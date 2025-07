Google Maps revoie la présentation des lieux (et c'est mieux !)

Google continue de moderniser l'interface de Maps. L'appli de cartographie et de navigation a ainsi droit à plusieurs améliorations au niveau des fiches de présentation des lieux, ce qui leur permet de gagner en lisibilité.

Pour nombre d'entre nous, Google Maps s'est imposé comme un outil incontournable, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse de retrouver une adresse, d'évaluer un temps de parcours ou de trouver une bonne table, l'application de cartographie signée Mountain View est toujours au rendez-vous. Chaque ajustement, même minime, peut avoir un impact notable pour ses utilisateurs. Google s'attache d'ailleurs à faire évoluer régulièrement son interface, même si ces modifications restent parfois discrètes. Cette fois, l'entreprise s'attaque aux fiches présentant les lieux. Ainsi, l'onglet "Aperçu" a été remanié, en regroupant les informations essentielles comme les horaires ou la fréquentation et en réorganisant certains éléments.

Google Maps : Material 3 Expressive fait son entrée

Lorsque l'on recherche un lieu sur Google Maps , par exemple la Tour Eiffel, une fiche s'ouvre sous la carte. L'onglet "Aperçu" permet d'accéder à tout un tas d'informations pratiques, comme l'adresse, les horaires d'ouverture et de fermeture, la billetterie, les tarifs, les pics d'affluence ou encore des suggestions d'activités. Auparavant, chaque information était séparée par des lignes. Désormais, elles sont placées dans des conteneurs à fond gris, caractéristiques du nouveau design Material 3 Expressive, ce qui donne un résultat beaucoup plus lisible et aéré.

L’ancienne interface à gauche, la nouvelle à droite. © Android Authority

Google modifie également la section "Horaires d'affluence", qui change de place. Alors qu'elle était auparavant placée tout en bas, sous les avis des utilisateurs et les questions-réponses, elle se retrouve placée au-dessus, sous les horaires d'ouverture, étant donné qu'il s'agit là d'une information de premier ordre.

L'ancienne interface à gauche, la nouvelle à droite. © Android Authority

Le dernier changement concerne les options "Mesurer une distance", "Suggérer une modification", "Ajouter un lieu manquant" et "Ajouter votre établissement à Maps". Si elles étaient auparavant faciles à manquer, elles apparaissent désormais sous la forme de boutons et sont donc plus visibles. Ces nouveautés ne sont pas encore déployées sur tous les smartphones, il faut juste faire preuve d'un peu de patience. Mais cela ne devrait pas trop tarder !