Apple TV+ est gratuit pendant un week-end : un cadeau pour découvrir le service de streaming

Apple fait un petit cadeau surprise en ce début 2025 en offrant un accès gratuit et illimité à son service de streaming Apple TV+ pendant trois jours. Une bonne occasion pour découvrir ce concurrent de Netflix, Max et autre Disney+.

En ce début d'année 2025, Apple fait un étonnant cadeau aux téléphiles du monde entier en ouvrant gratuitement son service de streaming Apple TV+ pendant le week-end étendu du 3 au 5 janvier. Pour profiter de cette offre, il vous suffit d'avoir un identifiant Apple et d'utiliser l'application Apple TV disponible sur une multitude d'appareils : iPhone, iPad, Mac et boîter Apple TV, bien sûr, mais aussi sur les smartphones et tablettes Android, les PC Windows, les TV connectés (Samsung, LG, TCL, etc.), les boîtiers Android TV et les box TV des opérateurs Internet (Free, Orange, etc.).

Il convient de noter que cet accès gratuit est différent de l'offre d'essai permanente d'Apple TV+ (7 jours gratuits) qui exige la saisie d'informations bancaires pour le paiement de l'abonnement mensuel de 9,99 euros. Ici, l'identifiant Apple suffit. Durant ces trois jours, tout le catalogue d'Apple TV+ est à portée de main, une opportunité idéale pour explorer les trésors que la plateforme a à offrir. Signalons au passage que ce cadeau arrive au moment où Disney+ propose de son côté un abonnement promotionnel à seulement 2 euros par mois pendant un an (voir notre article). On peut supposer ou espérer que d'autres plateformes lanceront des opérations similaires de découverte, histoire d'attirer de nouveaux clients, sans avoir à se lancer dans une guerre des prix après de nombreuses augmentations ces dernieères années.

© Apple

Apple TV+ : des séries originales de qualité à découvrir

Apple TV+ est réputé pour la qualité de ses productions, souvent saluées par la critique et récompensées lors de cérémonies prestigieuses. Parmi les séries incontournables, on trouve le phénomène mondial "Ted Lasso". Cette comédie, qui a conquis le cœur des spectateurs, raconte les aventures d'un coach de football américain en charge d'une équipe de football britannique. Avec ses personnages attachants et son humour rafraîchissant, elle a décroché plusieurs prix et reste une des plus grandes réussites d'Apple TV+. Durant ce week-end, vous pouvez ainsi plonger dans ses trois premières saisons et comprendre pourquoi cette série est devenue un phénomène culturel.

Les amateurs de science-fiction seront également servis avec "Silo", une série captivante adaptée des romans de Hugh Howey. L'intrigue se déroule dans un futur dystopique où une communauté vit dans un gigantesque silo souterrain, coupée du monde extérieur. Les mystères qui entourent cette société souterraine, entre secrets et complots, font de cette série un véritable coup de cœur pour les fans du genre. La deuxième saison étant prévue prochainement, c'est l'occasion parfaite de découvrir cette histoire fascinante.

Pour ceux qui préfèrent les drames avec une touche d'humour, "Shrinking" est une série à ne pas manquer. Ce drame comique met en scène Jason Segel, que l'on connaît notamment pour son rôle dans How I Met Your Mother, et Harrison Ford. On y suit un thérapeute en deuil qui décide de briser les règles en s'impliquant plus que de raison dans la vie de ses patients. L'alchimie entre les acteurs et les situations tantôt hilarantes, tantôt touchantes, rendent cette série particulièrement agréable à regarder.

Un autre titre incontournable est "The Morning Show". Cette série dramatique plonge dans les coulisses d'une émission d'info matinale américaine secouée par des scandales. Portée par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, elle explore des sujets sensibles comme le harcèlement sexuel et la quête de pouvoir dans le milieu médiatique. En trois saisons, The Morning Show s'est imposée comme l'un des fleurons d'Apple TV+, attirant les fans de récits intenses et engagés.

Si vous aimez les thrillers d'espionnage, ne manquez pas "Slow Horses". Basée sur les romans de Mick Herron, cette série raconte les déboires d'agents du MI5 placés dans une division pour "ratés" après des échecs professionnels. Gary Oldman y incarne un chef désabusé qui voit ses espions embarqués dans une affaire aux répercussions géopolitiques majeures. Intense et captivante, cette série est parfaite pour ceux qui apprécient les intrigues politiques et les jeux de pouvoir.

Enfin, si vous êtes adepte des récits dystopiques et mystérieux, "Severance" devrait figurer tout en haut de votre liste. Cette série intrigante, dont la deuxième saison est attendue sous peu, propose une réflexion glaçante sur la séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans une entreprise où les employés voient leurs souvenirs du travail effacés à la fin de chaque journée, le mystère s'épaissit au fil des épisodes.

Le week-end gratuit sur Apple TV+ est donc une bonne occasion de découvrir ces œuvres et bien d'autres. Si vous n'avez pas encore succombé à la tentation de vous abonner à la plateforme, cette initiative pourrait bien changer la donne, vous donnant un avant-goût de la qualité des productions proposées. Profitez donc de ces trois jours pour explorer des univers variés et, qui sait, trouver votre prochaine série coup de cœur.