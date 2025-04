Google Maps affiche un nouvel aperçu des trajets sur Android

Google continue de moderniser l'interface de Maps. L'appli de cartographie et de navigation a ainsi droit à plusieurs améliorations discrètes mais bienvenues au niveau de l'aperçu des trajets, qui devient plus lisible.

Pour beaucoup d'entre nous, Google Maps est devenu un fidèle compagnon en voyage, mais aussi au quotidien. Qu'il s'agisse de rejoindre un rendez-vous, d'estimer un temps de trajet ou de dénicher un bon restaurant, l'outil de cartographie de Mountain View répond toujours présent. C'est pourquoi chaque petite évolution peut avoir un impact notable sur ses utilisateurs. Google s'efforce régulièrement d'améliorer l'interface de son application, même si les changements sont parfois subtils. Cette fois, l'entreprise simplifie l'aperçu des trajets dans la version Android de l'application mobile, comme l'ont remarqué nos confrères de 9to5google. Celui-ci devient plus lisible, moins chargé, afin de mettre en valeur différentes informations, comme le temps de trajet, l'arrivée prévue, les péages ou encore les économies réalisées.

© 9to5google

Trajets Google Maps : un changement léger mais pratique

Auparavant, l'aperçu des trajets dans Google Maps se composait de trois petites lignes qui laissaient un grand espace vide sur la partie droite de la fenêtre pop-up. Désormais, la durée du trajet s'affiche sur deux lignes, bien plus grosses et visibles, qui occupent alors tout l'espace. En jouant sur les couleurs de la police et la mise en gras, l'interface offre une lecture rapide, permettant de savoir d'un coup d'œil la distance, les frais éventuels de péage ou les gains de temps. Une mention "Arrivée à hh:mm" fait également son apparition, ce qui est fort pratique. Ce nouvel affichage est valable pour tous les modes de transports.

© 9to5google

En plus de cela, la nouvelle interface propose plusieurs boutons permettant de rapidement ajouter un arrêt, de sauvegarder l'itinéraire, de le partager, etc. Enfin, nous remarquons un léger changement dans la tonalité du bleu, qui vire plus sur le bleu canard –voilà qui va provoquer du remue-ménage, quand on se souvient du mécontentement qu'avaient provoqué les dernières modifications des couleurs ! Ces changements sont en cours de déploiement par le biais de la version 25.13.06 de l'application sur Android – de notre côté, nous avons effectivement pu constater le changement de couleur et les nouveaux boutons, mais pas le nouvel affichage des informations, qui ne devrait pas tarder. Il n'y a en revanche pas de nouvelles du côté d'iOS.