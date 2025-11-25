Le son de votre TV est décalé ? Ce réglage caché le synchronise parfaitement à l'image

L'image de votre téléviseur est en retard sur le son ? Ce n'est pas une panne de votre matériel, mais un petit défaut courant que vous pouvez régler facilement en modifiant un paramètre dans un menu spécial, souvent bien caché.

Vous connaissez sans doute ce petit problème, notamment quand vous regardez votre téléviseur avec un ampli home cinema ou une barre de son. Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, devant un film ou une série, mais quelque chose cloche : les lèvres des acteurs bougent juste avant que vous n'entendiez leur voix. Ce décalage audio-vidéo est un défaut fréquent avec les équipements modernes. Et s'il n'est pas grave, il est suffisamment désagréable pour perturber le cerveau et gâcher le plaisir de visionnage, notamment dans els séquences d'action, quand le sonne arrive avant l'image.

Ce phénomène est paradoxalement une conséquence du progrès technologique. Le problème ne vient pas des haut-parleurs – ni de votre barre de son si vous en avez une : il tient au fait que les téléviseurs actuels effectuent souvent plusieurs traitements en temps réel pour mettre l'image à l'échelle – pour afficher de la 4K à partir d'une source en définition standard, par exemple –, fluidifier les mouvements en augmentant la fréquence des images, améliorer les couleurs, réduire le bruit, etc.

Or, même s'ils sont très rapides individuellement, tous ces traitements nécessitent des calculs qui prennent du temps. Et quand ils sont cumulés, ces calculs retardent l'affichage de l'image. Le son, lui, étant plus simple à acheminer, arrive souvent directement et plus rapidement. Résultat : le son est prêt avant l'image, créant ce désagréable décalage temporel..

© Samsung

Pour régler ce problème, inutile de redémarrer la box Internet, de changer les câbles HDMI ou de bidouiller le lecteur Blu-ray ou la console de jeux : la source de la latence réside à l'intérieur du téléviseur lui-même. C'est la raison pour laquelle les fabricants intègrent une commande très précise dans les menus cachés, permettant de rétablir la bonne synchronisation entre l'image et le son.

Pour la trouver, il faut se rendre dans les paramètres audio "avancés" de votre téléviseur. Vous ne la trouverez pas dans les réglages de base comme le volume ou les aigus, mais dans des sous-menus souvent appelés "Synchronisation", "Audio Delay" ou "Délai labial" (Lip Sync Adjust). Cette option vous permet d'introduire manuellement un retard sur le signal audio pour le faire correspondre à l'image qui, elle, est ralentie par son propre traitement.

La correction se fait par paliers, souvent de 10 à 20 millisecondes (ms). Dans la plupart des cas, un réglage entre 50 et 150 ms suffit à masquer l'écart et à rétablir une parfaite harmonie. Il suffit de tester le réglage pendant quelques secondes de dialogue et d'augmenter progressivement la valeur jusqu'à ce que les voix collent parfaitement aux mouvements de la bouche. Une fois ce chiffre magique trouvé, le téléviseur l'enregistre pour toutes les sources externes connectées.

Petite nuance importante pour les amateurs de jeux vidéo : lorsque vous connectez une console, basculez votre téléviseur en "Mode Jeu". Ce mode a pour objectif de désactiver la quasi-totalité des traitements d'image (réduction du bruit, fluidité, etc.) pour réduire au maximum la latence entre la manette et l'écran. En éliminant le délai de l'image, le son redevient synchronisé sans même que vous ayez à toucher le réglage du "Délai Audio". Ce petit ajustement de votre TV est la clé pour que l'immersion redevienne totale, et que vous puissiez à nouveau profiter pleinement de vos parties de gaming.