initier le jumelage Bluetooth. Enfin, les AirPods 4, comme les modèles précédents, donnent la priorité au matériel Apple. Connectés à un smartphone Android, ils permettent simplement de diffuser le son et de recevoir des appels. L'ANC est modulable mais aucune autre fonction disponible avec iOS n'est proposée. Dommage.

Aucun réglage n'est proposé sur Android © CCM

Test Apple AirPods 4 ANC : des appels téléphoniques de qualité

Les appels téléphoniques consituent souvent le point faible des écouteurs. Force est de constater qu'ici aussi Apple a fait du bon travail. Les voix sont claires et bien audibles. La firme a mis en place une fonction d'isolement de la voix (uniquement pour les appels) très performante. Elle permet d'écarter les bruits environnants, pour les deux correspondants) sans pour autant hacher la conversation. Seul le vent reste un véritable handicap. Comme avec tous les autres écouteurs sans fil, il demeure audible.

Test Apple AirPods 4 ANC : une autonomie en recul

C'est la grosse mauvaise surprise de ces nouveaux AirPods. L'autonomie régresse par rapport aux AirPods 3. La faute en incombe à l'ANC bien évidemment puisque la puce H2 (la même que dans les AirPods Pro 2) qui en a la charge consomme inévitablement de l'énergie. Durant nos essais, nous avons pu profiter de notre musique avec réduction de bruit active durant presque 3h52. C'est vraiment juste. Pour les longs trajets en train ou en avion, il faudra donc prévoir une petite pause recharge. Heureusement, celle-ci est plutôt rapide. Après un petit séjour de quelques minutes dans le boîtier, c'est reparti pour une heure d'écoute au moins. Ouf. Le boîtier autorise jusqu'à cinq recharges. Et pour refaire le plein du boîtier lui-même, il est toujours possible d'utiliser le chargeur d'une Apple Watch ou n'importe quel chargeur Qi ou encore un câble USB-C.

Test Apple AirPods 4 ANC : les écouteurs ouverts d'Apple marquent-ils un vrai tournant ?

Apple AirPods 4 avec ANC Neuf à partir de 198,98 € Occasion à partir de 189,00 € Fnac 198,98 € Voir

Amazon 199,00 € Voir

Cdiscount 199,00 € Voir

Rakuten 199,00 € Voir

Materiel.net 199,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir

Pixmania 234,97 € Voir Rakuten 199,00 € 189,00 € Voir

Amazon 199,00 € 191,04 € Voir

Depuis leurs débuts, les AirPods puis les AirPods Pro, se vendent comme des petits pains. Et la tendance n'est probablement pas près de s'arrêter avec ces AirPods 4 pour lesquels Apple ne se contente pas d'une petite mise à jour technique. La firme propose ici un réel progrès pour ses écouteurs ouverts. Ses premiers pas dans la réduction de bruit active pour ce type d'écouteurs, tirés de son expérience avec les AirPods Pro, sont plutôt prometteurs.

Bien évidemment, son efficacité est très loin d'égaler ce qui se pratique dans le monde des intra-auriculaires. Apple, toute puissante qu'elle est, ne peut pas lutter contre les lois de la physique. Sans réduction de bruit passive, l'ANC manque de panache. Néanmoins, les résultats sont là si les bonnes conditions sont réunies. À savoir un environnement pas trop bruyant et du bruit à éliminer situé plutôt dans les basses fréquences. Par ailleurs, cette fonction a un certain coût. Les AirPods 4 avec ANC sont facturés 199 euros quand leur copie conforme mais dénuée de réduction de bruit active (et amputée aussi de la recharge sans fil) se négocie 50 euros de moins, soit 149 euros.

Les AirPods 4 conservent aussi leur confort indéniable qui sied tant à tous ceux qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires. Cependant, nous vous invitons vivement à tenter l'expérience en magasin. Leur forme a légèrement changé par rapport aux AirPods 3 et il est possible qu'elle ne corresponde plus à vos oreilles. Si vous ne ressentez aucune gêne, alors foncez. Ils figurent pami les meilleurs dans leur domaine.