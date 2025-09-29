Google Maps a une nouvelle fonction pratique pour les transports en commun et les piétons

Google Maps accueille une nouveauté qui devrait plaire aux utilisateurs se déplaçant à pied et en transports en commun. Un bandeau permet enfin d'explorer l'application sans abandonner le trajet en cours.

Pour nombre d'entre nous, Google Maps est devenu un outil incontournable, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse de retrouver une adresse, d'évaluer un temps de parcours, de trouver une bonne table ou, bien évidemment, obtenir le trajet jusqu'à un lieu précis, l'application de cartographie signée Mountain View est toujours au rendez-vous.

Toutefois, sa fonction GPS souffre d'un problème de rigidité pour ceux qui prennent les transports en commun ou qui se déplacent à pied. En effet, impossible de consulter la fiche d'un bar près de sa destination, de vérifier les horaires d'un autre train ou de changer d'adresse pour prévoir un autre trajet sans arrêter le parcours en cours. Heureusement, Google vient de corriger le problème !

Google Maps : un itinéraire moins rigide à pied et en transports

Comme le rapporte Android Authority, Google déploie une mise à jour qui va grandement faciliter la vie des piétons. Désormais, lorsqu'un trajet en transport en commun est lancé, un discret bandeau s'affiche en bas de l'écran, indiquant la progression du trajet et l'étape en cours, la station à laquelle il faut descendre, les correspondances à venir et toute autre information fort utile.

© Android Authority

Ce bandeau a le mérite de laisser l'accès de la carte libre. Il est maintenant possible de zoomer, de se balader dans les environs, de tester d'autres trajets ou encore de regarder les horaires d'un restaurant sans pour autant perdre sa navigation en cours. Et ça, ça change tout ! Encore mieux, un nouveau bouton "Autres options de trajet" apparaît désormais en haut de l'écran afin d'actualiser la recherche jusqu'à la destination initiale, tout en proposant à nouveau toutes les options de navigation possibles. C'est très pratique pour savoir, par exemple, si marcher jusqu'à sa destination est plus rapide qu'attendre le prochain métro. Tout cela sans quitter le trajet en cours bien évidemment.

© Android Authority

Cette nouveauté permet aussi de passer facilement du mode transport en commun à celui de piéton dès la sortie d'une station de métro, afin d'obtenir un rendu et un guidage plus détaillés sans avoir à refaire toute la manipulation. Elle permet également de changer de destination en cours de voyage sans avoir à ressaisir tous les détails ni à modifier les horaires de train. Il suffit d'indiquer le nom ou l'adresse d'un autre lieu, et Google Maps proposera alors de nouveaux itinéraires avant d'accepter la modification. La fonction est d'ores et déjà disponible sur iOS et Android via la dernière mise à jour.