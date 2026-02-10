Beaucoup moins chers que des AirPods, ces écouteurs Apple redeviennent à la mode

Pas besoin d'investir des sommes folles pour vous offrir des écouteurs Apple. Le constructeur possède à son catalogue des modèles beaucoup moins chers que ses fameux AirPods, avec un excellent son et plein d'avantages pratiques.

Depuis leur apparition; en 2016, les AirPods sont devenus de véritables références sur le marché des accessoires audio. Facilement reconnaissables avec leur couleur blanche et leurs tiges caractéristiques, ces écouteurs sans fil ont conquis des millions d'utilisateurs dans le monde par leurs qualités et leurs fonctions. Et, comme ils sont signés Apple, ils servent aussi pour beaucoup de signe extérieur de richesse ou, à tout du moins, de preuve de "bon goût", la marque à la pomme étant toujours très appréciée pour le design de ses produits.

Toutefois, s'ils ne manquent pas d'atouts, comme la plupart des écouteurs sans fil haut de gamme, les AirPods présentent plusieurs inconvénients qui peuvent en refroidir plus d'un. À commencer par leur prix élevé, comme souvent chez Apple. Même si on les trouve à des tarifs inférieurs chez de nombreux distributeurs, notamment lors de promotions, ils sont vendus entre 199 euros dans leur dernière version – 149 euros pour les modèles de la génération précédente – et même 279 euros dans leur déclinaison Pro sur la boutique en ligne du constructeur.

Pourtant, il n'est pas indispensable d'investir de telles sommes pour avoir des écouteurs signés Apple. Car le fabricant possède à son catalogue des modèles beaucoup plus abordables : les EarPods, vendus seulement 19 euros sur l'Apple Store et même moins de 15 euros chez Amazon ! Et pour cause : à la différence des AirPods, ce sont des écouteurs filaires, "à l'ancienne". Et s'ils n'offrent pas la liberté de mouvement des modèles, ils présentent en revanche de nombreux avantages, en plus de leur prix très doux qui les met à la portée de toutes les bourses.

© CCM

D'abord, une excellente qualité sonore. En effet, non seulement ils possèdent de très bons transducteurs – les mini haut-parleurs placés dans leurs oreillettes –, mais, en plus, leur câble assure une transmission du son sans aucune conversion et donc sans déformation. Ce qui n'est pas le cas avec le Bluetooth des AirPods qui induit des conversions avec des pertes de qualité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les audiophiles, amoureux du son haute fidélité, préfèrent les casques filaires aux modèles sans fil… Autre avantage, avec une liaison filaire, il n'y a pas de latence comme c'est le cas avec le Bluetooth, où les conversions entraînent systématiquement du retard.

Par ailleurs, les EarPods sont équipés d'un micro placé sur leur fil, et qui se trouve ainsi naturellement beaucoup plus près de la bouche, contrairement aux AirPods où il est placé dans les liges, près des oreilles et loin des lèvres. Et c'est très net avantage pour les utiliser lors de conversations téléphoniques, car la voix est beaucoup mieux captée, ce qui n'est pas toujours le cas avec les écouteurs sans fil où elle est souvent étouffée et donc incompréhensible.

Enfin, comme tous les modèles filaires, les EarPods n'ont aucun problème d'autonomie, car ils n'ont pas de batterie qui se décharge. On peut les utiliser sans compter, et sans passer par la case recharge. Mieux encore, à condition d'en prendre soin, on peut les garder indéfiniment : ce qui n'est pas le cas des AirPods qui finiront inéluctablement à la poubelle, le jour où leur minuscule batterie sera hors d'usage – et impossible à réparer comme l'ont déjà constaté des spécialistes comme iFixit. Des produits plus durables, et donc, meilleurs pour la planète. sans compter que grâce à leur fil, il y a moins de risque de les perdre contrairement aux modèles Bluetooth qui tombent très facilement de oreilles.

Pour couronner le tout, les EarPods sont disponibles avec des prises Lightning (pour les anciens iPhone et iPad), USB-C (pour de nombreux appareils récents), et minijack stéréo (pour toutes sortes d'appareils). Très curieusement, ces écouteurs ne sont pas mis en avant par Apple et il faut fouiner sur le site pour les dénicher – on se demande bien pourquoi… Mais cette discrétion n'enlève rien à leurs qualités. Et si vous craignez de paraître ringard en utilisant des écouteurs en 2026, songez que ces accessoires sont redevenus très "tendance" ces dernières années, comme le prouvent les nombreux artistes et influenceurs qui s'affichent avec sur les réseaux sociaux avec des écouteurs filaires ! C'est même l'un des articles les plus recherchés en ce début d'année sur Vinted, avec les iPod et les iPhone 5 et 6 !