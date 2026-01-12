Google Maps adopte un nouveau menu beaucoup plus lisible

Google Maps s'offre une nouvelle interface pour ses paramètres, qui étaient devenus complètement illisibles au fil du temps. Désormais, les différentes rubriques sont clairement identifiées. Une amélioration vraiment bienvenue !

Pour beaucoup d'entre nous, Google Maps est devenu un fidèle compagnon en voyage, mais aussi une source d'informations indispensable au quotidien. Qu'il s'agisse de rejoindre un rendez-vous, d'estimer un temps de trajet ou de dénicher un bon restaurant, l'outil de cartographie de Mountain View répond toujours présent. C'est pourquoi chaque petite évolution peut avoir un impact notable sur ses utilisateurs. Google s'efforce régulièrement d'améliorer l'interface de son application, comme ce fut le cas dernièrement pour l'aperçu des trajets et la présentation des lieux. Et justement, les paramètres avaient bien besoin d'un petit nettoyage, avec leur liste interminable de réglages. C'est désormais chose faite !

Google Maps : des paramètres qui gagnent en clarté

Pour rappel, pour accéder aux paramètres de Google Maps, il faut appuyer sur sa photo de profil à droite de la barre de recherche en haut de l'écran, puis sur Paramètres. Dans sa nouvelle interface, le géant du numérique a tout regroupé au sein de huit menus :

Application et affichage : Thème, boutons sur la carte, accessibilité ;

: Thème, boutons sur la carte, accessibilité ; Navigation : Voiture, piéton, transports en commun ;

: Voiture, piéton, transports en commun ; Vos véhicules : Type de moteur, véhicules connectés ;

: Type de moteur, véhicules connectés ; Position et confidentialité : Vos trajets, historique Maps, profil ;

: Vos trajets, historique Maps, profil ; Plans hors connexion : Options de téléchargement, mises à jour ;

: Options de téléchargement, mises à jour ; Notifications : Rappels, recommandations ;

: Rappels, recommandations ; Infos et conditions.

Chaque catégorie est désormais accompagnée d'une petite icône et d'une courte description afin d'identifier clairement, du premier coup d'œil, ce que contient chacune d'entre elles. Bref, le tout est beaucoup plus lisible ! Cette nouveauté est disponible dans la version 25.49 de Google Maps, via une mise à jour du côté serveur.