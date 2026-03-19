Google Maps va améliorer le partage de position avec un nouveau bouton

Vous avez besoin de faire savoir où vous êtes précisément à vos proches ? Ça tombe bien, Google Maps va simplifier le partage de position en intégrant un bouton dédié sur l'écran principal de l'application..

Google Maps permet de communiquer en temps réel sa position à ses proches via un lien, par exemple pour leur indiquer l'endroit où l'on se trouve pour qu'ils nous rejoignent facilement ou pour leur permettre de suivre nos déplacements. Mais cette fonction est toutefois cachée dans l'interface, ce qui limite son adoption par les utilisateurs. Nos confrères d'Android Authority ont toutefois découvert, dans la version 26.12.03.884026066 de l'application, une nouvelle option en cours de développement bien plus simple à utiliser.

Partage de position sur Google Maps : une fonction plus simple à activer

Actuellement, partager sa position nécessite plusieurs manipulations. Il faut d'abord appuyer sur le point bleu qui représente sa localisation sur la carte, puis sélectionner l'option dédiée, choisir une durée de partage et enfin sélectionner un destinataire. Un processus peu intuitif et surtout assez long, surtout si on le compare à des solutions concurrentes intégrées directement dans des applications de messagerie.

Ancienne vs nouvelle interface © Android Authority

Dans une future mise à jour, Google compte ajouter un bouton de partage visible directement sur l'écran principal de l'application. Il prendrait la forme d'une icône combinant un repère de localisation et un symbole de partage, et serait accessible sans passer par les menus actuels. Bref, la fonction serait alors immédiatement accessible et compréhensible, même pour les utilisateurs occasionnels.

Ce nouveau bouton ne serait toutefois pas affiché en permanence. Il apparaîtrait uniquement dans certains contextes, par exemple lorsque l'utilisateur est centré sur sa propre position ou après une interaction avec la boussole. À l'inverse, il disparaîtrait dès que l'on navigue librement sur la carte ou que l'on lance un itinéraire, afin de ne pas surcharger l'interface. Une façon de concilier accessibilité et lisibilité, en évitant d'encombrer l'écran d'éléments inutiles.

En plus de l'ajout de ce bouton, Google en profite pour améliorer un peu l'ergonomie de son application de navigation, notamment avec une réorganisation des menus. Le panneau inférieur, qui présente aujourd'hui une liste dense d'options, serait ainsi transformé en grille de tuiles plus lisibles et plus faciles à manipuler, tandis que les options "Trafic sur la carte" et "Images satellite" seraient reléguées à l'onglet Paramètres. Là encore, tous ces changements sont encore en cours de développement, et rien ne garantit qu'ils seront déployés tels quels.