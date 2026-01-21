Train, métro, bus, tram : le mode Transports en commun de Google Maps vous informera en temps réel

Google Maps se prépare à accueillir un mode Transport en commun qui devrait plaire aux utilisateurs se déplaçant à pied, en bus et en train. Il permettrait notamment d'indiquer les aléas rencontrés sur le trajet en temps réel.

Pour bon nombre d'utilisateurs, Google Maps est devenu un outil incontournable, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. L'application aide même à se déplacer en , notamment en planifiant un trajet en bus, en métro ou en train, en affichant les horaires et les arrêts, et en indiquant les directions pas à pas. Mais ces fonctions restent toutefois limitées comparées à celles disponibles pour la conduite automobile.

Google est bien décidé à combler ce retard. L'entreprise avait déjà effectué en septembre dernier une mise à jour permettant, lorsqu'un trajet en transports en commun est lancé, d'afficher un bandeau indiquant tout un tas d'informations fort utiles, sans avoir à l'abandonner (voir notre article). Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Android Authority a découvert des traces de code présentes dans les dernières versions Android de l'application laissant présager l'arrivée prochaine d'un véritable mode Transports en commun permettant notamment d'informer en temps réel les usagers des aléas sur leurs trajets.

© Android Authority

Mode Transports en commun de Google Maps : des infos pratiques en direct

Si Google Maps permet déjà de planifier des itinéraires en transport dans de nombreuses villes, ce nouveau mode irait beaucoup plus loin. Une fois activé, il permettrait de surveiller automatiquement les trajets quotidiens en bus, en métro ou en train, et d'envoyer des notifications proactives. Par exemple, il pourrait avertir l'utilisateur lorsqu'il est temps de partir, signaler un retard ou une panne, ou encore proposer des itinéraires alternatifs si nécessaire. Ces alertes pourraient apparaître directement sur l'écran de verrouillage ou sur l'écran d'accueil, sans que l'on ait à ouvrir l'application. De plus, le mode aurait accès à tout l'historique de voyage de l'utilisateur, afin d'apprendre ses habitudes au fil du temps.

Autre nouveauté qui pourrait faire son apparition : en mode "Transport en commun", le smartphone pourrait automatiquement activer le Bluetooth et réduire le volume des sonneries et autres contenus multimédias afin d'éviter de fâcheux désagréments, comme lancer une vidéo YouTube sur haut-parleur alors que l'on était persuadé d'avoir appairé le téléphone à son casque. Enfin, Google prévoit quelques petites animations. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour le déploiement de ce nouveau mode.