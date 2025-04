Il y a une faute dans tous les génériques de Star Wars - L'avez-vous vue ?

Tout le monde connaît le célèbre générique de Star Wars, avec son texte déroulant emblématique. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il comporte une faute, dans tous les épisodes de la saga ?

Star Wars est incontestablement un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Depuis sa première apparition sur les écrans, en 1977, la saga imaginée par George Lucas est entrée dans la culture populaire avec ses personnages mythiques, ses répliques cultes et son univers fantastique. Impossible d'y avoir échappé, même en habitant à l'autre bout de la galaxie tant elle a été diffusée, rediffusée et déclinée à toutes les sauces, entre les neuf films officiels, les séries, les jeux vidéo et d'innombrables produits dérivés. C'est bien simple, on estime qu'un milliard de personnes ont vu au moins un épisode dans le monde ! Qui dit mieux ?

Si Star Wars a autant marqué les esprits, c'est bien sûr grâce à son histoire, à la fois simple – la lutte du Bien contre el le Mal – et complexe – pas facile à suivre avec ses nombreux personnages, ses multiples lieux, et l'action qui démarre instantanément, sans présentation – mais aussi ses héros dignes des mythologies, ses décors futuristes et chamarrés, ses effets spéciaux spectaculaires et sa formidable musique – la bande originale de John Williams reste un chef d'œuvre.

Pourtant, le pari n'était pas gagné au départ et tout n'est pas parfait dans la saga. George Lucas a du mal à financer le premier film, qui souffre d'ailleurs d'amusants défauts et des trucages très approximatifs comme l'ont souligné des exempts attentifs aux moindres détails dans des vidéos très instructives. La traduction de Star Wars en La guerre des étoiles fait débat depuis des lustres – ne faudrait-il pas dire plutôt Les guerres de l'Étoile ? Et ne parlons pas des multiples aberrations qui font hurler les scientifiques : les bruits dans le vide de l'espace, les acrobaties des vaisseaux qui dépassent la vitesse de la lumière, etc. Ils font partie de l'ambiance et c'est le lot des films fantastiques qui, plus encore que la véritable science-fiction, demandent de passer outre certaines lois fondamentales de la physique…

Sans entrer dans ces guerres de religion, il convient de noter que tous les génériques des films sont entachés d'une faute assez grossière qui a échappé à la plupart des spectateurs. Eh oui, cette fameuse introduction avec son déroulé de texte en perspective qui a contribué à la légende de Star Wars et qui a été parodiée à de multiples reprises comporte une erreur persistante.

© Lucasfilm - Disney

Cette faute se niche le célèbre texte qui s'affiche dès les premières images : "Il y a bien bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine...." Une phrase qui se termine par des points de suspension, de façon à ménager un peu de mystère et de suspense. Sauf que ce sont pas les bons ! En effet, il y en quatre ponts au lieu de trois. Or selon les règles typographiques, les points de suspension vont par trois. En imprimerie, c'est même un caractère unique qui forme ces trois points (…), en les rapprochant de manière indissociables. Car il s'agit en fait d'un signe de ponctuation à part entière. Un caractère qui a même droit à son propre code ASCII en informatique (Alt+0133) pour ne pas être confondus avec trois points successifs.

Certes, il n'y a rien de grave : ces quatre points ne constituent pas un crime de lèse-empereur – de lèse-Bescherelle à la limite. Et il n'y a pas lieu de déclencher une bataille intergalactique pour si peu. Mais il est amusant de voir que cette faute originelle persiste dans tous les génériques – et parfois à plusieurs reprises dans un seul générique, y compris dans les films récents ! Sachant que la saga a généré plus de 35 milliards de dollars de recettes, on se demande comment la production n'a pas trouvé les moyens de la corriger depuis tout ce temps. À moins que cette coquetterie typographique soit-elle aussi devenue intouchable, maintenant qu'elle fait partie de la légende…